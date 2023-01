Dịch vụ làm đẹp ngắn ngày hút khách dịp cận Tết

Dịch vụ làm đẹp ngắn ngày hút khách



Chỉ có thời hạn 3 ngày để "tút lại nhan sắc" trước khi có chuyến bay về Hà Nội ăn Tết cùng gia đình; chị Hà Mai (40 tuổi) đã tìm đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM. TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da trực tiếp khám và thực hiện soi da công nghệ cao. Kết quả phát hiện chị lão hóa trước 1 tuổi dù mặt không có nếp nhăn, sắc tố tốt nhưng độ ẩm không đạt, lỗ chân rộng và nhiều vết mụn thâm ở hai bên quai nón, rải rác hai má…

Với kết quả này, bác sĩ Bích tư vấn thực hiện điện di trị thâm mụn chỉ trong 2 ngày (tổng 90 phút) bằng loại máy công nghệ cao thế hệ mới nhất của hãng Apollo Duet +EL (Hàn Quốc), không đau, không chảy máu, không cần nghỉ dưỡng vẫn kịp ăn Tết. Phương pháp điện di dùng dòng điện hỗ trợ đưa thuốc trị mụn, chống nhăn, lão hóa, giảm sắc tố… vào da nhanh chóng, đem lại hiệu quả trong lần đầu thực hiện.

Theo BS Bích, hiện nhiều cơ sở thẩm mỹ sử dụng chủ yếu dòng máy điện di đẩy được các loại thuốc có trọng lượng phân tử 40.000 Dalton. Riêng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, BVĐK Tâm Anh TP.HCM sử dụng dòng máy thế hệ mới hàng đầu, đẩy được cả thuốc có trọng lượng phân tử tới 100.000 Dalton và tinh chất serum, giúp thuốc thấm sâu dễ dàng vào da. Công nghệ điều khiển nóng và lạnh phối hợp trên cùng 1 máy nên tiện lợi, rút ngắn thời gian trị liệu cho khách hàng.

Sợ khách hàng không thể chịu mức nóng khi điện di, BS Bích giải thích khả năng ưu việt của máy hiện đại là kích thích khá nhẹ nhàng: bộ điều khiển nhiệt độ nóng giúp lỗ chân lông giãn nở để thuốc vào da dễ và nhiều. Sau đó sẽ điện di lạnh để se khít lỗ chân lông, mịn da sau điện di. Nhiệt độ của máy dao động từ -20 độ C đến 45 độ C nhưng nếu khách hàng sợ nóng vẫn sử dụng được mức nóng bằng nhiệt độ cơ thể 37 độ C hoặc mức độ lạnh dừng ở 10 độ C vẫn đưa được thuốc thấm sâu vào da.

Mỗi khách hàng có phòng chăm sóc da, điện di, trị thâm mụn… riêng biệt. Ảnh: Đinh Tiên

Trong khu vực làm đẹp riêng biệt, hòa quyện với mùi hương chanh sả, nhạc nhẹ du dương, chị Mai cũng như những khách hàng khác được nằm trên mỗi giường có phủ màn đảm bảo riêng tư. Nữ điều dưỡng Trương Thị Thu Nga bắt đầu dùng máy phun sương tẩy trang cho khách, lúc này tất cả vết thâm mụn trên mặt khách bắt đầu lộ ra. Chị nhẹ nhàng mát xa da mặt và xử lý mụn cho khách trước khi điện di.

Trong 45 phút được BS Bích thực hiện liệu trình điện di trị thâm mụn, chị Mai xin tạm dừng vài lần để chụp hình so sánh giữa hai bên mặt, rồi toàn bộ mặt so với trước khi trị thâm mụn để khoe với bạn bè và ông xã bởi khá bất ngờ trước hiệu quả ấn tượng tức thì. Sau 2 ngày liên tiếp thực hiện điện di đưa tinh chất trị mụn và se khít lỗ chân lông. Kết thúc liệu trình điện di trị thâm mụn, chị Hà Mai không tin vào mắt mình: "Da mặt sáng, bóng, vết thâm bay màu đến 80%. Hiệu quả sau lần đầu làm đẹp, đã kịp về quê ăn Tết. Sau Tết mình sẽ quay trở lại để xử lý mụn thâm và trị liệu da căng bóng, trẻ hoá".

Tương tự, anh Đỗ Hiếu Lâm (32 tuổi, ở Vũng Tàu) cũng cho biết sau 3 ngày điều trị, anh được lấy hết nhân mụn trên mặt và điện di đã làm trắng sáng vết thâm mụn. Riêng phần mụn mủ, mụn đầu đen ở lưng phải dùng phương pháp khác điều trị với thời gian dài hơn nên sau khi ăn Tết xong sẽ tiếp tục quay trở lại điều trị với BS Bích.

Điện di sáng da sau 45 phút

TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích cho biết 80-90% dân số bị mụn trứng cá ở lứa tuổi dậy thì nhưng nhiều người trưởng thành vẫn bị mụn. Khi mụn bay đi sẽ để lại các vết thâm trên da. Vết thâm hình thành do bản chất của mụn là bị viêm nên mạch máu tới nuôi quá nhiều. Đến khi da hồi phục, mạch máu chưa trở về kịp trạng thái ban đầu dẫn đến hiện tượng thâm mụn. Ngoài ra, nặn mụn không đúng cách cũng dẫn đến vết thâm.

Nếu chăm sóc da tốt, vết thâm "bay màu" sau 10-12 tuần, ngược lại nếu chăm sóc da không tốt thì vết sắc tố thay đổi, hằn thâm dai dẳng trên mặt, nhất là khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, sờ tay lên mặt, nặn mụn không đúng…

BVĐK Tâm Anh TP.HCM sử dụng máy điện di đẩy được thuốc có trọng lượng phân tử tới 100.000 Dalton. Ảnh: Đinh Tiên

Để điều trị thâm mụn có 2 cách là dùng thuốc chuyên trị (dạng bôi hay uống) hoặc điện di để hỗ trợ đưa thuốc vào sâu dưới da để làm sáng vết thâm. Với thuốc chuyên trị thâm sau mụn phải được bác sĩ kê toa sử dụng trong 6-10 tuần, giúp giảm sắc tố da và buộc tránh nắng. Tuy nhiên, ngày Tết cận kề, người bệnh sử dụng ngày 2 lần rất bất tiện và dễ quên sử dụng. Với phương pháp điện di, bác sĩ BVĐK Tâm Anh đưa tinh chất trị mụn, chống lão hóa, nếp nhăn, giảm sắc tố thấm sâu dưới da giúp trắng sáng và se khít lỗ chân lông. Tùy vào mức độ, số lượng, diện tích vết thâm, bác sĩ sẽ chỉ định liều lượng, thời gian thực hiện ở mỗi liệu trình khác nhau, có thể kéo dài trong 1-2 ngày hoặc 2-3 tuần. Nhiều bệnh nhân vết thâm đã gom lại thì chỉ cần điện di 1 lần trong 45 phút đã kịp ăn Tết.

Ưu điểm của điện di là không đau, giảm thâm nhanh chóng, da trắng sáng, căng bóng, giảm nếp nhăn, khô da, giảm đỏ da… ngay sau làm đẹp. Nhờ đó, người bệnh có thể đi chơi ngay không cần nghỉ dưỡng, không cần tránh nắng… Tuy nhiên, nhược điểm của điện di là chỉ kéo dài được 7-10 ngày cần phải thực hiện trở lại, do đó kỹ thuật này rất phù hợp cho chị em làm cấp tốc ăn Tết, với chi phí hợp lý.

Với các kỹ thuật xâm lấn khác như peel da (lột da), lăn kim, mesotherapy (tiêm vi điểm/tiêm nốt sần), laser (dùng năng lượng mạnh tác động lên da) sẽ không thực hiện được khi mặt người bệnh còn sưng, viêm, đỏ do mụn. Nếu thực hiện sẽ nguy hiểm như dị ứng, mẩn đỏ, sắc tố da sạm xuống thêm, mặt đỏ lên, chảy dịch, bỏng… Trong khi, điện di chỉ đưa dưỡng chất vô hỗ trợ, chứ không dùng năng lượng mạnh hay dùng lực tác động lên vùng mụn tổn thương.

Máy điện di BVĐK Tâm Anh TP.HCM kết hợp công nghệ nóng - lạnh, không đau, không xâm lấn, hiệu quả tức thì. Ảnh: Đinh Tiên

Khách hàng muốn làm điện di không sử dụng các bộ phận giả bằng kim loại như răng giả móc cài sắt, không đặt máy tạo nhịp tim. Bởi vì kỹ thuật này dùng dòng điện đưa thuốc vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế. Điện di không khuyến cáo dùng cho phụ nữ mang thai hoặc không ứng dụng cho người vừa lăn kim 1-2 tuần khi da chưa hồi phục.

BS Đặng Thị Ngọc Bích cho biết người bị nhiều thâm mụn thường trang điểm che vết thâm, chứ chưa biết cách chăm sóc da và điều trị cho vết thâm sớm bay màu. Với vết thâm mụn, việc điều trị hiệu quả trong thời gian ngắn, hiệu quả nhất để ăn Tết chỉ có điện di.