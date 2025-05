Diễn viên Duy Khánh từng muốn từ bỏ cuộc sống: "Tôi không muốn sống nữa"

Mới đây, chương trình 360 độ Emotions đã lên sóng, với khách mời là diễn viên Duy Khánh Zhou Zhou, từng gây sốt qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Tại đây, nam diễn viên đã có những tiết lộ chân thành về giai đoạn tâm lý vô cùng khó khăn trong quá khứ, điều mà ít ai biết đến.

Duy Khánh

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh vui vẻ, hài hước thường thấy, Duy Khánh bất ngờ tâm sự về thời điểm tưởng chừng muốn từ bỏ cuộc sống.

Anh nói: "Tôi từng muốn từ bỏ cuộc sống ở tuổi 21. Đó là giai đoạn tôi không muốn sống nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ rất tệ và bế tắc. Tôi thật ngu dại khi thay vì bước tiếp, đối mặt và vượt qua thì lại chọn cách dừng lại, muốn kết thúc tất cả.

Sau khoảng thời gian đó, tôi đã nhận ra giá trị của cuộc sống. Tôi tự nghiệm ra rằng, cuộc sống này đẹp lắm và còn rất nhiều điều thú vị để tôi khám phá. Tôi cần tận hưởng cả những lúc tôi cảm thấy tệ nhất cho đến khi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Theo tôi, đây là quá trình trưởng thành quan trọng. Tôi cũng là một con người, những chuyện tôi trải qua với nhiều cung bậc cảm xúc và hơn hết nữa là sự thăng trầm của một dòng chảy cuộc sống là điều cần phải có, nên có.

Tất nhiên, bây giờ tôi mới hiểu ra, chứ ngày xưa tôi non dại, chưa hiểu được hết".

Duy Khánh cùng các anh tài trong Anh trai vượt ngàn chông gai

Giai đoạn tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống của Duy Khánh. Anh đã tìm được niềm vui khi kết nối với các anh em nghệ sĩ và khán giả.

Anh nói: "Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy yêu thương mọi thứ, thấy bản thân rất vui và được sống thoải mái với nhiều nhân cách và vẫn được thấu hiểu và yêu thương".

Hiện tại, nam diễn viên đang có nhiều dự án đáng mong đợi trong năm 2024, bao gồm phim điện ảnh Hàn Quốc "Dream of You" đóng cùng Lee Kwang Soo, show truyền hình thực tế "Gia đình Haha" với Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam và Ngọc Thanh Tâm, cùng "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai The Movie" vừa ra mắt.

Câu chuyện của Duy Khánh là minh chứng cho việc con người có thể vượt qua những giai đoạn tăm tối nhất để tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống, đồng thời học cách trân trọng từng khoảnh khắc dù vui hay buồn.