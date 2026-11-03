Đại chiến Á - Âu: Rosé hay Hailey Bieber ấn tượng hơn khi diện nguyên set đồ của Saint Laurent

Cả hai đều không cố gắng tạo thêm quá nhiều điểm nhấn, nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng.

Sự kiện thời trang CFDA vừa qua trở thành dịp hội tụ của dàn đại sứ Saint Laurent, với màn xuất hiện đồng điệu trong những thiết kế mang sắc vàng hoàng kim lấp lánh thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027. Giữa loạt tạo hình nổi bật, Rosé và Hailey Bieber đặc biệt thu hút sự chú ý khi cùng lựa chọn công thức phối áo với chân váy midi xẻ tà phía trước, gần như tái hiện nguyên vẹn tinh thần của set đồ trên sàn diễn. Dù có chung bảng màu, chất liệu và phom dáng chủ đạo, hai mỹ nhân lại mang đến hai sắc thái hoàn toàn khác biệt: một bên trẻ trung, cá tính; bên còn lại quyến rũ, đằm thắm.

Trong lần xuất hiện này, Rosé chọn áo crop top sát nách với phần cổ cao, kết hợp cùng chân váy midi đồng điệu. Thiết kế để lộ vòng eo thon, đồng thời đường xẻ phía trước giúp đôi chân trông dài hơn, tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo và thanh thoát. Đây vốn là công thức phối đồ quen thuộc của nữ ca sĩ: ưu tiên những chiếc áo dáng ngắn để nhấn vào vòng eo, sau đó kết hợp với chân váy hoặc quần cạp cao nhằm cân đối tỷ lệ cơ thể. Tuy đơn giản, cách lựa chọn này luôn giúp Rosé khoe được lợi thế hình thể mà không cần đến những chi tiết quá phức tạp.

Điểm nhấn trong tạo hình của Rosé còn nằm ở kiểu tóc. Mái tóc vàng sáng được tết gọn một phần, kết hợp cùng những lọn tóc mái buông nhẹ quanh gương mặt, tạo cảm giác vừa tinh nghịch vừa mềm mại. Cách làm đẹp này giúp tổng thể bớt đi vẻ cầu kỳ của chất liệu ánh kim, đồng thời mang đến nét trẻ trung đúng với phong cách thời trang thường thấy của nữ ca sĩ. Đôi giày cao gót quai mảnh cũng là lựa chọn hợp lý, giúp kéo dài đôi chân và không làm tổng thể trở nên nặng nề. Trong bộ trang phục mang sắc vàng nổi bật, Rosé vẫn giữ được vẻ mảnh mai, hiện đại và có phần nổi loạn rất riêng.

Ở phía đối diện, Hailey Bieber lại lựa chọn cách thể hiện kín đáo hơn. Cô diện chiếc áo dài tay ôm sát cơ thể, được tạo điểm nhấn bằng chi tiết lông ở phần tay áo, kết hợp cùng chân váy midi xẻ trước. So với thiết kế crop top của Rosé, chiếc áo của Hailey có độ che phủ cao hơn nhưng vẫn tôn lên đường cong nhờ phom dáng gọn gàng. Phần chân váy ôm vừa phải, độ dài qua gối cùng đường xẻ phía trước tạo nên sự cân bằng giữa nét kín đáo và gợi cảm.

Nếu Rosé mang đến cảm giác tươi mới, Hailey lại ghi điểm bằng vẻ trưởng thành, sang trọng. Mái tóc nâu dài được buông xõa tự nhiên, gần như không cần tạo kiểu cầu kỳ, giúp diện mạo của cô thêm phần mềm mại. Lối trang điểm nhấn vào đôi mắt và đôi môi với tông màu trung tính cũng phù hợp với tinh thần thanh lịch của trang phục. Đặc biệt, chi tiết lông ở cổ tay tạo nên điểm nhấn thú vị, khiến bộ đồ ánh kim không chỉ đơn thuần là một set trang phục lấp lánh mà còn có chiều sâu về chất liệu và kết cấu.

Cùng diện trang phục tông vàng hoàng kim, nhưng Rosé và Hailey Bieber cho thấy hai cách tiếp cận khác nhau với thời trang Saint Laurent. Rosé tận dụng khoảng hở ở vòng eo, đường xẻ chân váy và kiểu tóc tết để tạo nên hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng. Trong khi đó, Hailey chọn phom áo dài tay ôm sát, kết hợp mái tóc buông xõa để nhấn mạnh vẻ quyến rũ có phần đằm thắm. Một người mang đến cảm giác nổi bật, cá tính; người còn lại lại toát lên khí chất của một quý cô hiện đại.

Sự khác biệt còn đến từ cách mỗi người xử lý những chi tiết nhỏ. Với Rosé, mái tóc vàng và kiểu tết tóc giúp tổng thể có thêm nét nghịch ngợm, khiến sắc vàng ánh kim trở nên trẻ trung hơn. Hailey lại tiết chế phụ kiện và để kiểu tóc tự nhiên làm nền cho thiết kế trang phục. Nhờ vậy, chi tiết lông ở tay áo trở thành điểm nhấn đáng chú ý mà không khiến tổng thể bị rối mắt. Cả hai đều không cố gắng tạo thêm quá nhiều điểm nhấn, nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng.

Đặt cạnh nhau, khó có thể khẳng định ai thực sự chiếm ưu thế, bởi mỗi tạo hình hướng đến một vẻ đẹp khác nhau. Nếu yêu thích phong cách trẻ trung, khoe khéo vóc dáng và có chút phá cách, lựa chọn của Rosé chắc chắn sẽ ghi điểm. Ngược lại, những cô nàng chuộng vẻ thanh lịch, quyến rũ nhưng không quá phô trương có thể sẽ nghiêng về Hailey Bieber. Màn đụng độ lần này cũng cho thấy sức hút của thời trang không chỉ nằm ở việc ai mặc đẹp hơn, mà còn ở cách mỗi người biến cùng một thiết kế thành dấu ấn cá nhân. Còn bạn, trong cuộc đại chiến Á - Âu này, Rosé hay Hailey Bieber mới là người khiến bạn ấn tượng hơn?