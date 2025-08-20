CLIP: Rùng mình cảnh gác chắn tàu hỏa tự động mở khi tàu lao đến

Ngày 20-8, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh gác chắn tàu bất ngờ nâng lên khi tàu hỏa lao đến, trong khi nhiều phương tiện đang đứng chờ.

Gác chắn tàu bất ngờ nâng lên khi đoàn tàu chạy đến. clip: MXH

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào lúc gần 21 giờ ngày 19-8 tại đường Nguyễn Hữu Khiếu, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Thời điểm trên, nhiều phương tiện đang dừng chờ tàu hỏa đi qua.

Anh C., người chia sẻ đoạn clip nêu trên, cho hay đã đăng đoạn video để mọi người chú ý, cảnh giác.

Theo anh, việc gác chắn tàu hỏa tự động nâng lên khi tàu chưa chạy qua cực kỳ nguy hiểm, chẳng khác gì một cái bẫy giữa đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trong sáng 20-8, cán bộ đường sắt Đông Hà đã đến gác chắn tàu hỏa nêu trên để kiểm tra, xử lý.