Diễn viên gốc Việt mặc cồng kềnh, đi sự kiện bằng xe tải

Theo US Weekly, chiếc váy Ali Wong mặc đến lễ trao giải SAGs ngày 24/2 cồng kềnh, khó mặc nhưng xứng đáng. Nữ diễn viên gốc Việt chiếm spotlight giữa dàn sao.

Thiết kế họa tiết 3D đến từ nhà mốt Iris Van Herpen được in 3D, cắt bằng kỹ thuật laser. Nhà thiết kế phải thiết kế riêng, cắt nhiều chỗ để phù hợp chiều cao khoảng 1,52 m của nữ diễn viên.

"Nhà thiết kế phải chỉnh sửa nhiều cho tôi. Tôi phải mang thêm đôi giày cao 25 cm để trông không giống bị nuốt chửng", Ali Wong nói.

Bộ trang phục cồng kềnh khiến Ali Wong đến thảm đỏ bằng xe tải.

Tại thảm đỏ lễ trao giải điện ảnh SAG 2024, Ali Wong mặc váy trắng đen lệch vai, trang phục đính nhiều viên kim cương cắt laser. Phần tua rua phủ nhiều viên đá quý, tạo tổng thể nữ diễn viên như pháo hoa.

Do chiếc váy quá cồng kềnh, Ali Wong không thể ngồi trên ôtô như mọi khi. Chuyên gia trang điểm cho nữ diễn viên yêu cầu cô đến thảm đỏ SAG bằng xe tải.

"Hai con gái thích chiếc váy tôi đang mặc lắm. Bọn trẻ luôn muốn trốn dưới váy tôi và đùa giỡn với chúng. Tiếc là tôi phải đến thảm đỏ rồi", Ali Wong nói thêm.

Ali Wong được đề cử hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình với vai diễn trong Beef. Cô cạnh tranh ở hạng mục cùng Uzo Aduba, Kathryn Hahn, Brie Larson và Bel Powley. Trước khi được đề cử ở SAG, Ali Wong thắng lớn với giải thưởng Quả cầu Vàng và Emmy.

Ali Wong luôn tôn vinh cội nguồn gốc Việt trong những lần xuất hiện trên thảm đỏ.

Ali Wong sinh năm 1982 có cha là người gốc Hoa, mẹ gốc Việt sinh ra ở Huế. Nữ diễn viên từng học ngành Nghiên cứu người Mỹ gốc Á tại Đại học California, sau đó có thời gian du học ở Hà Nội, Việt Nam.

Trong một lần phỏng vấn, nữ diễn viên nói cô không quên cội nguồn, mong muốn học thêm tiếng Việt để biết về mẹ. Sau khi hoàn thành việc học, Ali Wong chuyển qua đóng hài, thành công với thể loại stand up comedy. Cô sau đó gây dấu ấn với nhiều phim như Fresh Off the Boat, Always Be My Maybe, Beef, Ali Wong: Baby Cobra...