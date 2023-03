Diễn viên tham gia cả phim Marvel lẫn DC: Kẻ đổi phe là thăng hạng, người chẳng được như mơ

Cùng điểm qua những gương mặt từng tham gia cả hai vũ trụ siêu anh hùng của Marvel và DC nhé.

Ryan Reynolds

Năm 2009, Ryan Reynolds từng thủ vai Deadpool trong X-Men Origins: Wolverine (2009), thuộc vũ trụ X-men của Marvel và bị fan “ném đá” không thương tiếc vì hình tượng nhân vật sai lệch so với nguyên tác. Năm 2011, Ryan đổi qua DC, sắm vai siêu anh hùng Green Lantern trong bộ phim cùng tên. Bộ phim cũng nhận về cơn mưa lời chê vì nội dung nhạt nhòa và diễn xuất “thiếu muối” của nam tài tử.

May mắn thay, ông xã nhà Blake Lively đã tìm lại được ánh hào quang khi một lần nữa thử sức với nhân vật Deadpool trong hai bộ phim cùng tên ra năm 2016 và 2018. Hai phần phim thành công vang dội về mặt doanh thu, chất lượng nội dung cũng được fan ghi nhận.

Ben Affleck

Năm 2003, Marvel cho ra mắt phim điện ảnh Daredevil - xoay quanh anh chàng mù Matt Murdock (Ben Affleck thủ vai) ban ngày làm luật sư, ban đêm hóa thân thành người hùng với các giác quan cực nhạy bén chuyên săn lùng tội phạm. Daredevil không được đánh giá cao về mặt nội dung, mạch phim chậm, kịch bản nhàm chán, và trở thành một trong những điểm nhấn không mấy sáng sủa trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Năm 2016, Ben Affleck đầu quân cho DC và hóa thân thành siêu anh hùng Batman trong bộ phim thứ hai của DCEU (DC Extended Universe - Vũ trụ DC Mở Rộng) mang tên Batman v Superman: Dawn of Justice - tựa Việt: Batman Đại Chiến Superman: Ánh Sáng Công Lý. Batman của Ben được đông đảo fan hâm mộ đón nhận vì sự nam tính, mạnh mẽ, chín chắn nhưng cũng rất giàu tình cảm. Năm 2023, khán giả sẽ gặp lại Batman của Ben Affleck trong phim siêu anh hùng The Flash, dự kiến khởi chiếu vào tháng 6/2023.

Michael Keaton

Bên cạnh Ben Affleck, năm nay, một Batman khác - Michael Keaton cũng sẽ tái xuất trong The Flash. Tham gia hai phần phim Batman do đạo diễn Tim Burton thực hiện là Batman (1989) và Batman Returns (1992) đều thành công, gây tiếng vang lớn về cả chất lượng nội dung lẫn doanh thu phòng vé, Michael Keaton được coi là Batman huyền thoại của thế hệ 7x, 8x.

Năm 2017, Michael Keaton sắm vai phản diện được đánh giá cao của Người Nhện trong bộ phim Spider-Man: Homecoming - tựa Việt: Spider-Man: Trở Về Nhà, chính thức trở thành diễn viên thành công ở cả vũ trụ Marvel lẫn DC.

Christian Bale

Christian Bale sắm vai Batman của bộ ba phim Dark Knight, hay còn gọi là The Dark Knight Trilogy do quái kiệt điện ảnh Christopher Nolan chắp bút, đạo diễn và sản xuất. Ba phần phim gồm Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) và The Dark Knight Rises (2012) được xem là tượng đài của điện ảnh khi không chỉ đơn thuần là một phim siêu anh hùng mà giống một tác phẩm đỉnh cao của nhiều thể loại: sở hữu những cảnh hành động, rượt đuổi gay cấn; sự phức tạp trong nhân vật và các câu thoại của dòng phim tâm lý; đầy rẫy nút thắt bất ngờ như một tác phẩm ly kỳ.

Tuy vậy, Christian Bale lại không mấy thành công khi tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel. Năm 2022, anh gia nhập MCU trong vai phản diện Kẻ Sát Thần Gorr của Thor: Love and Thunder. Bộ phim nhận nhiều đánh giá tiêu cực vì kịch bản nhàm chán, phản diện thiếu chiều sâu, các nhân vật đều nhạt nhòa, và là một sự lãng phí cho tài năng của Bale.

Zachary Levi

Thủ vai chiến binh Fandral của Asgard, Zachary Levi từng xuất hiện ngắn ngủi trong hai bộ phim điện ảnh Thor: The Dark World (2013) và Thor: Ragnarok (2017) thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhân vật của anh thậm chí còn bị Hela (Cate Blanchett) cho bay màu trong tích tắc.

Năm 2019, nam diễn viên thực sự đổi đời khi được DC lựa chọn đóng chính trong bộ phim Shazam!. - kể về cậu bé Billy và 5 người anh chị em của mình được thừa hưởng sức mạnh của 6 vị thần Hy Lạp nổi tiếng: Solomon (trí tuệ), Hercules (sức mạnh), Atlas (sức bền), Zeus (quyền lực và sấm chớp), Achilles (lòng can đảm) và Mercury (tốc độ); và từ đây họ trở thành những siêu anh hùng trong thành phố. Billy phiên bản 14 tuổi do Asher Angel thủ vai, còn phiên bản lớn/phiên bản siêu anh hùng sau khi hô “Shazam!” do Zachary Levi đảm nhiệm.

Sang phần 2 mang tên Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thầnra mắt năm nay, nội dung xoay quanh cuộc đối đầu giữa gia đình của Billy với ba người con gái của Atlas tới Trái đất trừng phạt họ vì dám coi thường sức mạnh của các vị thần, đồng thời cũng có âm mưu đòi lại sức mạnh của 6 anh chị em, và thôn tính loài người.

Cùng dõi theo chuyện phim và màn thể hiện của Zachary Levi khi phim ra rạp vào ngày 17 tháng 3 tới nhé!