Suốt một khoảng thời gian dài, Lê Dương Bảo Lâm quyết định từ chối truyền thông. Ngay cả khi chương trình truyền hình 2 Ngày 1 Đêm gây bão trên MXH, anh vẫn kiên quyết không trả lời phỏng vấn. Theo chính chủ tiết lộ, suốt một khoảng thời gian dài anh chỉ muốn tập trung làm nghề, bỏ ngoài tai mọi thị phi - và chính anh cũng sợ mình tự tìm đến thị phi nếu chẳng may có phát ngôn gì đó không hay. Phải đợi đến bộ phim Khi Ta 25 - Lê Dương Bảo Lâm bỏ hình ảnh "hề hước" - "mắc cười" mà công chúng thường thấy, hoá thân thành một thành viên của nhóm nhạc thần tượng thì anh mới dám cởi mở hơn để nói chuyện.

Cuộc nói chuyện vỏn vẹn hơn 30 phút này sẽ cho bạn thấy một Lê Dương Bảo Lâm rất khác, khác hẳn so với những gì bạn thấy trên tivi. Hoá ra Lê Dương Bảo Lâm cũng "biết sợ", cũng từng không đủ dũng cảm để theo đuổi đam mê diễn xuất mà đi học kế toán 3 năm. Lê Dương Bảo Lâm ngoài đời không hề ham chơi, chỉ thích đăng ảnh khoe vợ khoe con lên fanpage 5 triệu lượt theo dõi của mình.

Phỏng vấn Lê Dương Bảo Lâm - "Tôi đặt mục tiêu sẽ phải như Trấn Thành, còn để thay thế vị trí ấy thì..."

Nếu bây giờ có một cuộc điện thoại gọi về cho Lê Dương Bảo Lâm lúc anh ta 25 tuổi, bạn sẽ nói điều gì đầu tiên?

Alo Lâm 25 hả, Lâm 34 nè! Cố gắng lên, chắc nịch lên, cãi lại lời mẹ đi, đừng vì sợ cha sợ mẹ mà không dám làm cái mình thích. Bỏ ngay ngành kế toán 3 năm trời vô nghĩa đó, bỏ liền! Tập trung làm diễn viên, bạn sẽ thành công vì ngành diễn viên này.

Tôi bây giờ nghĩ lại, mất 3 năm học kế toán vì cha vì mẹ chán ghê chưa. Mẹ tôi hồi đó làm lương 7 triệu, thấy thương lắm, rồi khuyên: “Con ơi học kế toán đi lương mười mấy triệu. Xong tôi học 3 năm trời, biết bao nhiêu tiền đổ sông đổ biển hết mà học có được đâu, có hiểu gì đâu. Lúc đó đam mê diễn viên mà không cho thằng nhỏ học, không là bây giờ đỡ rồi.

Nhưng bạn có nghĩ mọi thứ xảy ra đều cần có thời điểm của nó không?

Thời điểm nha, lúc đó mặt còn chành bành lắm, ba năm sau tôi mới sửa từ từ. Nếu năm đó tôi thi vô trường sân khấu thì cũng rớt thôi, sao mà đậu được. Vậy là có thời gian nghỉ dưỡng, chắc chắn có thời điểm.

Nhiều người thắc mắc, bạn giống như “ông hoàng” thế hệ mới trên gameshow, nhưng cũng lâu rồi người ta cảm giác cái tên Lê Dương Bảo Lâm đang thiếu chỗ đứng ở mảng điện ảnh. Bạn nghĩ sao?

Tôi chạnh lòng chứ, bị buồn. Tôi chung một lứa ra với Mạc Văn Khoa, bạn ấy ra phim điện ảnh ra liên tục liên tục. Còn tôi, cũng có nhiều bên mời, nhưng vai họ giao khiến tôi không cảm thấy hứng thú - không thích nó. Tôi tự hỏi: Tại sao vậy, không lẽ đạo diễn không tin tưởng mình?

Vậy cho nên đó lý do khiến Lê Dương Bảo Lâm hào hứng với Khi Ta 25 đến vậy, bởi vì người ta không còn thấy anh “quăng miếng - diễn hài” nữa?

Khi tôi đi làm gameshow, không bao giờ tôi nhờ mọi người góp ý tôi hết. Bởi vì đó là thứ tôi quá quen thuộc rồi. Nhưng khi bước vào đoàn làm phim điện ảnh, tôi tự cho mình là “cấp thấp nhất”, muốn tất cả ekip góp ý cho tôi thật nhiều. Tôi sợ bị hoạt ngôn quá, thi thoảng đến những phân đoạn mắc cười tôi lập tức “cảnh báo” mọi người rằng: Cẩn thận nha, đừng có làm cho anh bị giống Lê Dương Bảo Lâm.

Tôi cũng suy nghĩ, đất diễn ở điện ảnh của tôi ít thiệt, không có luôn, nhiều khi buồn lắm. Như phim anh Trấn Thành, Hẻm Cụt ảnh cũng hứa làm điện ảnh. Lúc đó tôi nghĩ: Hẻm Cụt mình đóng vui quá, chắc chắn điện ảnh có mình, xong rồi ảnh không làm Hẻm Cụt điện ảnh nữa! Mới đây là Nhà Bà Nữ, tôi có một vai nhỏ. Thông thường, mấy vai nhỏ vậy là tôi không nhận vì giống mình quá rồi, kiểu bán hàng online, YouTuber, tài xế… Nhưng thật sự khi làm việc với anh Thành tôi thấy an tâm, vai nhỏ cũng yên tâm nữa. Kết quả ra tất cả mọi người đều đón nhận. Cái đó như bước đệm đầu năm của tôi. Hi vọng phim thứ hai này, là một vai diễn rất là khác từ trước tới giờ, hi vọng khán giả sẽ yêu thương.

Cảm giác của anh khi lần đầu tiên, đóng một vai… “nam thần” trong một nhóm nhạc thần tượng như thế nào?

Tôi hoang mang tột đỉnh, những mail mời casting gửi về đa số là mời đóng chú Tư xe ôm, ông Sáu nhà trọ. Những nhân vật đó cũng có vai có tâm lý nhưng mà hiện tại nó hề quá nên tôi không ưng ý. Nên "Khi ta 25" gửi mail cho tôi, tôi không biết có gửi lộn không, phải hỏi lại là có mời Lê Dương Bảo Lâm hay Võ Minh Lâm, Hoài Lâm. Đến quản lý của tôi cũng nói: Anh làm được không, anh đóng vai yêu Midu đó, rồi anh hề hề hề ai mà tin anh ơi?

Tôi tính mà lỡ như không có ok, không có vui, không tròn vai, tôi sẽ bị mắc cỡ không trả lời phỏng vấn. Tại vì phỏng vấn nó tràn lan ra, mọi người kéo ra mọi người coi. Coi xong không hay, dở, người ta sẽ chửi mình. Những bạn diễn viên trẻ người ta cố gắng PR liên tục liên tục, họ tìm danh vọng và mọi cách để giới thiệu thương hiệu bản thân. Còn tôi đã làm nghề 10 năm, cái tên Lê Dương Bảo Lâm đang cái đà mắc cười, cái này lỡ làm không vô, người ra review như thế nào, bị lo, bị áp lực.

Bây giờ thấy tâm lý ổn định, vui vẻ, sáng giờ tôi đăng 3 status kêu gọi mọi người ra rạp coi phim. Trang Facebook của tôi cũng 5 triệu người theo dõi, mỗi lần kêu gọi cái chắc chắn người ta ra, mà nãy tôi có đăng: "Nếu mọi người xem thấy không ok có thể bỏ follow tui". Cho nên giờ dạng miệng lắm vì thấy mình cảm thấy đã làm tròn vai và phim của mình dễ thương quá.

Có lẽ việc bạn là một diễn viên hài, khán giả “quen mặt” bạn đóng vai hài hước cũng là một rào cản, khiến bạn khó tiếp cận những vai diễn mới mẻ thế này?

Tôi cũng thấy vậy đó bạn ơi! Nhiều khi mọi người thấy tôi tự nhận mình Lee Min Ho ở trong fanpage, đó là tôi cố gắng tạo “miếng” thôi. Chẳng hạn như tôi hay hỏi “Lâm với Hiếu Thứ Hai ai đẹp trai hơn, biết kết quả rồi nhưng cứ hỏi hoài, đó là mảng miếng của tôi tương tác với anh chị em đồng nghiệp.



Khi đăng trailer Khi Ta 25 lên fanpage, lượt tương tác rất nhiều. Tôi ngẫm khi xem đến đoạn mắt tôi rưng rưng, khán giả sẽ thấy sự khác biệt của tôi. Vậy mà hơn ba ngàn bình luận vẫn thả haha, vẫn mắc cười nha. Tôi bảo vậy là chết rồi, cái này không ổn rồi, như vậy là mình thất bại nha. Vì khán giả đã quen với Lê Dương Bảo Lâm một ngày năm clip, clip nào cũng phải hề mắc cười. Khi mình thay đổi một cái họ chưa quen, rất là lo.

Bạn nói đến đây khiến tôi chợt nhớ đến câu nói của Mạc Văn Khoa rằng đến nay vẫn chưa đạo diễn nào dám giao anh ấy đóng cảnh nóng, chắc họ cũng lo nó không nóng mà nó… mắc cười?

Khoa nói cũng đúng, diễn viên hài như tụi Lâm mỗi lần mà vô cảnh nóng hay tình cảm người ta thường mắc cười. Nhưng mà hôm xem Khi Ta 25 công chiếu, tôi không cảm giác bản thân mình mắc cười mà tôi thấy… lạ lắm. Tính đến nay tôi cũng có mười mấy năm làm nghề, đến phim này tự dưng tôi hồi hộp thanh xuân ngang. Hy vọng sau này sẽ có nhiều dạng vai với tâm lý khác nhau để tôi trải nghiệm.

Nhưng tôi thấy trong phim bạn lại diễn nhiều phân cảnh tình cảm “rất ngọt” với Midu, bạn lấy cảm xúc như thế nào?

Cảm xúc rất quan trọng, đóng hề cũng vậy. Ví dụ ở 2 Ngày 1 Đêm, các anh em yêu thương nhau lắm nên mọi người thấy mảng miếng rất là thu hút. Midu cũng vậy, tôi thích Midu ở tất cả mọi thứ. Tôi có nói với Midu: Em phải tìm một người đàng hoàng vì em rất là đàng hoàng. Em là mẫu người con gái khó kiếm ở thời bây giờ. Khi nào có bồ em phải đưa cho anh, anh coi rồi tư vấn cho em.

Khi diễn với Midu, cô ấy tạo điều kiện cho tôi rất nhiều, từ thoại đến cảm xúc. Ngay cả những cái ôm khuất mặt cô ấy vẫn hỗ trợ để tôi diễn hết mình. Cho nên phản ứng hoá học là không có nhưng cảm xúc diễn là có. Nhiều lúc tôi ôm Midu tưởng tượng Quỳnh Quỳnh, trong đầu là "vợ mình vợ mình". Midu cũng tạo điều kiện cho Lâm nhiều lắm. Có những cái ôm chặt, tôi cũng sợ nhiều khi Midu không hiểu. Nhưng Midu chủ động ôm tôi trước, ôm phải siết người mình vô, tại vì mình thân nhau quá mà, đâu có dãn ra được. Cảm giác siết của Midu làm tôi đầy cảm xúc. Cảm ơn Midu rất là nhiều, chứ gặp những bạn nữ khác thì cũng bị ngại.

Làm diễn viên thì áp lực phải có tác phẩm hay, nhưng nghề chính của bạn là một diễn viên hài, vậy áp lực của bạn có phải là lúc nào cũng phải… hài hước hay không?

Đúng, áp lực chứ! Tôi bị áp lực với “cái hài”. Khi tham gia game show, NSX buộc tôi một phải là host, nếu không thì phải là “vai hài”. Ở 2 Ngày 1 Đêm tôi quay từ sáng đến tối liên tục với vai trò “hài”. Nó khiến tôi phải liên tục có nhiều mảng miếng. Nhưng đôi khi, cách tôi ăn to nói lớn khiến mọi người hiểu lầm là tôi hỗn với đồng nghiệp. Còn nếu mà diễn không vui, tôi bị áp lực với nhà sản xuất, tôi phải cân đo đong đếm mọi thứ.

Sẵn đã nói về 2 Ngày 1 Đêm, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ về khả năng hài hước của Kiều Minh Tuấn và HIEUTHUHAI (Hiếu Thứ Hai), bạn có ngạc nhiên về họ không?

Tôi không bất ngờ với anh Kiều Minh Tuấn, ngày xưa ở trường sân khấu anh ấy toàn đóng hài, sau này mọi người biết đến anh qua những bộ phim điện ảnh. Tôi cũng vậy, ngày xưa toàn diễn vai bi ở trường, sau cuộc thi hài thì tôi làm diễn viên hài luôn. Riêng Hiếu Thứ Hai thì những ngày đầu không dám bắt chuyện, tôi chỉ là: “Hey What’s Up” - Nói gì đi Hiếu ơi! Nhưng mà Hiếu Thứ Hai bây giờ, trời ơi cái gì cũng nói được, tôi nói một câu Hiếu trả lời một câu.

Chẳng hạn như chị đạo diễn hỏi là: "Lâm ơi nãy giờ Lâm đi đâu vậy", Lâm "dạ nãy giờ em đi hái trái bí". Chị hỏi "Hiếu ơi nãy giờ em đi đâu vậy?", Hiếu trả lời "Dạ nãy giờ săn bắt hái lượm". "Em lượm gì", "Em lượm miếng của anh Lâm". Nó sẽ quay miếng liên tục, vô nhịp!

Vừa qua 2 Ngày 1 Đêm đã có những tranh cãi nhất định về hành động “cởi áo” của Hiếu Thứ Hai, bạn có nghĩ góc nhìn của khán giả đã thay đổi nhiều rồi hay không?

Bởi vì đây chương trình lớn nên mỗi khi duyệt sẽ rất kỹ. Ở hiện trường, mọi người cười rất nhiều, cười lăn lộn. Tôi cũng như các anh em đều coi đều coi bên Hàn làm sao, chơi như thế nào. Ví dụ như có trò nhéo bầm tím người của tôi với anh Isaac bên Hàn cũng chơi, cởi đồ bên hàn cũng chơi luôn.

Khi mà ra hiện trường, tôi cố tình mà, tôi biết hết những bài hát nhưng cố tình như vậy để Hiếu cởi đồ mới vui, mới ok cho cái game. Khi tôi coi bản dựng anh em ai cũng cười quá trời. Nhưng đăng lên nó có những ý kiến trái chiều, tôi nghĩ 9 người 10 ý. Nhiệm vụ của mình là nghệ sĩ, mình phải lắng nghe và biết thay đổi. Tôi rút kinh nghiệm, sai cái gì sửa cái đó. Tôi thấy mọi người ủng hộ rất là nhiều, chỉ có một số người là phản ứng. Nhưng mà phản ứng đúng tại vì nhiều khi lên đài có đối tượng này, đối tượng kia nên cũng lo. Ekip và diễn viên sẽ cố gắng làm tốt nhất, chỉn chu nhất có thể. Vì sự yêu quý của mọi người quá nhiều, không thể nào vì cái nhỏ mà làm ảnh hưởng được.

Hiện tại những lứa danh hài đàn anh như Trấn Thành - Trường Giang cũng đã dần chuyển sang hoạt động lĩnh vực khác, ít sôi nổi ở hài hơn. Bạn có kì vọng bản thân sẽ là lứa kế cận, bước lên một bậc nữa hay không?

Có, tôi cũng nghĩ chứ. Tôi thần tượng anh Thành lắm. Anh Thành cũng mở đường, nói "thấy mày vậy anh mừng lắm". Anh Thành chia sẻ rất nhiều với tôi. Bản thân tôi cũng đặt mục tiêu, tự đặt câu hỏi “mình sẽ là ai?” Tôi phải như Trấn Thành, “như” thôi chứ không phải “thay thế”, tôi nghĩ mãn đời tôi cũng không được như anh Thành. Vì khi tiếp xúc với anh, tôi biết anh Thành quá giỏi. Ngàn năm không biết kiếm được người như anh không nữa. Ảnh là người khó lắm.

Tôi nghĩ khó kiếm một Lê Dương Bảo Lâm thứ hai, Trấn Thành cũng vậy. Cho nên tôi phấn đấu từng ngày, cái gì cũng hỏi anh Thành. Ngay cả phim này, tâm lý tất cả mọi thứ Lâm đều hỏi ảnh. "Khi ta 25" Lâm sẽ mời nguyên band của Lâm trong đó có anh Thành vô coi và để nghe ảnh góp ý.

Bản thân bạn ngoài đời, có phải là kiểu người sợ bị đánh giá không?



Hồi đó cũng sợ lắm, bây giờ tôi cũng bị như là "nghề dạy nghề" rồi. Có nhiều thứ cũng tới, tôi cũng bị suy sụp, nhưng suy sụp thì mình đứng lên. Nói không sợ là không phải, sợ chứ, sợ bị “quánh giá” này kia. Nhưng đó cũng một phần thôi, tôi cũng không quá suy nghĩ nhiều về nó.

Có nhiều người nói trang gì đâu mà tối ngày đăng vợ con lên hoài. Tôi nói đó là sở thích của tôi, tôi thương vợ con chứ đâu PR gì đâu. Cho nên tôi vẫn giữ thói quen đó, luôn là anh Lê Dương Bảo Lâm. Đôi khi mình cũng phải xem người ta nghĩ gì về mình, người ta thích cái nào thì mình phát huy cái đó, người ta không thích cái gì thì mình tiết chế lại. Tôi nghe từng lời góp ý chứ, chửi có, góp ý có, khen có.

Trong số những bình luận mắng chửi mình, có bình luận nào khiến bạn nhớ mãi không?

Có một kỉ niệm, khi anh đọc cái post đó, có một anh trong nghề có tick xanh luôn, ảnh nói "cảm thấy nhục nhã với những thể loại này". Tôi buồn với những người trong nghề như vậy. Lúc đó tôi suy sụp, gọi điện cho Khả Như: "Như ơi em chịu không được, áp lực quá, em bỏ nghề nha chị. Em bán hàng, em thấy cảm giác tới đường cùng". Trong nghề thì tôi thân với Khả Như, khi nghe tôi nói vậy chị nói: Không được, Lâm ơi mày đừng xem nó là gì cả!

Mọi người theo dõi hành trình của tôi thì sẽ biết, tôi bán mạng cho nghề này. Và tới thời điểm hiện tại, khi anh ấy gặp tôi ảnh bình thường lắm. Hồi đó tôi thấy giận ảnh, tôi có block. Sau vô tình gặp ở sự kiện lớn, tôi vẫn làm việc bình thường, và thấy được sự công nhận của ảnh với tôi.

Ở thời điểm hiện tại khi mà 2 Ngày 1 Đêm đang rất nổi tiếng, cái tên Lê Dương Bảo Lâm được săn đón khắp nơi, thì điều gì mới khiến bạn hạnh phúc?

Điều khiến tôi vui là sức khoẻ của gia đình. Hồi Tết tự nhiên mẹ bị bệnh, tôi với gia đình lo cho mẹ. Đó giờ tôi chưa bao giờ vô bệnh viện, nhưng bữa đó tôi thấy nhiều hoàn cảnh khiến tôi phải nghĩ bản thân không được bán sức khoẻ vậy nữa.

Ngày xưa có thời gian, tôi nghĩ “thôi kệ ráng làm, ráng xây cho mẹ cái nhà, chết cũng được”. Bây giờ tôi quan trọng sức khoẻ và gia đình. Niềm vui của tôi là gia đình. Tôi ít đi chơi với bạn lắm, trong showbiz anh không đi với ai. Có nhóm tụ họp lại phim mới đi coi phim xong về với gia đình.

Cám ơn bạn vì cuộc trò chuyện này, chúc Lê Dương Bảo Lâm thành công với bộ phim Khi Ta 25!