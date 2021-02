Diễn viên Đỗ An, Hoa hậu Ngọc Châu, stylist Hoàng Ku... cầm mic khoe giọng trong Trời Sinh Một Cặp mùa 5

Show thực tế về ca hát Trời Sinh Một Cặp đã chính thức quay lại đường đua âm nhạc trong năm mới 2021 này. Chương trình sẽ được phát sóng thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTV3, vào lúc 21h15, bắt đầu từ ngày 27/2/2021.

Trời Sinh Một Cặp quay trở lại với mùa 5 bằng format hoàn toàn mới, kịch tính và nhiều màu sắc hơn. Không chỉ được cải tiến về nội dung mà sự tương tác giữa các thí sinh và đội trưởng Uyên Linh, Quốc Thiên, Ái Phương được tăng lên đáng kể.

12 thí sinh trong mùa này chính thức được hé lộ với nhiều cái tên gây tò mò lẫn thích thú cho khán giả như: diễn viên Diệp Bảo Ngọc, ông xã của siêu mẫu Lê Thúy - Đỗ An, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á - Ngọc Châu, Á quân The Face 2018 - Trâm Anh, Á quân Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2013 Đình Lộc, bad boy Mắt Biếc Trần Phong, Én vàng 2017/ Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2015 - Kiều Ngân, beatboxer Thái Sơn, đạo diễn kiêm diễn viên Ngọc Hồ, Diễn viên - người mẫu Hữu Thanh Tùng, diễn viên Bi Max và stylist Hoàng Ku.

Các thí sinh sẽ trải qua 8 vòng thi, trong đó ở các vòng loại, chương trình áp dụng cách "cứu" những thí sinh lọt vào top nguy hiểm ở mỗi vòng, đội trưởng sẽ có 30 giây thuyết phục sự bình chọn của khán giả. Tổng giá trị giải thưởng mùa thi lên tới 450 triệu đồng. Bên cạnh giám đốc âm nhạc Huy Tuấn trong vai trò giám khảo cố định, chương trình sẽ đón chào nhiều nghệ sĩ hoặc cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng làm giám khảo khách mời.

Diệp Bảo Ngọc

Đỗ An

Tập đầu tiên của chương trình sẽ là phần chào sân của 6 thí sinh: Diệp Bảo Ngọc, Đỗ An, Thái Sơn, Ngọc Châu, Đình Lộc và Trần Phong. Với Diệp Bảo Ngọc, sau khi tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật trong vòng 2 năm để tập trung việc kinh doanh, cô chính thức quay trở lại showbiz với một vai trò hoàn toàn mới là ca hát.

Diệp Bảo Ngọc tâm sự: "Đây là một trong những dự án để Ngọc gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã theo dõi, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Còn việc để trở thành ca sĩ hay không thì nó là cả quá trình, âm nhạc là thứ dễ mang đến cho con người cảm xúc, với Ngọc thì phải cố gắng nhiều lắm mới khẳng định hay không".

Trong khi đó, diễn viên kiêm đạo diễn nghệ thuật Đỗ An nhận lời tham gia chương trình trong một tâm thế vô cùng thoải mái. Nhiều người đặt ra nghi vấn anh sẽ mời bà xã Lê Thúy lên sân khấu để minh họa cho tiết mục mở màn của mình trong chương trình Trời Sinh Một Cặp nhằm gây ấn tượng với giám khảo cùng khán giả. Đỗ An thẳng thắn chia sẻ: "Tôi sẽ không sử dụng chiêu trò đó, Thúy sẽ ngồi phía dưới làm khán giả cổ vũ tôi thôi. Chưa kể, để vợ lên sân khấu lỡ cô ấy gặp sự cố thì tôi sẽ không tập trung tinh thần để hoàn thành nốt tiết mục của mình đâu". Đỗ An là một trong những thí sinh hiếm hoi khiến đôi bạn thân Quốc Thiên - Uyên Linh phải "sứt đầu mẻ trán" để giành về đội của mình.

Đình Lộc

Thái Sơn

Ở Thái Sơn Beatbox, tuy khiêm tốn thừa nhận mình chỉ là "người có chút kiến thức âm nhạc và yêu nghệ thuật chứ không phải nghệ sĩ" nhưng màn chào sân đã khiến cho giám khảo cũng như 3 vị đội trưởng phải "rùng mình" vì giọng hát đầy nội lực. Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á - Ngọc Châu lại ghi điểm bởi khả năng vũ đạo cùng cách lựa chọn ca khúc thông minh đúng kiểu "tốt khoe xấu che". Đình Lộc gợi cho khán giả sự sâu lắng và có chút hoài niệm khi mang lên sân khấu một ca khúc trữ tình, da diết. Trần Phong - chàng diễn viên thành công với hình tượng bad boy trong bộ phim điện ảnh đình đám Mắt Biếc bất ngờ xuất hiện trong sân chơi Trời Sinh Một Cặp cũng gây được sự chú ý và tò mò cho khán giả truyền hình.

Ngọc Châu

Trần Phong

Ảnh: VietCom