Điều gì khiến chuyên gia da liễu hàng đầu Hàn Quốc - Director Pi “ưu ái” kem chống nắng thuần chay Dinsee?

"Mổ xẻ" hệ thống màng lọc: Khi bảo vệ da không còn là lý thuyết

Điểm mấu chốt khiến kem chống nắng thuần chay Dinsee nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn nằm ở bảng thành phần màng lọc hiện đại, được thiết kế nhằm hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia UV.

Đối với Kem chống nắng thuần chay SPF50+ PA++++ ẩm mịn, nâng tone trắng hồng – Dinsee Premium Vegan Tone Up Sunscreen SPF50+ PA++++ (Hồng), sản phẩm sở hữu hệ thống 4 màng lọc gồm Tinosorb S, Uvinul A Plus, Uvinul T150 và Zinc Oxide, giúp tạo lớp bảo vệ phổ rộng trước tia UVA/UVB. Bên cạnh đó, sản phẩm mang lại hiệu ứng nâng tông nhẹ nhàng, giúp làn da trông tươi tắn hơn khi sử dụng.

Hệ thống màng lọc thế hệ mới được ứng dụng trong các dòng kem chống nắng thuần chay Dinsee.

Trong khi đó, Kem chống nắng thuần chay SPF50+ PA++++ ráo mịn – Dinsee Premium Vegan Blue Tone Up Sunscreen SPF50+ PA++++ (Xanh Ngọc) có cấu trúc màng lọc gồm 2 màng lọc vật lý Titanium Dioxide và Zinc Oxide, kết hợp với 3 màng lọc hóa học thế hệ mới Tinosorb S, Uvinul A Plus và Uvinul T150. Sự kết hợp này giúp tạo lớp chống nắng phổ rộng, đồng thời mang lại lớp finish ráo mịn và hiệu ứng nâng tông nhẹ cho làn da.

Riêng Kem chống nắng vật lý thuần chay SPF50+ PA++++ cho da dầu mụn, nhạy cảm – Dinsee Premium Vegan Mild Moist Sunscreen SPF50+ PA++++ (Xanh Lá) theo đuổi triết lý công thức tối giản khi sử dụng duy nhất Zinc Oxide làm thành phần chống nắng vật lý, hướng tới cảm giác dịu nhẹ và thông thoáng khi sử dụng.

Cuối cùng, Kem chống nắng thuần chay SPF50+ PA++++ cho hoạt động ngoài trời – Dinsee Premium Vegan Activity Sunscreen SPF50+ PA++++ (Xanh Dương) sử dụng tổ hợp Uvinul A Plus, Uvinul T150, Uvasorb HEB và màng lọc lai Tinosorb M, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ da khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Thực chứng từ chuyên gia đến tỷ lệ tái mua

Chuyên gia da liễu Hàn Quốc Director Pi từng nhấn mạnh trong các phân tích của mình rằng một sản phẩm chống nắng cần chú trọng khả năng bảo vệ da trước tia UV trong điều kiện sử dụng thực tế, thay vì chỉ dựa vào các chỉ số SPF trên bao bì.

Kem chống nắng thuần chay Dinsee nhận được sự quan tâm từ cộng đồng làm đẹp sau các phân tích của Director Pi.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, các dòng kem chống nắng Dinsee được phát triển với công thức kết hợp nhiều màng lọc chống nắng hiện đại cùng một số thành phần dưỡng da thường gặp trong mỹ phẩm chăm sóc da.

Chính những yếu tố này đã giúp sản phẩm nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đồng thời ghi nhận tỷ lệ tái mua tích cực tại một số thị trường.

Khi màng lọc chống nắng đi kèm hiệu ứng thẩm mỹ

Sức hút của kem chống nắng thuần chay Dinsee còn đến từ việc kết hợp giữa khả năng chống nắng và hiệu ứng thẩm mỹ nhẹ nhàng trên da.

Lớp nền mỏng nhẹ và khả năng cấp ẩm là điểm được nhiều người dùng quan tâm.

Với dòng Dinsee Tone-up (Hồng), sản phẩm mang lại lớp nền sáng hồng tự nhiên. Theo báo cáo được thực hiện bởi Viện nghiên cứu khoa học da liễu Mariedm, sản phẩm ghi nhận khả năng cấp ẩm duy trì suốt 30 giờ trong điều kiện thử nghiệm.

Trong khi đó, Dinsee Blue Tone-up (Xanh ngọc) mang lại lớp finish ráo mịn và hiệu ứng nâng tông nhẹ, phù hợp với những người muốn sử dụng như một lớp lót trước khi trang điểm.

Đối với những người đang tìm kiếm kem chống nắng có kết cấu nhẹ cho làn da dầu hoặc nhạy cảm, Dinsee Mild Moist (Xanh lá) mang lại cảm giác mỏng nhẹ và dễ tán trên da.

Còn với dòng Dinsee Activity (Xanh dương), sản phẩm hướng đến nhu cầu sử dụng trong các hoạt động ngoài trời.

Hệ sinh thái sản phẩm kem chống nắng thuần chay Dinsee đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Thấu hiểu nhu cầu chăm sóc da đa dạng, Dinsee phát triển các dòng kem chống nắng chuyên biệt phù hợp với từng mục đích sử dụng. Hiện sản phẩm đã được phân phối trên các sàn thương mại điện tử và tại nhiều cửa hàng mỹ phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các dòng kem chống nắng thuần chay của thương hiệu.

