Điều tra loạt giao dịch 341 tỷ đồng qua 22 tài khoản ngân hàng và web “daga.love”: Bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Minh Thiện SN 1997

Công an tỉnh An Giang bắt 20 đối tượng, trong đó có Nguyễn Ngọc Minh Thiện (SN 1997), cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giao dịch hơn 235 tỷ đồng qua 22 tài khoản và hơn 106 tỷ đồng liên quan “daga.love”.

Ngày 10/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá chuyên án "Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia", bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.‎

Bị can Nguyễn Ngọc Minh Thiện khi bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện nhóm trên 20 đối tượng thuê một căn nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành, giao nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành; đồng thời phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từ khâu tuyển người, quản lý, vận hành đến nhận, chuyển tiền đánh bạc, có yếu tố nước ngoài. Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, số tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Sau thời gian tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xác lập chuyên án "Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia" nhằm huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 20/7/2026, Ban chuyên án đã huy động các phòng nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc, chia thành 8 tổ với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án, bắt giữ 20 đối tượng tại đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh.

Các bị can bị bắt trong chuyên án. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Qua đấu tranh, bước đầu xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (sinh năm 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, hoạt động đánh bạc, rửa tiền thông qua 2 "Dự án", gồm Dự án 1 và Dự án 2.

Cụ thể, dự án 1 có tên "Chạy lượng", hoạt động từ ngày 22/6 đến ngày 10/7/2026. Đối tượng cầm đầu điều hành hoạt động trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến, thực hiện việc nhận, chuyển tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản đã sao kê trên 235 tỷ đồng.

Trong quá trình đấu tranh, Ban chuyên án phát hiện nhiều cá nhân trực tiếp đánh bạc trên các trang, ứng dụng cá cược bóng đá, tài xỉu, thực hiện nạp, rút tiền thông qua các tài khoản trung gian của nhóm này. Bước đầu xác định nhóm đối tượng thực hiện hoạt động rửa tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Dự án 2 có tên "Bào khuyến mãi" của nhà cái "daga.love", hoạt động từ ngày 29/6 đến ngày 20/7/2026. Các đối tượng sử dụng công cụ được lập trình sẵn để điều hành hoạt động đánh bạc dưới hình thức game bài Baccarat 3D nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược và lấy tiền khuyến mãi, tiền hoàn cược của nhà cái. Tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 106 tỷ đồng. Riêng ngày 19/7/2026, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 6,6 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 20 đối tượng, tạm giữ hình sự 09 đối tượng để điều tra về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền"; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.