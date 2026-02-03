Đình Bắc, Hoàng Đức và loạt đề cử thể thao tiếp tục chứng minh sức hút

Chỉ còn 3 ngày nữa (6/2) cổng bình chọn đóng lại, WeChoice Awards 2025 đang ghi nhận sức hút rõ rệt từ các đề cử thuộc lĩnh vực Thể thao, thuộc hai hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng và Young Face.

Những cái tên như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Thuấn hay Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức

Tại hạng mục Young Face của WeChoice Awards, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ tích cực từ cộng đồng người hâm mộ. Sự xuất hiện của anh trong danh sách đề cử nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình chọn, cho thấy sức lan tỏa và dấu ấn rõ nét của nam tiền vệ sinh năm 1998 trong lòng công chúng.

Ở tuổi 27, Hoàng Đức đã có lần thứ ba giành Quả bóng Vàng Việt Nam, san bằng kỷ lục của hai huyền thoại Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh. Tuy nhiên, điều khiến anh được đề cử tại Young Face WeChoice Awards không chỉ nằm ở bộ sưu tập danh hiệu, mà ở chính lựa chọn không dễ dàng trong sự nghiệp.

Rời Thể Công Viettel để thi đấu tại giải Hạng Nhất trong màu áo Ninh Bình FC, Hoàng Đức chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn. Chỉ trong thời gian ngắn, tiền vệ sinh năm 1998 đã thể hiện vai trò thủ lĩnh, góp công lớn đưa đội bóng cố đô thăng hạng V.League và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ở mùa giải hiện tại.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Hoàng Đức vẫn là cái tên được tin tưởng ở những thời điểm then chốt. Anh tạo nên giá trị bằng sự ổn định, khả năng đọc trận đấu và tinh thần thi đấu vì tập thể. Ba lần Quả bóng Vàng không chỉ là thành tích cá nhân, mà là minh chứng cho một hình mẫu cầu thủ kỷ luật - bền bỉ và không ngừng tiến bộ, truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ cầu thủ trẻ phía sau.

Cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam - Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc là tiền đạo sinh năm 2004 của đội tuyển U23 Việt Nam, được xem là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của bóng đá nước nhà hiện nay. Năm 2025 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Đình Bắc khi anh liên tục để lại dấu ấn tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, trở thành mắt xích quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam.

Ít ai biết rằng, hành trình đến với ánh đèn sân cỏ của Đình Bắc không hề bằng phẳng. Từng bị loại khỏi lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An vì thể hình chưa đạt yêu cầu, giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp của chàng trai xứ Nghệ đã có lúc đứng trước nguy cơ dang dở. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Đình Bắc chọn cách kiên trì theo đuổi đam mê. Ở hiện tại, với chiều cao 1m80, nền tảng thể lực sung mãn và phong độ ổn định, anh được đánh giá cao cả về thể chất lẫn bản lĩnh thi đấu.

Từ một cầu thủ trẻ ít được chú ý, Đình Bắc từng bước khẳng định tên tuổi bằng loạt thành tích đáng nhớ: vô địch U23 Đông Nam Á, Huy chương Vàng SEA Games, Huy chương Đồng U23 châu Á, cùng danh hiệu Vua phá lưới. Không chỉ đại diện cho thế hệ cầu thủ mới về chuyên môn, Đình Bắc còn lan tỏa tinh thần thể thao dám nghĩ, dám làm và không ngại bứt phá giới hạn, giá trị cốt lõi khiến anh trở thành gương mặt truyền cảm hứng được cộng đồng dành nhiều sự ủng hộ tại WeChoice Awards 2025.

Nguyễn Quang Thuấn

Nguyễn Quang Thuấn là kình ngư sinh năm 2006. Năm 2025 đánh dấu cột mốc bứt phá trong sự nghiệp của Quang Thuấn khi anh có một mùa giải thi đấu nổi bật, chính thức khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực.

Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, Quang Thuấn giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân một trong những nội dung khắc nghiệt nhất của bơi đỉnh cao, với thông số 4 phút 19 giây 98, kèm theo 2 HCĐ ở các nội dung khác.

Thành tích ấy không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn, mà còn là kết quả của một hành trình dài kiên trì. Sự bền bỉ và thái độ nghiêm túc với nghề giúp kình ngư trẻ trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của thể thao Việt Nam hiện tại.

Với tinh thần thi đấu nghiêm túc, ý chí không ngừng hoàn thiện bản thân, Nguyễn Quang Thuấn đang trở thành một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của thể thao Việt Nam, đại diện cho thế hệ vận động viên chọn con đường đi lên bằng sự kiên trì và nỗ lực lâu dài.

Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam

Tại SEA Games 33, các cô gái Liên Quân Mobile Việt Nam đã thi đấu bất bại, giành HCV ngay trên đất Thái Lan, mang về niềm tự hào lớn cho thể thao điện tử nước nhà. Từ vòng bảng đến chung kết, đội tuyển thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lối chơi gắn kết và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

Tấm HCV không chỉ góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của eSports nữ trong khu vực. Câu chuyện của họ vượt ra ngoài khuôn khổ thắng, thua của một bộ môn thi đấu, để trở thành minh chứng rằng: với sự nghiêm túc, kỷ luật và niềm tin vào con đường dài hạn, bất kỳ ai cũng có thể tự tay vẽ nên bầu trời hào quang của riêng mình.

Đồng hành cùng WeChoice Awards 2025, LPBank tiếp tục cổ vũ và tôn vinh những gương mặt trẻ bền bỉ, cống hiến cho thể thao nước nhà. Bởi trong thể thao cũng như trong cuộc sống, thành công hiếm khi đến từ những khoảnh khắc bùng nổ nhất thời, mà được bồi đắp qua từng ngày rèn luyện âm thầm, những quyết định không dễ dàng và sự kiên trì không bỏ cuộc.

Chính những nền tảng ấy đã tạo nên thành quả vững chắc, mang lại niềm tự hào cho cá nhân, tập thể và lan tỏa cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Thời gian bình chọn:

Từ ngày 26/01/2026 đến 12h00 ngày 06/02/2026.

Hình thức và số lượt bình chọn:

Độc giả cần xác minh tài khoản và đăng nhập bằng Facebook hoặc Google để tham gia bình chọn.

Với mỗi đề cử, mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 06 lần/ngày, mỗi lần bình chọn cách nhau ít nhất 04 tiếng.

Một tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử khác nhau tại các hạng mục khác nhau.

Quy định về tính hợp lệ của lượt bình chọn:

Nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng công cụ, phần mềm hoặc hành vi can thiệp kỹ thuật nhằm tạo lượt bình chọn không hợp lệ.

Các lượt bình chọn được xác định là không hợp lệ (vote ảo) sẽ bị loại trừ khỏi hệ thống và kết quả sẽ được cập nhật lại nếu phát hiện sai lệch.

Lưu ý:

Thể lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải trên website wechoice.vn.

Ban Tổ chức có quyền điều chỉnh, bổ sung thể lệ mà không cần thông báo trước; các thay đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được cập nhật trên website.

Ban Tổ chức là đơn vị duy nhất có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến Chương trình.

