Đình Bắc phong độ huỷ diệt: 5 trận ghi 8 bàn, cách ăn mừng mới gây sốt

Tối ngày 2/05, chiến thắng 2-0 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước Hải Phòng vòng 21 V.League ngay tại chảo lửa Lạch Tray không chỉ giúp đội bóng ngành Công an chạm một tay vào chức vô địch, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử cá nhân của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc với 5 trận liên tiếp nổ súng tại đấu trường V.League 2025/2026.

Sau quãng thời gian dài chịu áp lực với gần 500 ngày "tịt ngòi" tại giải quốc nội, Nguyễn Đình Bắc đã thực sự bùng nổ trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Pha lập công ở phút 32 vào lưới thủ môn Đình Triệu (Hải Phòng) là bàn thắng thứ 8 của anh chỉ trong vòng 5 trận gần nhất.

Đình Bắc lại ghi bàn ở V.League

Đình Bắc ăn mừng kiểu số 8, 8 bàn sau 5 trận đấu

Màn ăn mừng đặc biệt của tiền đạo sinh năm 2004

Đình Bắc ăn mừng kiểu "siu" của Ronaldo

Chuỗi phong độ không tưởng của chân sút sinh năm 2004 bắt đầu từ vòng 17 và chưa có dấu hiệu dừng lại:

- Vòng 17: Lập cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 5-1 trước SHB Đà Nẵng.

- Vòng 18: Ghi bàn thắng quý giá giúp CAHN có trận hòa 1-1 trên sân của PVF-CAND.

- Vòng 19: "Nổ súng" trong thắng lợi 3-0 trước Công an TP.HCM.

- Vòng 20: Rực sáng với một cú hat-trick ngoạn mục giúp đội nhà hạ gục SLNA với tỉ số 4-2.

- Vòng 21: Mở tỉ số đẹp mắt bằng pha solo kỹ thuật tại sân Lạch Tray, góp công vào chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng.

Đình Bắc đang có phong độ cực cao

Với 8 bàn thắng, Đình Bắc hiện là một trong những chân sút nội có thành tích tốt nhất V.League 2025/2026, vượt qua người đàn anh Nguyễn Hoàng Đức (6 bàn) và chỉ xếp sau cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (9 bàn) trong danh sách các cầu thủ quốc nội ghi bàn hàng đầu.

Đình Bắc đang cải thiện đáng kể khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng. Sự ăn ý giữa anh và những vệ tinh xung quanh như Quang Hải hay các ngoại binh Alan Grafite, Leo Artur đã biến hàng công CAHN trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự.

Chiến thắng tại vòng 21 giúp CAHN củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 54 điểm, nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi Thể Công Viettel lên tới 12 điểm. Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn vài vòng đấu, chức vô địch đang ở rất gần thầy trò HLV Polking.

