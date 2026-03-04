Những ngày qua, thông tin về việc một số ứng dụng ngân hàng có thể ngừng hoạt động trên các thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hệ thống đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ. Điều này xuất phát từ Thông tư 77/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03, quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng.

Theo đó, các ứng dụng Mobile Banking được yêu cầu tự động ngắt kết nối nếu phát hiện thiết bị đã bị can thiệp vào hệ thống như root, jailbreak hoặc mở khóa cơ chế bảo vệ (Unlock Bootloader). Ngay cả việc bật các chế độ gỡ lỗi hoặc chạy ứng dụng trong môi trường giả lập cũng có thể khiến thiết bị bị hạn chế truy cập nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.

Các thiết bị xách tay đã can thiệp hệ thống có thể bị hạn chế truy cập các ứng dụng tài chính và dịch vụ công

Không phải tất cả các sản phẩm điện thoại xách tay đều chịu ảnh hưởng bởi việc này, nhưng vì vấn đề liên quan trực tiếp đến tài chính và những dữ liệu cá nhân của người dùng nên việc lựa chọn một thiết bị chính hãng được sản xuất dành riêng cho thị trường Việt Nam vẫn là một quyết định mang lại sự an tâm.

Nhìn chung các dòng máy xách tay thường được thiết kế riêng cho thị trường của nước bản địa nên có thể thiếu hụt ngôn ngữ tiếng Việt, dịch vụ Google và gặp tình trạng chậm thông báo. Để tối ưu hóa trải nghiệm, nhiều người chọn can thiệp sâu vào thiết bị như mở khóa Bootloader để cài đặt các bản ROM quốc tế. Tuy nhiên, việc phá vỡ lớp bảo mật mặc định này vô tình khiến thiết bị dễ tổn thương hơn trước mã độc hoặc các công cụ theo dõi, ghi lén dữ liệu ngân hàng.

Như vậy, trong bối cảnh hiện nay, một số người sở hữu máy xách tay phải đứng trước sự cân nhắc giữa tính năng và bảo mật. Một mặt, họ có thể giữ máy nguyên bản để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của ngân hàng, nhưng đổi lại là những bất tiện về định vị, dịch vụ Google hoặc bỏ lỡ thông báo quan trọng. Dù vẫn có những thủ thuật để xử lý tạm thời, nhưng sự thiếu ổn định về lâu dài vẫn là rào cản lớn với đa số người dùng phổ thông. Ngược lại, việc can thiệp để máy dùng "mượt" hơn lại tiềm ẩn rủi ro bị hạn chế truy cập vào các tiện ích tài chính và dịch vụ công như VNeID.

Khi sở hữu một thiết bị chính hãng được tối ưu riêng cho thị trường Việt Nam, người dùng được yên tâm về trải nghiệm lẫn dịch vụ

Trong bối cảnh các quy chuẩn bảo mật ngày càng siết chặt, việc lựa chọn smartphone chính hãng tại các chuỗi uy tín như Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, TopZone - những hệ thống hàng đầu tại Việt Nam - là lựa chọn tối ưu. Điểm vượt trội của hàng chính hãng chính là sự tương thích tuyệt đối ngay từ khi mở hộp. Mỗi sản phẩm đều được nhà sản xuất tối ưu hóa hoàn toàn cho hạ tầng mạng và hệ sinh thái ứng dụng tại Việt Nam, mang lại trải nghiệm thông suốt mà không cần bất kỳ sự can thiệp kỹ thuật bên ngoài nào.

Bên cạnh sự ổn định phần mềm, quyền lợi của người mua hàng chính hãng còn được đảm bảo bởi chính sách hậu mãi từ các trung tâm bảo hành ủy quyền. Nhiều thương hiệu hiện nay đã kéo dài hạn bảo hành lên đến 24 tháng, hỗ trợ linh kiện thay thế chuẩn xác và cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân ở mức cao nhất - điều mà các cửa hàng nhỏ lẻ khó có thể đáp ứng trọn vẹn.

Thế Giới Di Động là địa chỉ tin cậy giúp người dùng hạn chế tối đa chi phí phát sinh và vấn đề bảo mật sau khi mua máy

Chờ đợi các phiên bản chính thức sắp ra mắt tại Việt Nam là quyết định đầu tư đúng đắn cho sự an tâm của người dùng. Khoản chênh lệch chi phí ban đầu giữa hàng chính hãng và xách tay thực chất có thể được xem như một sự đầu tư cho tính ổn định và bảo mật lâu dài. Thay vì lo sợ không biết lỗi phần mềm sẽ phát sinh khi nào, việc sở hữu một thiết bị chính hãng giúp bạn tận hưởng trọn vẹn công nghệ và nhận được sự hỗ trợ đầy đủ nhất từ nhà sản xuất trong suốt vòng đời sản phẩm.