Địa phương duy nhất Việt Nam có diện tích tăng gấp 9 lần, dân số tăng gấp đôi, sở hữu 4 kỷ lục Guinness, 2 sân bay quốc tế

Một địa phương ở miền Trung sở hữu 2 sân bay quốc tế có gì đặc biệt?

Kể từ ngày 12/6/2025, chính thức sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Đà Nẵng. Sau khi sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên tăng từ 1.284,73km2 lên 11.859,59km2, tăng hơn 9 lần và quy mô dân số tăng từ 1.317.481 người lên 3.065.628 người, tăng hơn 2 lần.

Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, TP.Đà Nẵng (mới) là địa phương có 2 sân bay quốc tế. Với Đà Nẵng, ngoài du lịch, trụ cột kinh tế mới gắn với du lịch như Khu thương mại tự do… để ngành hàng không nói chung và 2 sân bay bứt phá.

Đáng chú ý, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Đà Nẵng sở hữu cáp treo Bà Nà đạt 4 kỷ lục Guinness. Đây cũng là tuyến cáp treo duy nhất trên thế giới đạt 4 kỷ lục Guinness gồm: cáp treo một dây dài nhất thế giới 5.771,61m; độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới 1,368.93m; chiều dài một sợi cáp không nối dài nhất thế giới 11.587m; cuộn cáp nặng nhất thế giới 141,24 tấn.

Tuyến cáp 3 đi vào hoạt động sẽ rút ngắn hành trình từ chân núi lên đỉnh núi là 17 phút, tất cả có 86 cabin được thiết kế hở, sức chứa mỗi cabin là 10 người với công suất 1.500 khách/giờ, vận tốc 6m/giây với tổng kinh phí đầu tư lên đến 30 triệu EURO. Tuyến cáp treo thứ ba được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo thế giới, xây dựng bởi nhà sản xuất cáp nổi tiếng Doppelmayr (Áo) và CWA (Thuỵ Sĩ).

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng, sau hợp nhất, thành phố có nguồn tài nguyên rừng phong phú, tổng diện tích đất lâm nghiệp khoảng 808.451,65 ha, chiếm 68,11% diện tích tự nhiên. Rừng thuộc hệ nhiệt đới thường xanh, có tính đa dạng sinh học cao do vị trí trung độ - giao thoa giữa luồng thực vật phía Bắc và phía Nam; chất lượng rừng còn tốt, có nhiều loài quý như kiền kiền, lim xanh, gõ, sao đen, chò… Khu vực miền núi có dược liệu quý, nổi bật Sâm Ngọc Linh và các lâm sản ngoài gỗ (song, mây…). Tại Cù Lao Chàm có rừng đặc dụng 1.490 ha, và khu vực này đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Thành phố có đường bờ biển trên 200 km, mở ra không gian kinh tế biển rộng lớn với ngư trường khoảng 40.000 km² và tiềm năng phát triển kinh tế biển tổng hợp. Trữ lượng thủy sản cho phép khai thác hằng năm trên 150 nghìn tấn, trong đó nguồn lợi tập trung nhiều ở vùng nước sâu 50-100 m (chiếm tỷ trọng lớn), tạo dư địa phát triển nghề cá xa bờ và giảm áp lực khai thác ven bờ.

Thành phố có nhiều sản phẩm hải sản giá trị như hải sâm, bào ngư, tôm hùm và yến sào Cù Lao Chàm... Tiềm năng nuôi trồng thủy sản lớn với khoảng 30.000 ha mặt nước, gồm 10.000 ha bãi triều, thuận lợi cho nuôi bè và nuôi tôm; các sản phẩm chủ lực như cá mú, cá cam, tôm sú, tôm hùm. Tài nguyên du lịch biển nổi bật với chuỗi bãi tắm và cảnh quan kết hợp biển - núi (Sơn Trà, Hải Vân, Cù Lao Chàm…), đồng thời vịnh nước sâu là điều kiện phát triển cảng biển quốc tế, thúc đẩy giao thương.

Hơn nữa, sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông - logistics đồng bộ và đa dạng hàng đầu cả nước. Trong đó, có 2 sân bay: Sân bay quốc tế Đà Nẵng - cửa ngõ vùng duyên hải miền Trung và sân bay Chu Lai - trung tâm logistics - công nghiệp phía Nam.

Đà Nẵng cũng sở hữu hệ thống cảng biển nước sâu: Cảng Tiên Sa, Cảng Liên Chiểu, Cảng Chu Lai, Cảng Kỳ Hà và Cảng Trường Hải, tạo trục logistics kết nối từ Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ và điểm đầu của các tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Hệ thống đường sắt, quốc lộ 1, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến đường ven biển xuyên suốt, kết nối nhanh chóng giữa các vùng đô thị - công nghiệp - nông thôn. Trong đó, Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là một trong các tuyến giao thông quan trọng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương, kết nối nhanh chóng giữa các khu kinh tế trọng điểm miền Trung.

Với vị thế là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin với các khu công nghiệp đang hoạt động ổn định, nổi bật là Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Khu kinh tế mở Chu Lai và các cụm công nghiệp sắp được đưa vào hoạt động.

Lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo cũng đang mở ra hướng phát triển mới cho thành phố. Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều chương trình hành động, hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, đào tạo nhân lực về công nghệ, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.