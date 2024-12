Diễn viên Marvel cầu cứu

Những ngày qua, Jack Veal - người thủ vai Kid Loki trong mùa đầu tiên của loạt phim Loki - cầu cứu sự giúp đỡ từ khán giả qua TikTok. "Xin chào, tôi là một diễn viên nổi tiếng. Tôi 17 tuổi và hiện vô gia cư. Bạn có thể biết đến tôi qua Loki hoặc nhiều bộ phim khác mà tôi đã đóng. Tôi chưa đề cập nhiều về cuộc sống riêng có lẽ đến lúc phải tiết lộ sự thật", Veal nói.

Jack Veal gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Nam diễn viên cho biết bị ngược đãi ngay tại ngôi nhà của mình, liên tục bị bạo lực thể xác, ngược đãi tinh thần. "Tôi không còn nơi nào khác để đi và rất cần sự giúp đỡ. Các dịch vụ xã hội từ chối giúp tôi. Tôi tuyệt vọng, ngủ ngoài đường phố", nam diễn viên nói trong video TikTok .

Anh cho biết không được nuôi dạy tốt, bị tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý, đang được sàng lọc rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt.

Theo CNN, Jack Veal phải ngủ trong chiếc xe kéo vỡ cửa sổ, vật lộn để đi làm mỗi ngày. Diễn viên Loki cầu xin những người theo dõi tài khoản mạng xã hội chia sẻ tình trạng của anh, hy vọng tìm được chỗ tá túc gần London.

Sau video kêu cứu hôm 3/12, một tổ chức xã hội liên hệ với nam diễn viên để hỗ trợ. Jack Veal cho biết vẫn chưa có nơi ở và sẽ cập nhật tình hình thông qua mạng xã hội.

Nam diễn viên nổi tiếng sau series Loki.

Jack Veal sinh năm 2007 tại London (Anh), được biết đến với vai trò diễn viên và huấn luyện viên thể hình. Năm 2017, Veal xuất hiện trong loạt phim Tin Star của Amazon Prime Video và loạt phim The End of the F***ing World của Netflix. Nam diễn viên sau đó tham gia loạt phim Call the Midwife, Come Away... Anh nổi tiếng hơn khi được chọn vào vai Kid Loki trong series Loki của Marvel.