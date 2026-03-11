Dàn hoa hậu, nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ sự kiện ra mắt SHINIQUE

Ngay khi chương trình bắt đầu, sự kiện đã trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như diễn viên Quốc Trường, Trần Lê Vĩnh Đam, và Nhan Phúc Vinh.

Dàn hoa hậu, nghệ sĩ nổi tiếng quy tụ tại Lễ ra mắt thương hiệu mỹ phẩm cao cấp SHINIQUE

Không chỉ các nghệ sĩ nam, sự kiện còn có sự xuất hiện của nhiều hoa hậu và người đẹp nổi bật như Đoàn Thiên Ân, Trần Tiểu Vy, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Kiều Duy và Lương Thùy Linh. Sự góp mặt của dàn mỹ nhân khiến bầu không khí thêm sôi động.

CEO Phạm Kim Dung và MC Nguyên Khang cũng tham dự sự kiện.

Điểm gây ấn tượng mạnh chính là quy mô sân khấu được dàn dựng như một show trình diễn hoành tráng thay vì chỉ đơn thuần là lễ ra mắt thương hiệu.



Bà Cao Thị Hoàn – Tổng Giám đốc SHINIQUE Việt Nam – cho biết thương hiệu được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn và quy trình sản xuất hiện đại từ Hàn Quốc.

48 thí sinh Miss World Vietnam xuất hiện trên sân khấu cùng sản phẩm SHINIQUE, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất.

Toàn bộ thí sinh đồng loạt bước ra sân khấu trong phần đồng diễn, mỗi người cầm trên tay sản phẩm của thương hiệu, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng và hiệu ứng sân khấu đã tạo nên màn trình diễn mãn nhãn.

Trong phần chia sẻ tại sự kiện, bà Cao Thị Hoàn – Tổng Giám đốc SHINIQUE Việt Nam – nhấn mạnh thông điệp:

"Vẻ đẹp không phải để trở thành ai khác, mà là để được là chính mình."

Bên cạnh màn trình diễn và phần ra mắt sản phẩm, chương trình còn diễn ra các lễ ký kết hợp tác giữa SHINIQUE và nhiều đối tác trong ngành làm đẹp tại Việt Nam, bao gồm hệ sinh thái Sen Vàng Entertainment và các đơn vị phân phối.

Bà Cao Thị Hoàn chia sẻ tại sự kiện cùng dàn hoa hậu nổi tiếng tham dự chương trình.

Việc lựa chọn ngày 8/3 – International Women’s Day – để ra mắt thương hiệu mang ý nghĩa tôn vinh phái đẹp.

Thông điệp "Độc bản để tỏa sáng – vẻ đẹp riêng của mỗi người phụ nữ" được truyền tải xuyên suốt chương trình.

Sự kiện khép lại với nhiều khoảnh khắc nổi bật, từ thảm đỏ quy tụ dàn sao Việt cho đến màn trình diễn ấn tượng của 48 thí sinh Miss World Vietnam. Với quy mô tổ chức và sự góp mặt của loạt gương mặt nổi tiếng, SHINIQUE nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội tối 8/3.