Chẳng ai tin người phụ nữ này đã 51 tuổi: Bí quyết trẻ trung nằm ở cách lên đồ quá khéo

Ở tuổi 51, Winnie Jang cho thấy mặc đẹp không đồng nghĩa với việc phải che giấu tuổi tác hay cố gắng trở nên giống người trẻ.

Không cần cố gắng ăn mặc như những cô gái đôi mươi, cũng chẳng phải chạy theo mọi xu hướng thời trang mới nhất, blogger Winnie Jang vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung ở tuổi 51. Sở hữu phong cách ăn mặc năng động, hiện đại nhưng không kém phần thanh lịch, cô mang đến nhiều gợi ý mặc đẹp đáng học hỏi cho phụ nữ trung niên. Đặc biệt, bí quyết của Winnie không nằm ở những món đồ đắt đỏ hay cách phối đồ cầu kỳ, mà đến từ việc lựa chọn trang phục vừa vặn, màu sắc hài hòa và những điểm nhấn đủ tinh tế.

Trẻ trung nhờ phong cách hiện đại, không cố cưa sừng làm nghé

Ở tuổi 51, Winnie Jang vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, năng động qua những bộ trang phục mang hơi thở đời thường. Dù vậy, nếu quan sát kỹ, có thể nhận thấy nhan sắc của cô vẫn mang những dấu ấn tự nhiên của thời gian. Điều khiến Winnie ghi điểm không phải là vẻ ngoài hoàn toàn không tuổi, mà chính là cách cô xây dựng phong cách giúp tổng thể trông tươi tắn, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Thay vì lựa chọn những bộ đồ quá điệu đà hoặc cố bắt chước phong cách của giới trẻ, Winnie ưu tiên các món đồ có thiết kế hiện đại, dễ ứng dụng. Áo khoác da, sơ mi denim, áo nỉ, mũ lưỡi trai và giày thể thao thường xuyên xuất hiện trong những bản phối của cô. Đây đều là những món đồ quen thuộc, nhưng khi được kết hợp khéo léo, chúng có thể giúp diện mạo trở nên năng động hơn mà không làm mất đi nét thanh lịch cần có.

Chẳng hạn, một chiếc áo khoác da có thể tạo điểm nhấn cá tính cho bộ trang phục đơn giản, trong khi sơ mi denim mang đến vẻ phóng khoáng, trẻ trung. Áo nỉ kết hợp cùng quần dáng gọn và giày thể thao lại tạo nên hình ảnh thoải mái, khỏe khoắn, phù hợp với những buổi đi chơi hay dạo phố. Mũ lưỡi trai cũng là phụ kiện được Winnie tận dụng hiệu quả để tăng nét hiện đại cho tổng thể. Điểm đáng học hỏi là cô không lạm dụng những món đồ quá trẻ trung trong cùng một bộ trang phục. Các item năng động thường được cân bằng bằng phom dáng gọn gàng, màu sắc nhã nhặn hoặc phụ kiện có tính ứng dụng cao. Nhờ vậy, phong cách của Winnie vẫn giữ được sự chín chắn, tự nhiên, thay vì tạo cảm giác cố gắng níu kéo tuổi xuân.

Ưu tiên trang phục vừa vặn để vóc dáng thêm gọn gàng

Theo những thông tin được chia sẻ, Winnie Jang cao khoảng 1,65 m, nặng 50 kg và duy trì thói quen tập luyện để giữ vóc dáng săn chắc. Tuy nhiên, ngoài việc chăm sóc cơ thể, cách lựa chọn trang phục cũng góp phần quan trọng giúp cô tạo nên diện mạo chỉn chu, trẻ trung. Winnie thường ưu tiên những thiết kế có đường nét rõ ràng, độ ôm vừa phải và phom dáng phù hợp với cơ thể. Cô không quá chuộng những bộ đồ rộng thùng thình từ đầu đến chân, bởi chúng dễ khiến tổng thể trở nên nặng nề, thiếu điểm nhấn. Thay vào đó, trang phục được lựa chọn sao cho vừa đủ thoải mái nhưng vẫn tôn lên đường nét vóc dáng.

Đây cũng là một bí quyết đáng lưu ý đối với phụ nữ trung niên. Quần áo quá bó sát có thể làm lộ những khuyết điểm không mong muốn, nhưng đồ quá rộng lại dễ khiến người mặc trông thấp và luộm thuộm hơn. Một chiếc áo vừa vặn kết hợp cùng quần ống suông, chân váy có độ rủ hoặc áo khoác được cắt may gọn gàng thường mang đến hiệu quả tôn dáng tốt hơn nhiều so với việc chạy theo những kiểu đồ rộng đang thịnh hành. Bên cạnh đó, việc lựa chọn trang phục có cấu trúc rõ ràng cũng giúp vẻ ngoài thêm hiện đại. Chỉ cần một chiếc áo khoác đứng phom, một chiếc sơ mi denim được phối cùng quần phù hợp hay bộ đồ thể thao có đường cắt tinh giản, chị em đã có thể tạo nên diện mạo năng động mà vẫn lịch sự.

Màu trung tính làm nền, màu sắc nổi bật tạo điểm nhấn

Một trong những yếu tố giúp phong cách của Winnie Jang dễ ứng dụng chính là bảng màu khá linh hoạt. Cô thường sử dụng các gam cơ bản như trắng, đen, xám và nâu làm nền cho trang phục. Đây là những màu sắc không bao giờ lỗi mốt, dễ kết hợp với nhau và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, Winnie không để phong cách của mình trở nên đơn điệu. Cô khéo léo đưa vào những món đồ có màu sắc nổi bật hoặc họa tiết bắt mắt để tạo điểm nhấn. Một chiếc mũ lưỡi trai xanh lá, cardigan xanh dương, túi xách họa tiết da báo hay chân váy màu cam đều có thể khiến bộ trang phục cơ bản trở nên thú vị hơn.

Cách phối đồ này đặc biệt phù hợp với phụ nữ trung niên, nhất là những người đã quen với tủ quần áo gồm nhiều món đồ màu trung tính. Thay vì thay mới toàn bộ trang phục, chị em chỉ cần bổ sung một vài món phụ kiện hoặc item có màu sắc khác biệt là đã có thể làm mới diện mạo. Nếu chưa quen với những gam màu rực rỡ, hãy bắt đầu bằng cách kết hợp một món đồ nổi bật với trang phục trắng, đen hoặc be. Chẳng hạn, áo trắng phối cùng chân váy cam, cardigan xanh dương đi cùng quần đen hay trang phục nâu kết hợp túi xách họa tiết đều là những công thức dễ áp dụng. Khi màu sắc được tiết chế hợp lý, tổng thể sẽ có điểm nhấn mà không trở nên rối mắt.

Điều khiến Winnie Jang trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp không nằm ở việc cô trông trẻ hơn tuổi bằng mọi giá, mà ở cách cô lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân. Những bộ cánh của cô vừa có nét thanh lịch, vừa mang tinh thần năng động, giúp người mặc thể hiện cá tính mà không cần phụ thuộc vào những xu hướng nhất thời. Từ phong cách của Winnie, phụ nữ trung niên có thể rút ra ba nguyên tắc đơn giản: chọn trang phục vừa vặn, ưu tiên những món đồ cơ bản dễ phối và sử dụng màu sắc hoặc phụ kiện để tạo điểm nhấn. Áo khoác da, sơ mi denim, áo nỉ hay giày thể thao đều không bị giới hạn bởi tuổi tác; điều quan trọng là cách kết hợp chúng sao cho hài hòa với vóc dáng và hoàn cảnh.

Ở tuổi 51, Winnie Jang cho thấy mặc đẹp không đồng nghĩa với việc phải che giấu tuổi tác hay cố gắng trở nên giống người trẻ. Đôi khi, chỉ cần một bộ trang phục gọn gàng, bảng màu tinh tế và vài món đồ mang hơi thở hiện đại, phụ nữ đã có thể tạo nên diện mạo tươi tắn, tự tin và cuốn hút hơn mỗi ngày.