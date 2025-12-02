Đình Bắc vui vẻ làm "ban cán sự" U22 Việt Nam, quyết tâm thể hiện trong trận gặp U22 Lào

Chiều 2/12, tại buổi tập cuối cùng trước trận mở màn SEA Games 33 gặp U22 Lào, không khí tập luyện của ĐT U22 Việt Nam diễn ra vô cùng khẩn trương. Từng bước chạy, từng pha xử lý cho thấy tinh thần tập luyện, quyết tâm rất lớn của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình SEA Games.

Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc 0 gương mặt được kỳ vọng nhất trên hàng công - cho biết toàn đội đang có tâm lý cực tốt trước giờ thi đấu: "Toàn đội đang rất phấn chấn và quyết tâm. Khó nói trước điều gì, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có khởi đầu thuận lợi".

Khi được hỏi về chiến thắng 3-0 mà U23 Việt Nam từng giành được trước U23 Lào ở giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, Đình Bắc lập tức giữ sự thận trọng. Anh nhấn mạnh: "Mỗi giải đấu là một câu chuyện khác. Các đội trong khu vực đều đã tiến bộ nên trận đấu ngày mai chắc chắn không dễ dàng. Chúng tôi phải tập trung tối đa để có được kết quả như ý".

Không chỉ mang tinh thần tốt, Đình Bắc còn có thêm nguồn cảm hứng lớn sau bàn thắng quan trọng giúp CAHN đi tiếp tại AFC Champions League Two. Anh chia sẻ: "Bàn thắng ấy tạo thêm động lực rất lớn cho tôi trước khi lên tuyển. Nó đến đúng thời điểm và tiếp thêm sự tự tin".

SEA Games 33 cũng đánh dấu lần đầu Đình Bắc được trao băng đội phó U22 Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 tự hào nói: "Đó vừa là trách nhiệm vừa là niềm vui. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng để đóng góp vào những chiến thắng của đội".

Anh cũng tiết lộ việc được CLB CAHN tạo điều kiện lên tuyển sớm hơn dự kiến: "Tôi nói với thầy Mano Polking (HLV trưởng CLB CAHN) rằng đây là SEA Games đầu tiên của tôi, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Tôi mong thầy hiểu và tạo điều kiện để có thời gian hòa nhập tốt nhất. Thật may là mọi thứ đã diễn ra thuận lợi".

U22 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U22 Lào lúc 16h00 ngày 3/12. Tất cả đang chờ xem Đình Bắc và các đồng đội sẽ thể hiện ra sao trong hành trình chinh phục SEA Games 33.