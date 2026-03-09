Diễn viên phim 'Mưa đỏ' tậu Mercedes-Benz S 450 Luxury tặng vợ dịp 8/3: Xe đời 2020 lột xác phong cách Maybach, nhập hội cùng Quốc Trường, Hoà Minzy

Nam diễn viên Phương Nam – gương mặt quen thuộc trong bộ phim Mưa đỏ – mới đây đã gây chú ý khi tặng bà xã một chiếc Mercedes-Benz S 450 Luxury nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc sedan hạng sang được chuẩn bị cùng hoa và nơ đỏ trước khi trao cho vợ. Khoảnh khắc nhận xe của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chú thích ảnh

Diễn viên Phương Nam tặng vợ chiếc Mercedes-Benz S 450 Luxury nhân dịp 8/3. Ảnh: FBNV

Phương Nam được biết đến là diễn viên trẻ hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình và phim ngắn trên nền tảng số. Sau khi tham gia bộ phim Mưa đỏ, nam diễn viên được nhiều khán giả chú ý hơn và thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Chiếc Mercedes-Benz S-Class mà Phương Nam lựa chọn thuộc phiên bản S 450 Luxury sản xuất năm 2020. Theo chia sẻ, xe đã lăn bánh hơn 50.000 km. Ngoại thất xe cũng được nâng cấp bodykit theo phong cách của Mercedes-Maybach S 450, giúp diện mạo trở nên sang trọng và nổi bật hơn so với bản tiêu chuẩn.

Ở phía trước, lưới tản nhiệt dạng nan dọc đặc trưng của Maybach được lắp thêm, kết hợp nhiều chi tiết mạ chrome. Bộ mâm đa chấu kích thước lớn góp phần tăng vẻ bề thế cho mẫu sedan hạng sang này.

Ngoại thất xe được nâng cấp bodykit theo phong cách Maybach. Ảnh: Đại lý

Khoang nội thất của xe vẫn giữ phong cách quen thuộc của S-Class thế hệ W222 với màn hình kép nối liền, vô-lăng đa chức năng cùng nhiều chi tiết ốp gỗ. Ghế ngồi bọc da tông nâu kết hợp họa tiết quả trám, đi kèm nhiều tiện nghi cao cấp như ghế chỉnh điện đa hướng và hệ thống giải trí trung tâm.

Nội thất S-Class nổi bật với ghế da và nhiều tiện nghi cao cấp. Ảnh: Đại lý

Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz S 450 Luxury từng là một trong những phiên bản S-Class được ưa chuộng nhờ sự cân bằng giữa trang bị, khả năng vận hành và mức giá. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, những chiếc S 450 Luxury đời 2020 thường có giá dao động quanh mốc 2,2-2,7 tỷ đồng tùy tình trạng xe.

Nhiều người nổi tiếng cũng đang sở hữu dòng xe này. Ảnh: Sưu tầm

Ngoài Phương Nam, dòng Mercedes-Benz S-Class cũng là lựa chọn quen thuộc của nhiều nghệ sĩ Việt. Một số cái tên từng sở hữu hoặc sử dụng mẫu sedan hạng sang này có thể kể đến như Quốc Trường, Bảo Anh hay Hoà Minzy. Việc diễn viên Phương Nam chọn chiếc Mercedes-Benz S 450 Luxury làm quà tặng vợ nhân dịp 8/3 vì thế tiếp tục cho thấy sức hút của dòng sedan đầu bảng nhà Mercedes-Benz trong giới nghệ sĩ nhờ sự sang trọng và đẳng cấp.