Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có ngày bị cựu thiên thần nội y "chặt đẹp"

Đến mỹ nhân Tân Cương cũng không thoát "dớp" mặc sến của dàn sao Hoa ngữ.

Cứ mỗi mùa thảm đỏ, tạo hình của dàn sao các nước lại được dịp đặt lên bàn cân. Lần này, màn đụng hàng chiếc váy xanh nơ lớn của Địch Lệ Nhiệt Ba và Miranda Kerr khởi đầu cho một cuộc so sánh khá thú vị.

Tại sự kiện Dior hồi tháng 4, Địch Lệ Nhiệt Ba diện Mid-Length Draped Asymmetrical Bustier Dress - mẫu đầm midi bất đối xứng bằng lụa moiré xanh dương của Dior. Cổ chữ V sâu và những nếp vải đổ chéo về chiếc nơ bên hông vốn tạo nên đường cong rất rõ cho thiết kế. Thế nhưng khi Nhiệt Ba cầm túi Dior Cigale trắng ngang eo, chiếc túi phom cứng lại che mất một phần đường xếp vải, khiến nửa thân dưới trông nặng hơn trong vài khung hình.

Điểm khiến tạo hình mất lợi thế rõ nhất là phần tóc và makeup. Nhiệt Ba có đôi mắt sâu và đường nét sắc, nhưng phấn mắt ánh xanh đi cùng chân mày đậm, son đỏ và những lọn tóc uốn ôm mặt khiến gương mặt trông nghiêm hơn. Màu mắt bắt tông váy là một ý hay, chỉ tiếc khi cả mắt, môi lẫn tóc đều được nhấn mạnh, nét sắc sảo tự nhiên của cô dễ bị lấn đi. Cộng thêm chiếc nơ bản lớn và lớp voan lộ dưới tà, tổng thể mang vẻ cổ điển nhưng hơi cứng qua ống kính sự kiện.

Tạo hình này cũng gợi đến một công thức làm đẹp thường được chuộng trong một số màn xuất hiện của sao nữ Cbiz: mình hạc xương mai, tóc vào nếp và makeup rõ nét. Công thức ấy có thể lên ảnh studio rất chỉn chu, nhưng với một chiếc váy sống nhờ độ rủ và những đường cong, hiệu ứng lại hơi thiếu mềm mại. Ở Nhiệt Ba, điều khiến bộ đầm kém thuyết phục một phần nằm ở việc vóc dáng có phần gầy gò khó "gánh" độ bồng của váy, một phần do cách styling chưa tận dụng được cả nét sắc của gương mặt lẫn độ uyển chuyển của trang phục.

Đến show Dior Xuân Hè 2027 tại Paris, Miranda Kerr diện cùng mẫu váy nhưng lại cho thấy một cảm giác khác hẳn. Vóc dáng đầy đặn của cựu thiên thần Victoria's Secret rất hợp với phần thân váy ôm và cổ chữ V sâu. Các nếp vải ôm qua eo rồi bung ra ở chiếc nơ, khiến chi tiết bản lớn trông cân đối với tổng thể. Khi cô bước đi, đường xẻ mở nhẹ, để lộ lớp voan xám và sandal ánh kim quai mảnh. Chiếc váy nhờ đó có độ rủ và chuyển động rõ hơn.

Miranda cũng giữ phần làm đẹp nhẹ tay hơn. Tóc rẽ ngôi giữa, buông sóng lơi để gương mặt có độ thoáng, còn má hồng và môi bóng tạo cảm giác tươi tắn. Tóc, makeup và phụ kiện đều giữ được nét nữ tính mà vẫn để chiếc váy chiếm spotlight. Đặt hai màn xuất hiện cạnh nhau, điều thú vị nhất là dáng người đầy đặn của Miranda lại làm nổi bật những chi tiết dễ bị xem là rườm rà: phần ngực ôm vừa vặn, đường vải lượn qua eo và chiếc nơ bung đúng chỗ. Nhìn từ đó, cái "lép vế" của Nhiệt Ba nằm ở một bản phối chưa hợp với phom váy, còn Miranda ghi điểm vì từ vóc dáng đến cách makeup đều làm rõ tinh thần của thiết kế.

Từ váy áo của sao nữ đến suit của sao nam, vì sao styling Cbiz hay bị chê "sến"?

Màn đụng váy giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Miranda Kerr gợi lại một cuộc tranh luận rộng hơn về cách lên đồ của sao Hoa ngữ. Từ váy dạ hội của sao nữ đến suit của sao nam, khá nhiều tạo hình chọn cách gây ấn tượng ngay từ xa bằng màu sắc rực, phom lớn và chi tiết bắt sáng. Cách lên đồ này rất hợp với không khí trình diễn. Nhưng khi váy áo, tóc, makeup và phụ kiện đều được nhấn mạnh, tổng thể dễ trông cầu kỳ hơn mức cần thiết.

Ở dàn sao nữ, điều này thể hiện rõ qua những chiếc đầm đính kết dày đi cùng tà satin rực màu, hay thiết kế đã xếp tầng ở vai vẫn phối thêm cụm hoa lớn hai bên tóc. Từng chi tiết đều có thể đẹp khi nhìn riêng, nhưng đặt cạnh nhau, chúng khiến mắt người xem liên tục đổi chỗ.

Sang sao nam, độ chịu chơi thể hiện ở suit phủ hoa từ áo đến quần, áo choàng ánh kim hay phụ kiện lông vũ bản lớn. Kiểu phối dễ gây chia phe nhất là khi nền vải đã kín họa tiết, bên trong vẫn thêm sơ mi bèo, ngoài cổ lại đeo vòng nhiều lớp. Trong khi đó, một cây xanh cobalt từ áo khoác đến cà vạt cũng nổi bật chẳng kém, nhưng dễ khiến tổng thể trông quá nặng mắt vì không biết đặt điểm nhấn ở đâu.

Nếu một số tạo hình Cbiz gây ấn tượng bằng màu rực, phom lớn và chi tiết đính kết, những bản phối của sao Hàn lại hút mắt nhờ cách tiết chế màu sắc và hiểu rõ tỷ lệ cơ thể. Cùng diện váy xếp nếp hay áo khoác có phom mạnh, họ thường giữ các món đi kèm trong một bảng màu gọn để đường cắt của trang phục hiện lên rõ hơn.

Ngay cả khi chơi màu mạnh, các món trung tính vẫn có thể giữ bộ đồ cân bằng. Đặt cạnh những tạo hình dồn cả màu rực, chất liệu bắt sáng và phụ kiện lớn vào cùng một chỗ, khác biệt hiện ra ngay ở cách mỗi bộ đồ dẫn ánh nhìn.

Nguồn ảnh: Getty Images, X, Weibo, Instagram, Vogue