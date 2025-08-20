Diễn biến vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng sẽ ra sao?

Như đã thông tin, thông tin ông Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ Luật Hình sự, gây xôn xao dư luận.

Ông Thái Khắc Thành cùng tang vật thời điểm bị bắt giữ.

Đến ngày 13-8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt anh Thành 6 năm tù theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày 13-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện viện kiểm sát đã vào trại tạm giam trao quyết định kháng nghị và thay đổi biện pháp ngăn chặn cho anh Thành.

Sau khi anh Thành được tại ngoại, Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội - đơn vị nhận bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm, cho biết anh Thái Khắc Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.

Đến nay, độc giả Báo Người Lao Động thắc mắc vụ việc có thể tiếp diễn như thế nào?

Có thể ra sao?

Theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, khi Viện kiểm sát kháng nghị hủy bản án sơ thẩm và bị cáo cũng kháng cáo, thì vụ án sẽ được xét xử phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm sẽ xem xét cả kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của bị cáo. Tùy thuộc vào nội dung kháng nghị và kháng cáo, tòa án có thể giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bản án sơ thẩm.

Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm nếu thấy có vi phạm pháp luật, và có thể yêu cầu hủy bản án để điều tra lại hoặc xét xử lại.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án nếu không đồng ý với phán quyết của tòa án, và có thể yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bản án.

Tòa án cấp phúc thẩm sẽ tiến hành xét xử lại vụ án, xem xét các vấn đề pháp lý và chứng cứ liên quan đến cả kháng nghị và kháng cáo.

Tòa án có thể đưa ra một trong các quyết định sau:

- Giữ nguyên bản án sơ thẩm: Nếu tòa án thấy bản án sơ thẩm là đúng và không có vi phạm pháp luật.

- Sửa bản án sơ thẩm: Nếu tòa án thấy bản án sơ thẩm có một số sai sót, nhưng không cần thiết phải hủy bỏ, tòa án có thể sửa đổi bản án.

- Hủy bản án sơ thẩm: Nếu tòa án thấy bản án sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng hoặc nội dung, tòa án có thể hủy bản án và yêu cầu xét xử lại từ đầu.

- Quyền của bị cáo: Trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo, hoặc rút kháng cáo.



