HLV Kim Sang-sik: U22 Việt Nam không dễ thắng U22 Lào

Chiều 2/12 tại Bangkok, buổi họp báo trước vòng bảng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đã diễn ra. Khi U22 Malaysia chưa có mặt tại Thái Lan, buổi họp báo chỉ có HLV Kim Sang-sik của U22 Việt Nam và HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào tham dự.

Mở đầu phần chia sẻ, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh tầm quan trọng của SEA Games đối với bóng đá Việt Nam. Ông cho biết toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đang trong trạng thái tập trung cao độ trước ngày ra quân: "SEA Games là giải đấu rất quan trọng với Việt Nam. Ngày mai là trận đầu tiên và cũng là trận mang ý nghĩa lớn. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng".

Đánh giá về đối thủ U22 Lào, ông Kim tỏ ra thận trọng hơn nhiều so với những lần đối đầu trước. Thuyền trưởng U22 Việt Nam đánh giá giờ đây các trận đấu với Lào luôn không hề dễ dàng. "Hai đội đã gặp nhau nhiều lần. Lần gần nhất Việt Nam thắng 2-0, nhưng dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, Lào đã thay đổi rất rõ. Ông ấy tạo được sự khác biệt trong lối chơi và cách tổ chức đội hình. Tôi rất tôn trọng điều đó".

HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ U22 Việt Nam đã tập luyện với cường độ lớn trong suốt thời gian vừa qua để chuẩn bị cho SEA Games 33. "Chúng tôi rất bận rộn, luôn cố gắng cải thiện để trưởng thành hơn từng ngày. Toàn đội chắc chắn muốn đạt kết quả tốt nhất vào ngày mai", ông nói.

Khi được hỏi về kỳ vọng tại giải đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định mục tiêu của U22 Việt Nam luôn là kết quả cao nhất có thể: "Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đạt thành tích tốt nhất. Ở Đông Nam Á, các đội đều có sự cổ vũ rất cuồng nhiệt. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể cùng đóng góp vào sự phát triển của bóng đá khu vực".

Kết lại buổi họp báo, HLV Kim gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam, những người đang theo dõi và ủng hộ đội tuyển từ khán đài đến trước màn hình: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui và kết quả tốt nhất".