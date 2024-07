Diện váy hơn 300 triệu, Bạch Lộc bị 1 mỹ nhân ăn đứt

Với muôn vàn sự kiện, event như "trẩy hội", các nghệ sĩ Cbiz luôn phải biến hóa với nhiều tạo hình khác nhau để đem đến những hình ảnh long lanh, hoàn hảo trước công chúng. Do đó, chắc chắn không thể tránh khỏi việc đụng hàng giữa các ngôi sao, với trang phục và tạo hình tương đồng. Mới đây, Bạch Lộc và Trương Dư Hi - 2 mỹ nhân nổi tiếng xứ tỷ dân cũng nhanh chóng lọt hot search khi diện cùng 1 mẫu váy Haute Couture trị giá hơn 300 triệu của thương thiệu The Atelier. Đáng chú ý, nếu như bình thường dân tình phải đắn đo xem ai là người mặc đẹp hơn thì lần này, ngôi sao Dĩ Ái Vi Doanh lại thua toàn tập trước đối thủ.

Bạch Lộc thua đậm Trương Dư Hi trong màn đụng hàng này từ tạo hình, thần thái đến posing

Trương Dư Hi thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại sự kiện của Madame Figaro với tạo hình như nàng tiên cá, khoe trọn sắc vóc "mình hạc xương mai" vạn người mê qua những đường cut-out táo bạo. Kiểu tóc chải lệch cùng style trang điểm nhẹ nhàng, nhấn mạnh vào phần mắt càng giúp tôn lên đường nét sắc sảo của "búp bê sống" nổi tiếng xứ Trung. Bân cạnh đó, thần thái sang chảnh của nữ diễn viên cũng khiến dân tình khó có thể rời mắt

Mọi ống kính cam thường cũng không thể dìm được Trương Dư Hi với tạo hình và visual quá xuất sắc

Với Bạch Lộc, cô cũng diện mẫu váy này trong shoot hình chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu. Tuy nhiên, kiểu tóc xoăn sóng cùng đôi khuyên tai bản to khiến tạo hình của cô trông khá cũ kỹ, sến súa.

Một số bình luận của netizen:

- Trương Hư Di "out trình", mặc nhìn sang đúng chất như nàng tiên cá bước ra.

- Không so sánh không đau thương, khả năng cân đồ của Trương Dư Hi không đùa được.

- Thần thái Trương Dư Hi quá đỉnh, Bạch Lộc khó mà so được.

- Ngay cả ảnh cam thường của Trương Dư Hi cũng đủ ăn đứt Bạch Lộc rồi!

- Trương Dư Hi quá xuất sắc, cam thường Bạch Lộc đã không so được rồi!