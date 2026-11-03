Tuổi 49 của mỹ nhân tự nhận đẹp hơn Song Hye Kyo

Bí quyết giữ dáng mảnh mai của Kim Hee Sun.

Kim Hee Sun từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của showbiz Hàn Quốc, sở hữu đường nét thanh tú, ngũ quan hài hòa và vẻ đẹp được ví như chuẩn mực nhan sắc của một thời. Đáng chú ý, nữ diễn viên từng gây chú ý khi không ngần ngại tự nhận mình đẹp hơn cả Song Hye Kyo, Kim Tae Hee và Jeon Ji Hyun. Màn tự tin khẳng định vị thế nhan sắc này cũng phần nào cho thấy cá tính thẳng thắn, đầy kiêu hãnh của người đẹp.

Ở tuổi 49, Kim Hee Sun vẫn duy trì sức hút riêng và tiếp tục khiến công chúng quan tâm khi chia sẻ thói quen vận động hằng ngày. Mới đây, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh đi dạo buổi tối cùng dòng chú thích "Đi bộ 20.000 bước", tiết lộ mức độ vận động đáng nể trong ngày.

Vóc dáng tuổi 49 của Kim Hee Sun.

Đi bộ nhanh đến mức có thể trò chuyện nhưng khó hát

Không phải cứ đi được thật nhiều bước là cơ thể đã nhận đủ kích thích cần thiết để cải thiện thể lực. Số bước trong ngày bao gồm cả những hoạt động nhẹ như đi lại trong nhà, mua sắm hay di chuyển giữa các địa điểm. Vì vậy, người muốn dùng đi bộ như một hình thức tập luyện nên chú ý đến tốc độ và nhịp thở thay vì chỉ chăm chăm hoàn thành một con số nhất định.

Một cách đơn giản để nhận biết cường độ vận động là thử trò chuyện trong lúc đi bộ. Nếu vẫn có thể nói thành câu nhưng khó hát liên tục, đó thường là dấu hiệu của hoạt động thể chất ở mức trung bình. Với những người vốn quen đi dạo chậm rãi, có thể bắt đầu bằng cách tăng tốc trong một vài đoạn ngắn, sau đó kéo dài thời gian đi nhanh khi thể lực đã thích nghi.

Duy trì 150 phút mỗi tuần quan trọng hơn chạy theo số bước

Thay vì đặt mục tiêu phải đạt bao nhiêu bước mỗi ngày, người tập có thể xây dựng kế hoạch dựa trên tổng thời gian vận động trong tuần. Theo khuyến nghị sức khỏe dành cho người trưởng thành, nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động aerobic cường độ trung bình. Chẳng hạn, đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần là một cách tương đối dễ thực hiện.

Nếu lịch trình bận rộn, thời gian vận động có thể chia thành nhiều khoảng ngắn trong ngày, miễn là duy trì được sự đều đặn. Những chuyến đi bộ sau bữa ăn, đi bộ một đoạn trên đường đi làm hoặc tranh thủ vận động vào giờ nghỉ đều có thể góp phần hoàn thành mục tiêu này.

Trong khi đó, với người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng sau khi đã giảm, mức vận động cao hơn có thể cần thiết. Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận của Mỹ (NIDDK) cho biết một số người có thể cần hơn 300 phút hoạt động thể chất mỗi tuần để đạt được mục tiêu kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, lượng vận động phù hợp còn phụ thuộc vào thể trạng, chế độ ăn và mức độ hoạt động hiện tại của mỗi người.

Đừng để đồ ăn vặt và việc bỏ quên tập sức mạnh làm giảm hiệu quả

Một điều khác cần lưu ý là lượng năng lượng nạp vào sau khi tập luyện. Cảm giác hào hứng vì vừa đi được một quãng đường dài đôi khi khiến nhiều người tự thưởng cho bản thân bằng đồ uống nhiều đường hoặc những món ăn vặt ngoài kế hoạch. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), một người nặng khoảng 70kg có thể tiêu hao khoảng 140 calo khi đi bộ 30 phút với tốc độ 5,6km/h. Con số thực tế sẽ thay đổi tùy cân nặng, tốc độ và địa hình, nhưng cũng cho thấy việc kiểm soát khẩu phần vẫn rất quan trọng nếu muốn giảm cân.

Bên cạnh đi bộ, tập luyện sức mạnh ít nhất 2 ngày mỗi tuần cũng là thói quen nên được duy trì. Các bài tập như squat, plank, chống đẩy dựa tường hay kéo dây kháng lực giúp rèn luyện những nhóm cơ lớn, hỗ trợ duy trì khối lượng cơ trong quá trình giảm cân. Sự kết hợp giữa vận động aerobic, tập sức mạnh và chế độ ăn cân bằng sẽ mang lại nền tảng bền vững hơn so với việc chỉ cố gắng đi thật nhiều bước trong một ngày.

Ảnh: Instagram.