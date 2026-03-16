Game “Mật Lệnh” đổ bộ: Cộng đồng FPS chật kín khán phòng, Rambo xuất hiện là bùng nổ!

Sự kiện ra mắt game FPS PC "Mật Lệnh" được VTC Game tổ chức vào ngày 15.3.2026 theo mô hình họp báo kết hợp showmatch eSports

Họp báo ra mắt: Khi cộng đồng FPS trở thành tâm điểm

Sự kiện ra mắt Mật Lệnh không đơn thuần là một buổi công bố sản phẩm mới, không khí tại hội trường cho thấy đây thực sự là cuộc hội ngộ của cộng đồng FPS – nơi những game thủ được trực tiếp trải nghiệm, giao lưu và thi đấu.

Rambo xuất hiện “đốt cháy” không khí sự kiện

Ngay từ khu vực check-in, hình ảnh mascot Cừu vàng, booth chụp ảnh và khu trưng bày quà tặng đã thu hút đông đảo khách mời.

Hệ thống máy thi đấu, màn hình LED cỡ lớn, khu vực tác nghiệp riêng cho báo chí… tất cả cho thấy màn “chào sân” này được đầu tư không hề nhỏ bởi VTC Game. Đây không chỉ là ra mắt game, mà còn là màn debut có tính toán dài hơi.

Rất nhiều ấn phẩm “xinh xắn” được gửi tặng anh em game thủ

Showmatch bùng nổ: Game thủ không chỉ xem mà còn trực tiếp “đại chiến” cùng hot Streamer Rambo

Điểm nhấn của chương trình là màn showmatch giữa các đội chơi. Những pha xử lý kỹ năng, các tình huống clutch nghẹt thở và màn giao lưu trực tiếp trên sân khấu liên tục khiến khán phòng bùng nổ.

Các đội thi kèn cựa, cố gắng ghi điểm tạo ra không khí nghẹt thở

Không khí trở nên sôi động hơn khi streamer nổi tiếng Rambo xuất hiện và trực tiếp tham gia thi đấu. Với sức ảnh hưởng lớn, sự góp mặt của anh nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội.

Hình ảnh livestream tại sự kiện cùng những khoảnh khắc giao lưu hậu trường đã giúp Mật Lệnh tiếp cận mạnh mẽ đến cộng đồng FPS cả nước.

Rambo “sấy” game thủ đúng nghĩa khiến cả khán phòng vô cùng mãn nhãn

Khác với mô hình ra mắt truyền thống, game thủ không chỉ ngồi xem mà còn được đăng ký thi đấu cùng thần tượng, trải nghiệm game tại chỗ và nhận quà trực tiếp. Điều này tạo nên cảm giác kết nối thực sự giữa nhà phát hành và người chơi.

Quy mô đầu tư thể hiện tham vọng dài hạn

Nhìn lại toàn bộ sự kiện - từ sân khấu, hệ thống thi đấu, quà tặng độc quyền đến kế hoạch giải đấu định kỳ - có thể thấy đây không phải một màn ra mắt "làm cho có".

"Mật Lệnh" công bố lộ trình đường dài cực bài bản

Mật Lệnh đang chọn cách đi chậm mà chắc: Xây cộng đồng trước, tạo trải nghiệm thật, để game thủ tự lan tỏa. Và nếu không khí tại sự kiện là một tín hiệu, thì cộng đồng FPS Việt có lẽ vừa đón thêm một cái tên đủ sức giữ nhiệt trong thời gian tới.

Mật Lệnh - FPS PC chính thức ra mắt vào ngày 26.3.2026 và sẽ có sự kiện alpha test trải nghiệm rộng rãi vào ngày 20.3.2026.

Trò chơi dành cho độ tuổi 18+.