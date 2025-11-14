Diễn viên Đổng Khiết nấu món gì mà lan truyền chóng mặt, thu hút 30.000 lượt thích từ cư dân mạng?

Gần đây, nữ diễn viên Đổng Khiết lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều cư dân mạng nhận xét rằng cô thực sự là một người phụ nữ hoàn hảo: Xinh đẹp, thành đạt, thích nấu ăn vào thời gian rảnh rỗi với tài nấu nướng xuất sắc. Và gần đây nhất, nữ diễn viên này lại đăng video mình nấu ăn với nội dung: "Lần trước tôi đã chia sẻ tủ quần áo của mình với mọi người, và lần này tôi lại 'tích trữ' rồi!... Trước khi nấu ăn, hãy để tôi kể cho các bạn nghe những bộ quần áo đẹp mà tôi đã giữ lại từ buổi phát trực tiếp này, và tôi cũng sẽ chia sẻ một món ăn mới - món đậu hũ và tôm hầm sốt trứng muối siêu ngon. Hy vọng các bạn thích món này, và tôi rất mong được xem những bức ảnh đẹp của các bạn!". Món đậu hũ và tôm hầm sốt trứng muối của nữ diễn viên Đổng Khiết ngay sau đó đã lan truyền chóng mặt, thu hút 30.000 lượt thích từ cư dân mạng Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: "Tôi thực sự muốn ăn món này!".

Nguyên liệu rất đơn giản gồm: Tôm, trứng vịt muối, đậu phụ non, thịt nguội, tỏi, hành lá, đường, một ít muối, tinh chất cốt gà/bột nấm hương tươi, bột bắp và hạt mè, chút xíu nước tương.

Theo nữ diễn viên Đổng Khiết chia sẻ thì đây đều là những nguyên liệu rất thông dụng và dễ mua ngoài chợ. Món này cũng rất đơn giản và ai cũng có thể làm được khi xem lần đầu.

Cách làm món đậu hũ và tôm hầm sốt trứng muối cụ thể như sau:

Đầu tiên, thái nhỏ thịt nguội và thái nhỏ 2 quả trứng vịt muối (luộc khoảng 15 phút cho chín rồi dùng 1 quả với nguyên lòng trắng, quả còn lại chỉ dùng lòng đỏ; nếu dùng quá nhiều lòng trắng trứng thì sẽ dễ bị mặn). Tôm bạn rửa sạch sau đó thấm khô nước. Tiếp theo bóc bỏ vỏ, cắt dọc sống lưng để loại bỏ chỉ tôm. Đậu phụ non bạn lấy ra khỏi hộp đựng, rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước rồi cắt thành khối vuông nhỏ.

Đổng Khiết hướng dẫn sơ chế các nguyên liệu.

Bóc bỏ vỏ tỏi, băm nhỏ, hành lá cắt nhỏ; hành lá sẽ tăng thêm hương vị. Sau đó đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi đổ dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho trứng vịt muối vào xào trước. Khi xào lòng đỏ trứng, lửa không cần to quá, lửa nhỏ là được.

Các nguyên liệu đã được sơ chế xong.

Tiếp theo, cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó, cho tôm vào xào. Đổng Khiết lưu ý món ăn của cô ấy dùng tôm tươi nên sẽ dùng xào luôn. Nếu dùng tôm đông lạnh thì cần chần sơ trước. Cho thịt nguội vào đảo đều rồi thêm đậu phụ, xào nhẹ đều tay. Rồi thêm một chút nước tương để tăng hương vị và cho một ít nước nóng vào, đun nhỏ lửa một lúc. Sau đó, thêm chút đường và muối cho vừa ăn, và cuối cùng là thêm một ít bột bắp để làm đặc nước sốt.

Nêm nếm gia vị xong thì múc ra khỏi nồi. Cuối cùng, rắc thêm chút hành lá và hạt mè rang chín vào cho dậy mùi. Nữ diễn viên Đổng Khiến chia sẻ rằng nước sốt của món ăn này nếu trộn với cơm thì ngon vô cùng tận!

Trên đây là món đậu hũ trứng muối tôm hầm mà Đổng Khiến chia sẻ và được mọi người hưởng ứng rần rần trên mạng xã hội. Nếu bạn thích, có thời gian rảnh thì bạn hãy thử làm ở nhà xem sao.