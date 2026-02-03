Phát hiện 1 “cao thủ chứng khoán" sở hữu khối tài sản hơn 35 tỷ đồng sau 5 năm đầu tư: Tiết lộ “kỹ xảo hốt tiền” là điều ít ai ngờ đến

Trong thế giới đầu tư chứng khoán đầy rủi ro và biến động, câu chuyện của Kiriyama Hiroto, một nhà đầu tư cao tuổi người Nhật Bản, được xem là trường hợp hiếm hoi và đặc biệt. Không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn hay những thương vụ mạo hiểm, ông đã xây dựng cho mình một lối sống độc đáo: hơn 3 thập kỷ gần như không phải chi tiền cho sinh hoạt hằng ngày nhờ tận dụng tối đa cơ chế ưu đãi dành cho cổ đông tại Nhật Bản.

Trong vòng 34 năm, Kiriyama Hiroto đã mua cổ phiếu của hơn 900 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ số cổ phiếu này, ông có thể sử dụng các phiếu ưu đãi do doanh nghiệp phát hành để trang trải gần như toàn bộ nhu cầu ăn uống, đi lại và giải trí. Qua đó, ông duy trì một cuộc sống ổn định, thoải mái mà không phụ thuộc quá nhiều vào biến động giá cổ phiếu.

Nhà đầu tư chứng khoán “lãi đậm” nhờ giỏi cờ

Kiriyama Hiroto sinh năm 1949 tại Nhật Bản. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với cờ shogi – môn cờ truyền thống đòi hỏi tư duy chiến lược cao. Nhận thấy tố chất của con trai, cha mẹ đã đầu tư cho ông theo học shogi một cách bài bản với giáo viên chuyên nghiệp.

Sau nhiều năm rèn luyện, Kiriyama Hiroto trở thành kỳ thủ shogi chuyên nghiệp, tham gia nhiều giải đấu lớn và giành được không ít danh hiệu. Nhờ danh tiếng trong giới cờ shogi, ông được một công ty chứng khoán mời đến giảng dạy shogi cho nhân viên như một hoạt động đào tạo tư duy.

Chính trong quá trình này, Kiriyama Hiroto bắt đầu tiếp xúc với kiến thức về thị trường chứng khoán. Việc trò chuyện và trao đổi thường xuyên với giới tài chính đã khơi dậy sự tò mò và hứng thú của ông đối với đầu tư cổ phiếu.

Nền tảng shogi chuyên nghiệp giúp Kiriyama Hiroto sở hữu tư duy logic chặt chẽ, khả năng nhìn nhận tổng thể và tâm lý vững vàng – những yếu tố quan trọng khi bước vào thị trường tài chính. Đến năm 35 tuổi, ông chính thức bắt đầu đầu tư chứng khoán.

Chỉ trong 5 năm đầu tiên, giá trị tài sản mà ông nắm giữ đã vượt 200 triệu yên (hơn 33 tỷ đồng). Thành công ban đầu khiến ông coi chứng khoán là một hướng đi dài hạn, song song với sự nghiệp shogi.

Phát hiện “mỏ vàng” từ cơ chế ưu đãi cổ đông

Qua thời gian đầu tư, Kiriyama Hiroto dần hiểu rõ hơn về cơ chế đặc thù của thị trường chứng khoán Nhật Bản. Tại đây, nhiều doanh nghiệp áp dụng chính sách ưu tiên cổ đông, theo đó những người nắm giữ đủ số lượng cổ phiếu sẽ được tặng phiếu ưu đãi hoặc các sản phẩm tiêu dùng nhằm tri ân.

Các phiếu ưu đãi này có thể sử dụng để thanh toán tại nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, phương tiện giao thông hay các khu vui chơi giải trí. Nhận ra giá trị thực tế của chính sách này, Kiriyama Hiroto bắt đầu điều chỉnh chiến lược đầu tư, không chỉ quan tâm đến lợi nhuận tài chính mà còn chú trọng đến quyền lợi đi kèm.

Ông chủ động mua cổ phiếu của các công ty khách sạn, chuỗi nhà hàng, hãng phim, doanh nghiệp taxi, trung tâm giải trí… Qua đó, ông tích lũy được một lượng lớn phiếu ưu đãi và các vật dụng sinh hoạt như quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân.

Trong nhiều năm, Kiriyama Hiroto đã đầu tư vào hơn 900 doanh nghiệp, tạo ra một “hệ sinh thái” phiếu ưu đãi đủ để đáp ứng hầu hết nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà không cần dùng đến tiền mặt.

Cú sốc năm 2008 và bước ngoặt tư duy

Dù từng nắm giữ danh mục cổ phiếu trị giá hơn 300 triệu yên, Kiriyama Hiroto không tránh khỏi những biến động lớn của thị trường. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã khiến thị trường chứng khoán Nhật Bản lao dốc.

Giá trị tài sản của ông sụt giảm mạnh, từ hơn 300 triệu yên xuống chỉ còn khoảng 50 triệu yên. Trước cú sốc này, Kiriyama Hiroto buộc phải bán bớt những cổ phiếu không còn tiềm năng và phân tán vốn đầu tư để giảm rủi ro.

Sau biến cố, ông càng thấm thía tính bất ổn của thị trường tài chính. Từ đó, Kiriyama Hiroto chuyển trọng tâm sang giá trị sử dụng thực tế của cổ phiếu, coi các phiếu ưu đãi và vật dụng sinh hoạt là “tấm lưới an toàn” cho cuộc sống.

Lối sống đặc biệt của Kiriyama Hiroto nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Năm 2013, chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản “Getsuyou Yofukashi” đã theo sát Kiriyama Hiroto và ghi lại sinh hoạt hằng ngày của ông.

Mỗi buổi sáng, Kiriyama Hiroto kiểm tra thị trường chứng khoán trước khi đạp chiếc xe đạp đổi bằng phiếu ưu đãi để bắt đầu hành trình sử dụng phiếu trong ngày. Ông ăn sáng, ăn trưa tại các nhà hàng liên kết, xem phim gần như mỗi ngày nhờ hàng trăm vé miễn phí mỗi năm, tập gym và giải trí hoàn toàn không tốn tiền.

Suốt hơn 30 năm, Kiriyama Hiroto duy trì nhịp sống ấy một cách đều đặn. Câu chuyện của ông cho thấy, trong một thị trường đầy rủi ro, đôi khi giá trị bền vững không nằm ở lợi nhuận ngắn hạn, mà ở cách tận dụng thông minh những cơ chế sẵn có để đảm bảo cuộc sống lâu dài.

(Theo Zhihu)