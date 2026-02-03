WeChoice Awards 2025: Những hành trình bền bỉ của lòng nhân ái tạo nên giá trị rất Việt Nam

Có những hành trình không bắt đầu từ ánh đèn sân khấu, không được đo đếm bằng thành tích hay bảng xếp hạng. Ở đó, con người chọn ở lại với những công việc khó, lặng lẽ và nhiều rủi ro, không phải để được ghi nhận, mà bởi họ tin rằng điều mình đang làm là cần thiết cho xã hội.

Đồng hành cùng WeChoice Awards 2025, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) góp phần lan tỏa và tiếp sức cho những giá trị bền bỉ cho cộng đồng.

Đội Cứu hộ - Cứu nạn miễn phí 116

Đội Cứu hộ - Cứu nạn miễn phí 116 là lực lượng cứu hộ dân sự hoạt động phi lợi nhuận, chuyên tìm kiếm người mất tích, cứu nạn đường thủy và hỗ trợ ứng phó thiên tai trên phạm vi toàn quốc. Thành lập năm 2020, đội do anh Nhâm Quang Văn dẫn dắt - người từng thoát chết trong một vụ chìm sà lan và từ đó chọn cứu người làm sứ mệnh sống.

Không thù lao, không nhận tiền cảm ơn, các thành viên Đội 116 sẵn sàng lặn dò từng mét nước, di chuyển liên tỉnh ngay khi có cuộc gọi cầu cứu.

Với hơn 500 thành viên và cộng tác viên, đội đã hỗ trợ tìm kiếm hơn 1.100 trường hợp mất tích, đưa hơn 1.000 nạn nhân trở về với gia đình, đồng thời tham gia cứu trợ thiên tai và dạy bơi, kỹ năng sinh tồn miễn phí cho hơn 2.000 người nhằm phòng ngừa tai nạn từ gốc.

Một lựa chọn nữa đầy nhân văn của Đội 116 là livestream toàn bộ quá trình tìm kiếm. Camera không để gây chú ý, mà để gia đình nạn nhân biết rằng dưới dòng nước kia, có người đang lặn, đang rà, đang không bỏ cuộc.

Ekip thông tim can thiệp bào thai của BV Nhi Đồng 1 và BV Từ Dũ

Ekip thông tim can thiệp tim bào thai của BV Nhi Đồng 1 và BV Từ Dũ là những người đang đứng ở tuyến đầu của y học Việt Nam, nơi mỗi quyết định đều gắn với sinh mệnh của một trái tim còn trong bụng mẹ.

Ekip đã làm chủ kỹ thuật thông tim bào thai xuyên tử cung - một trong những kỹ thuật can thiệp phức tạp và rủi ro nhất hiện nay, với dấu mốc bắt đầu từ ca can thiệp cho một sản phụ Singapore, trước khi được Bộ Y tế chính thức công nhận và triển khai tại Việt Nam.

Để một ca can thiệp diễn ra, cần sự phối hợp liên hoàn của khoảng 20-25 y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau. Trong khi khâu chuẩn bị kéo dài hàng giờ, thời gian can thiệp trực tiếp vào tim thai chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, nơi mọi áp lực, rủi ro và trách nhiệm đều dồn lên từng thao tác chính xác tuyệt đối.

Không chỉ là thành tựu kỹ thuật, những ca thông tim bào thai thành công còn mở ra cơ hội sống cho các thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, đồng thời khẳng định một điều giản dị nhưng mạnh mẽ: y học Việt Nam đang bền bỉ tiến về phía trước, sẵn sàng bước vào những vùng khó nhất để giữ lại sự sống ngay từ những nhịp đập đầu đời.

Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn

Khác với những cuộc chạy đua với thời gian và kỹ thuật, hành trình của cô giáo Đinh Thị Kim Phấn diễn ra trong không gian lặng lẽ của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Từ năm 2009, sau khi nghỉ hưu, cô mở lớp học miễn phí cho các bệnh nhi ung thư. Suốt hơn 16 năm, lớp học “Hoa hướng dương” vẫn đều đặn mở cửa, để các em được học chữ, được gọi là “học sinh”, được sống trọn vẹn những khoảnh khắc bình thường của tuổi thơ.

Ngoài việc dạy học, cô còn lặng lẽ lưu giữ từng quyển vở, bức vẽ, kỷ vật của những em nhỏ đã không thể tiếp tục hành trình sống. Khi gia đình tìm đến, cô trao lại, như một cách giúp ký ức về các em được ở lại, không bị lãng quên.

Ba câu chuyện, ba con đường khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: không chọn đứng ngoài trước nỗi đau của người khác. Dù bằng công nghệ, bằng sức người hay bằng sự kiên nhẫn thầm lặng, họ đều đang góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái - những giá trị cốt lõi mà WeChoice Awards mong muốn tôn vinh.

Trên hành trình ấy, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) lựa chọn đứng ở vị trí của người đồng hành - cổ vũ những con người lấy sự bền bỉ thầm lặng làm điểm tựa cho lựa chọn của mình. Trong những công việc không ánh đèn sân khấu, không đo đếm bằng thành tích hay danh hiệu, họ vẫn kiên trì ở lại, âm thầm cống hiến và tin vào giá trị tích cực mà mình đang góp phần tạo ra cho xã hội.

Chính sự bền bỉ ấy đã chạm tới những điều lớn lao: giữ gìn sự sống, trao đi hy vọng và bền bỉ gieo mầm cho tương lai, để những giá trị tốt đẹp không dừng lại ở một khoảnh khắc, mà tiếp tục được lan tỏa theo thời gian.

