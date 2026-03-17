"Nhà Mình Đi Thôi": chiến lược nâng tầm điểm đến qua điện ảnh

Dự án "Nhà Mình Đi Thôi" chính là lời khẳng định về một tư duy sản xuất, nơi nghệ thuật, kinh tế và văn hóa địa phương hòa làm một.

1. Khi Di sản phi vật thể trở thành chất xúc tác điện ảnh

Tầm nhìn của Nhà sản xuất (NSX) "Nhà Mình Đi Thôi" bắt đầu bằng sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cộng đồng địa phương. Việc lựa chọn ngôi làng ven biển Nam Ô và những căn nhà từ đường cổ không chỉ để khai thác vẻ đẹp rêu phong, mà là để phục dựng một hệ sinh thái văn hóa sống động.

Những lễ nghi, phong tục và tập quán được tái hiện tỉ mỉ, giúp khán giả không chỉ "xem" mà còn "sống" trong không gian văn hóa miền Trung.

Việc đưa sản phẩm địa phương vào phim như một "nhân vật" thúc đẩy tình huống không chỉ tạo nên sự gần gũi, mà còn là cách thức marketing di sản tinh tế nhất. Điều này tạo ra một mô hình điện ảnh - điểm đến bền vững: phim rời rạp, nhưng hương vị và câu chuyện về làng nghề vẫn đọng lại, thúc đẩy kinh tế vùng phát triển mạnh mẽ.

Sự giao thoa giữa Hiện đại và Bản sắc

Trong "Nhà Mình Đi Thôi", bối cảnh không chỉ là phông nền, mà là tấm gương soi chiếu những thay đổi lặng lẽ trong lòng nội tâm nhân vật:

Thiskyhall - Nhịp sống của một thế hệ đang kiến tạo: Trong "Nhà Mình Đi Thôi", Thiskyhall không chỉ xuất hiện như một bối cảnh, mà trở thành biểu tượng cho nhịp sống đô thị hiện đại - nơi những người trẻ bước vào hành trình khẳng định bản thân. Với tinh thần tươi mới, năng động, Thiskyhall mở ra một lớp nền hoàn hảo để những câu chuyện về mâu thuẫn, lựa chọn và kết nối được khắc họa rõ nét - như chính cách một thành phố luôn vận hành, không ngừng và đầy cảm xúc.

Four Seasons Resort The Nam Hai - Khi trái tim cần một quãng nghỉ: Rời xa những xô bồ, bộ phim đưa khán giả đến với không gian của sự tĩnh lặng tại một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, tọa lạc ven bãi biển Hà My xinh đẹp và liền kề Phố Hội. Giữa những nếp nhà mang dáng dấp truyền thống, câu chuyện gia đình bỗng trở nên sâu lắng hơn. Ở đây, các nhân vật không còn bị cuốn theo những lịch trình dày đặc, mà họ chọn cách "chậm lại" - để trẻ nhỏ được chạy nhảy cùng thiên nhiên, người lớn được xoa dịu tâm hồn và sự gắn kết được diễn ra tự nhiên như hơi thở. Chính sự mộc mạc, nguyên bản của kiến trúc và không gian nơi đây đã nhắc nhở chúng ta rằng: Dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, gia đình và cội nguồn vẫn luôn là điểm tựa bình yên nhất.

3. Giá trị bền vững: Từ màn ảnh bước ra đời thực

Xuyên suốt trong bộ phim, NSX đã đầu tư bối cảnh tại các điểm đến như Phố cổ Hội An, Làng Lá Hoà Bắc, Thác Hòa Phú Thành, hay Bãi dù lượn Sơn Trà… Việc này mang chủ đích: khẳng định sự đa dạng của thiên nhiên Việt Nam. Bộ phim khát khao mang đến những không gian tươi mới, những góc nhìn từ trên cao choáng ngợp để hoà nhập vào mong muốn tự do của khán giả hiện đại, đồng thời gửi đi thông điệp: Việt Nam là điểm đến của những trải nghiệm đẳng cấp và cảm xúc nguyên bản.

4. Hệ sinh thái hậu điện ảnh: Một lộ trình dài hơi

Tầm nhìn của NSX không dừng lại ở ngày phim đóng máy. Với kế hoạch phát triển các Reality show, Original series tiếp nối tại Đà Nẵng và các tỉnh thành khắp Việt Nam, NSX đang kiến tạo một "vũ trụ nội dung" gắn liền với điểm đến. Đây chính là cách duy trì "sức nóng" bền vững, biến các địa danh trong phim thành những điểm dừng chân không thể bỏ qua trong hành trình của du khách nội địa và quốc tế.

5. Sự cộng hưởng từ các thương hiệu "Made in Vietnam"

Sức lan tỏa của "Nhà Mình Đi Thôi" không chỉ nằm ở những thước phim, mà còn ở mạng lưới đồng hành mạnh mẽ từ các doanh nghiệp và tổ chức có cùng tâm thế.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp ngoài ngành như Kim Long Motor là một bước đi chiến lược. Tuy không trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất nghệ thuật, nhưng sự hiện diện của những thương hiệu "Made in Vietnam" trên bản đồ điện ảnh là minh chứng cho sự lớn mạnh của nền công nghiệp nước nhà, giúp tiếp cận khán giả quốc tế và người dùng trên các nền tảng trực tuyến toàn cầu một cách đầy tự hào.

Đặc biệt, dự án được triển khai với sự đồng hành sát sao từ các đối tác truyền thông chiến lược như Bảo trợ truyền thông Adsponsor, Inside the Box, MZ News... Sự cộng hưởng này không đơn thuần là việc đưa tin, mà là một chiến dịch lan tỏa giá trị sống và cảm hứng di sản. Nhờ sự hỗ trợ từ các đơn vị bảo trợ truyền thông uy tín, thông điệp "Đi để trở về" của bộ phim đã vượt khỏi ranh giới rạp chiếu, trở thành một cuộc hội thoại đa chiều, giúp dự án chạm đến hàng triệu trái tim và tạo ra những tác động thực chất cho những điểm đến.

Việc kết nối giữa Điện ảnh - Điểm đến và Truyền thông chính là "kiềng ba chân" vững chắc, cùng kiến tạo những giá trị vượt xa khỏi khuôn khổ rạp chiếu.