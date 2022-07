Diễn viên Thiên An: "Năng lượng tích cực của BTS là động lực giúp tôi vượt qua áp lực"

Mới đây, hot girl Thiên An xuất hiện tại một sự kiện ra mắt sản phẩm hợp tác với nhóm nhạc đình đám BTS được tổ chức tại Việt Nam.



Thiên An

Có mặt tại sự kiện, diễn viên Thiên An gây chú ý khi diện đầm ôm sát với thiết kế cut-out tinh tế, khoe sắc vóc gợi cảm. Thiên An cho biết, bản thân cô rất mê nhóm nhạc BTS nên đã vô cùng hào hứng khi tham gia sự kiện này.

Nữ diễn viên còn tiết lộ, trong nhóm BTS cô thích nhất thành viên Jung Kook nhưng lại hay nghe nhạc của Suga. Cô nói:

"Tôi không chỉ thích BTS vì nhan sắc, tài năng của họ mà tôi còn biết được nhiều câu chuyện đằng sau đó.

Tôi biết rằng, để thành công như hiện tại thì BTS đã trải qua những khó khăn gì. Và chính những năng lượng tích cực mà tôi thấy được ở BTS đã thành động lực giúp tôi vượt qua nhiều áp lực trong cuộc sống".

Nhắc tới cuộc sống hiện tại, Thiên An cho biết bản thân đang học hỏi thêm về diễn xuất để trau dồi kỹ năng cho mình.

Bên cạnh đó, ngoài làm diễn viên, người mẫu thì cô nàng cũng đang có ý định kinh doanh để tăng thêm thu nhập. Do lịch trình bận rộn nên Thiên An đành phải gửi con gái nhỏ cho bà ngoại chăm sóc.

Khi được hỏi về sản phẩm mới ra mắt của tình cũ - ca sĩ Jack, Thiên An thẳng thắn nói: "Tôi sẽ không xem đâu. Thay vào đó, tôi dành thời gian để làm những điều khác tích cực hơn". Nữ diễn viên cũng khá e dè và né tránh trước mọi câu hỏi có liên quan đến ca sĩ Jack.

Diên viên Thiên An tên thật là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998, quê ở Bình Dương. Thiên An và Jack từng yêu nhau nhưng tan vỡ sau khi cô sinh con. Thời gian trở lại đây, Thiên An trở lại mạnh mẽ với nhiều dự án phim ảnh.