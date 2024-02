Diễn viên gây sốc khi quỳ lạy 108 lần mỗi ngày suốt 8 năm để vào vai phản diện, diễn xuất điên cuồng khiến khán giả sởn da gà

Series A Killer Paradox (Nghịch lý kẻ sát nhân) hiện là bộ phim đứng top 1 Netflix Việt Nam, thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Tác phẩm thuộc thể loại hài - hình sự, dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc. Bên cạnh 2 ngôi sao Choi Woo Shik và Son Suk Ku, một diễn viên gây chú ý là Lee Hee Joon với vai phản diện Song Chon. Nhân vật này là cựu cảnh sát từng bị đuổi khỏi ngành, hiện ở độ tuổi trung niên và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Lee Hee Joon gây ấn tượng với vai phản diện Song Chon.

Theo Koreaboo, màn thể hiện của Lee Hee Joon góp vai trò quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim. Cùng trợ thủ của mình, Song Chon tự cho mình quyền đi trừ khử những kẻ từng làm việc xấu mà không cần chờ đợi luật pháp. Cho dù tội lớn hay nhỏ, gã vẫn luôn lựa chọn hình phạt là cái chết. Vì vậy, từ một mẫu nhân vật phản anh hùng quen thuộc, Song Chon trở thành tên phản diện ác độc và cực đoan trong phim. Hắn dần biến thành một kẻ nghiện bạo lực, hành động mất nhân tính nhưng vẫn đầy mưu mô, thủ đoạn.



Để chuẩn bị cho vai diễn, Lee Hee Joon đã phải chuẩn bị tâm lý trong suốt thời gian dài. Trong bài phỏng vấn với IMBC, diễn viên nói về thử thách khi hóa thân vai sát thủ máu lạnh: "Diễn xuất vốn là giả nhưng những trải nghiệm đó rất thật với các diễn viên. Vì vậy, đóng các nhân vật kiểu này khiến tôi thấy rất căng thẳng và choáng váng. Để tự chữa lành và an ủi, tôi tập thói quen luôn dành thời gian để khấu đầu cúi lạy 108 lần mỗi ngày trong suốt 8 năm qua. Tôi luôn đặt bản thân vào vị trí của Song Chon để xem sẽ nghĩ gì nếu hành động như vậy. Tôi nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là tác phẩm giả tưởng và mình chỉ cố gắng thấu hiểu nhân vật. Sau mỗi lần quỳ lạy, tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn ".

Vì nhân vật trong phim hơn tuổi thật ngoài đời 20 tuổi, Lee Hee Joon phải dành nhiều thời gian và công sức để có tạo hình như trên màn ảnh. Trước mỗi buổi quay, anh dành 2 tiếng mỗi ngày để trang điểm. Diễn viên phải cạo đầu, luyện giọng nói khàn và dáng đi như người cao tuổi khi hóa thân Song Chon.

Lee Hee Joon là diễn viên quen mặt với những khán giả yêu thích phim ảnh Hàn Quốc. Anh góp mặt trong nhiều dự án lớn như Badland Hunters, The Drug King, The Man Standing Next, Mouse... Giới chuyên môn đánh giá ngôi sao 44 tuổi là một diễn viên đa năng, có thể hóa thân nhiều kiểu nhân vật và luôn tạo được ấn tượng.

Dung mạo Lee Hee Joon ngoài đời.