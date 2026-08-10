Dựng đơn hàng hải sản giả, người phụ nữ lừa hơn 50 tỷ đồng

Với lời hứa góp 1 tỷ đồng có thể nhận lãi 80 triệu đồng sau 5-10 ngày, Phạm Thị Hương khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền.

Ngày 10/8, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh hải sản. Đối tượng bị bắt là Phạm Thị Hương (SN 1982, trú xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An), làm nghề buôn bán hải sản.

Theo cơ quan công an, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, Hương nhiều lần đưa ra thông tin cần huy động vốn để nhập số lượng lớn hải sản từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container ra Móng Cái tiêu thụ.

Đối tượng Phạm Thị Hương tại cơ quan Công an.

Hương đưa ra cam kết sau khi giao hàng thành công, trong khoảng 5 ngày, 10 ngày hoặc 30 ngày tùy từng đơn hàng, người góp vốn sẽ được chia lợi nhuận ở mức cao.

Đáng chú ý, có trường hợp Hương hứa trả lợi nhuận 80 triệu đồng cho mỗi 1 tỷ đồng góp vốn chỉ trong vòng 5-10 ngày.

Để tạo lòng tin, Hương thuê nhà mở cửa hàng kinh doanh hải sản tại huyện Yên Thành (cũ). Người này còn tự tạo các đơn hàng không có thật với số lượng lên tới hàng trăm tấn rồi gửi cho những người Hương muốn lôi kéo góp vốn.

Tin tưởng những thông tin được đưa ra, nhiều người chuyển tiền cho Hương để góp vốn kinh doanh. Tổng số tiền Hương nhận được được xác định hơn 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định số tiền này không được Hương sử dụng để nhập hải sản như cam kết mà dùng vào mục đích cá nhân. Đến cuối tháng 5/2026, Hương thông báo không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với những người góp vốn.

Một cửa hàng kinh doanh của Phạm Thị Hương. (Ảnh Công an Nghệ An)

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Phạm Thị Hương từng có một tiền án về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép và đang được hoãn thi hành án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thị Hương để điều tra mở rộng.

Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những người là bị hại trong vụ án liên hệ đơn vị tại số 55 Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo, phục vụ công tác điều tra.