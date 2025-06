Định mệnh ở ghế 11A: Đây chính xác là cách hành khách duy nhất thoát nạn tự cứu mình sống sót, quá nhiều phép lạ đã xảy ra cùng 1 lúc!

Người sống sót duy nhất được biết đến trên chuyến bay 171 của Air India đã thoát nạn bằng cách "nhảy ra khỏi cửa thoát hiểm", Vidhi Chaudhary, một sĩ quan cảnh sát cấp cao tại Ahmedabad cho biết.

Từ chỗ ngồi cạnh lối thoát hiểm ở ghế 11A, Vishwash Kumar Ramesh (40 tuổi) được cho là đã đi bộ qua đống đổ nát, vẫn cầm chặt thẻ lên máy bay, đến các con phố dân cư ở Ahmedabad.

Các đoạn phim trên truyền thông xã hội và được phát trên các kênh tin tức Ấn Độ đã được BBC xác minh cho thấy Ramesh mặc áo phông trắng dính máu và quần dài tối màu, đi khập khiễng và được một nhân viên y tế giúp đỡ.

Mọi người tụ tập xung quanh và hỏi anh những hành khách khác đâu, anh trả lời "Họ đều ở bên trong".

Anh chỉ bị thương nhẹ và tự đi bộ ra khỏi đống đổ nát

Khi Ramesh đến chỗ ngồi của mình trên chuyến bay 171 của Air India, khởi hành từ Ahmedabad đến London, có lẽ anh ấy đã hài lòng với chỗ ngồi bên cửa sổ và chỗ để chân rộng rãi hơn.

Anh Ramesh đang trở về nhà gia đình ở Leicester sau khi giải quyết công việc kinh doanh ở Ấn Độ và tấm vé máy bay ghế 11A đưa anh vào vị trí đáng ghen tị khi ngồi cạnh cửa thoát hiểm, có đủ không gian để duỗi chân.

Một thành viên phi hành đoàn sẽ ngồi đối diện với anh trong lúc máy bay cất cánh.

Nhưng chiếc ghế này không chỉ mang lại sự thoải mái cho chuyến bay kéo dài 9 tiếng rưỡi mà còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cứu mạng anh.

Ngay sau khi chiếc Boeing 787-8 Dreamliner rơi xuống một khu vực xây dựng chưa đầy một phút sau khi cất cánh, ước tính khoảng 60 tấn nhiên liệu đã bốc cháy dữ dội.

Anh trai của anh, Nayan Kumar Ramesh, nói với Sky News rằng anh đã gọi video cho cha mình ngay sau vụ tai nạn để nói: "Con không biết mình còn sống thế nào nữa".

Các chuyên gia hàng không trong lĩnh vực đánh giá tai nạn coi đây là "vụ tai nạn không thể sống sót".

Ghế 11A nằm ở phần đầu máy bay, ngay sau hàng ghế thương gia

Giáo sư Edwin Galea, giám đốc Nhóm Kỹ thuật An toàn Phòng cháy chữa cháy (FSEG) tại Đại học Greenwich, chia sẻ với tờ The Telegraph: "Về vụ tai nạn này, tôi nghĩ thật kỳ diệu khi có người sống sót vì tôi nghĩ về mặt kỹ thuật, vụ tai nạn này có thể là vụ tai nạn không thể sống sót".

“Chúng tôi vẫn chưa biết đủ về vấn đề này, nhưng một chiếc máy bay chở đầy nhiên liệu đâm vào khu vực đông dân cư thì có lẽ chúng ta khó có thể mong đợi có người sống sót. Đây có lẽ là một vụ tai nạn không thể sống sót vì nó ở trong một khu vực xây dựng và vì thiệt hại cho thân máy bay sẽ rất nghiêm trọng. Thêm vào đó là đám cháy lớn sau vụ tai nạn sẽ khiến điều đó trở nên càng khó xảy ra. Thực tế là một người đã sống sót, tôi nghĩ, là một điều kỳ diệu.”

Giáo sư Galea đã công bố một nghiên cứu vào năm 2006 trong đó phát hiện ra rằng trong các vụ tai nạn có thể sống sót, những người ngồi trong phạm vi năm hàng ghế tính từ hàng thoát hiểm có nhiều khả năng sống sót hơn. Bất kỳ ai ngồi xa cửa thoát hiểm hơn mức này đều có khả năng tử vong cao hơn là sống sót, trong trường hợp họ sống sót sau những chấn thương ban đầu do va chạm.

Ông cho biết, không có một ghế nào trên máy bay để đảm bảo an toàn tối đa. Người ta thường nói rằng phía sau máy bay an toàn hơn, nhưng lợi thế của bất kỳ ghế nào phụ thuộc rất nhiều vào bản chất của vụ tai nạn, nên điều này không thể là nguyên tắc chung.

Giáo sư Galea cho biết: "Nếu bạn tin vào những gì họ nói trên phương tiện truyền thông, ghế của người sống sót là ghế 11A và trên máy bay 787-8, ghế đó nằm ngay cạnh lối ra số hai".

“Vì vậy, anh ấy đã đặt ghế gần lối thoát hiểm nhất có thể. Bạn không thể ở gần hơn được nữa. Nó nằm ngay bên cạnh anh ấy và thực ra anh ấy đang ngồi ở ghế A, là ghế cạnh cửa sổ. Bạn có thể với tay lên và chạm vào cửa, bạn ở gần cửa như vậy.”

Chuyên gia an toàn hàng không cho biết, ghế hướng về phía sau của phi hành đoàn, đặt gần như ngay trước mặt ông Ramesh, thực chất là ghế an toàn nhất trên máy bay, vì nó chắc chắn hơn và có dây an toàn toàn thân để hạn chế chuyển động quá mức.

Những nhân viên này được đào tạo để sơ tán toàn bộ máy bay trong vòng 90 giây là công việc chính, còn kỹ năng phục vụ đồ uống và lòng hiếu khách là một kỹ năng bổ sung.

“Thông thường, họ sẽ mở cửa. Vì vậy, cách anh ta sơ tán có thể là thành viên phi hành đoàn đã mở được cửa, và có thể sau đó họ đã chết, hoặc có thể chính hành khách đã mở được cửa”, Giáo sư Galea cho biết.

"Hoặc anh ta không thoát ra ngoài qua một cánh cửa. Thân máy bay có thể đã bị phá vỡ tại thời điểm đó và anh ta chỉ thoát ra ngoài qua một vết nứt trên thân máy bay."

Máy bay 787-8 Dreamliner có 8 cửa thoát hiểm, tất cả đều có ít nhất một thành viên phi hành đoàn túc trực.

Ưu điểm khác của ghế 11A là nó nằm trong “hộp cánh” chắc chắn của máy bay, đây là khu vực chắc chắn nhất của máy bay.

“Phần vật lý mạnh nhất của máy bay là phần thân máy bay nơi có cánh, được gọi là hộp cánh. Đó là nơi cánh nối với thân máy bay. Đó là phần mạnh nhất của máy bay vì có nhiều cấu trúc nhất ở đó”, Giáo sư Galea nói thêm.

"Và tôi tin rằng ghế 11A ở phía trước của phần rất chắc chắn của máy bay. Đó có thể lại là một yếu tố."

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah trò chuyện với người Anh sống sót trong bệnh viện

Giáo sư John McDermid, chủ tịch phụ trách an toàn của Lloyd's Register tại Đại học York, cũng cho biết việc lựa chọn ghế có thể rất quan trọng vì đây là ghế trên cánh máy bay có độ bền kết cấu cao hơn.

“Ngoài ra, ở gần cửa thoát hiểm có nghĩa là bạn có thể thoát ra ngoài nhanh chóng, điều này làm tăng đáng kể cơ hội sống sót khi có hỏa hoạn”, ông nói với The Telegraph.

Tuy nhiên, trong khi ông Ramesh có tất cả những yếu tố trên thì có lẽ lợi thế lớn nhất chính là may mắn.

"Anh ấy cũng có rất nhiều may mắn", Giáo sư Galea nói. "Bởi vì tại sao anh ấy sống sót còn 11B ngồi ngay cạnh anh ấy thì không, hay 11C hay 12A?

“Nếu anh ấy không bị thương đến mức không thể tự di tản thì đó là một điều khá kỳ diệu, xét đến bản chất của vụ tai nạn này. Tôi hơi choáng váng khi có người sống sót, chứ đừng nói đến việc đủ khỏe để tự di tản.”

Nguồn: Reuters, BBC