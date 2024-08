Địa điểm sơ hở là "đụng" sao Việt hot nhất hiện nay: Loạt cặp đôi bị khui hẹn hò, "thảm đỏ" mới của nghệ sĩ!

Pickleball đang là môn thể thao nổi lên như hiện tượng ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Người người nhà nhà kéo nhau đổ bộ đến sân bóng pickleball, khiến bộ môn thể thao này hot rần rần và trở thành một trào lưu mới với giới trẻ. Sở dĩ pickleball thu hút nhiều người tham gia bởi vì nó có luật chơi dễ hiểu và không đòi hỏi quá nhiều thể lực. Thế nên không chỉ giới trẻ mà loạt sao Việt cũng trở thành tín đồ của bộ môn pickleball.

Thời gian qua, nhiều cặp đôi đình đám bị khui chuyện hẹn hò gây sốt, mà nơi diễn ra buổi date ngập ngụa "cẩu lương" chính là sân bóng pickleball. Ngoài ra, không ít nghệ sĩ đua nhau check-in trên sân bóng pickleball, khiến nơi đây trở thành địa điểm hot mà sơ hở là "đụng" sao Việt.

"Bóc" loạt cặp đôi hẹn hò trên sân pickleball

Cặp đôi để lộ chuyện tình cảm trên sân bóng pickleball gần đây chính là Gil Lê - Xoài Non. Cụ thể vào ngày 4/8, chúng tôi bắt gặp Gil Lê và Xoài Non hẹn hò tại một sân bóng ở quận 2 (TP.HCM). Suốt buổi, cả hai trao nhiều nhiều cử chỉ thân mật. Không chỉ tập luyện cho nhau, Gil Lê còn chăm sóc khi Xoài Non bị thương. Và điểm nhấn chính là màn khóa môi bất thình lình của cặp đôi mặc kệ trên sân đông đúc người.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Gil Lê và Xoài Non khiến MXH bùng nổ. Trên khắp các diễn đàn, người người nhà nhà bàn tán xôn xao, đặc biệt là fan "đẩy thuyền" cho cặp đôi càng thêm phấn khích. Trước khi bị tóm gọn ôm hôn tình tứ, Gil Lê và Xoài Non đã để lộ nhiều hint tình cảm đáng ngờ và sau khi lộ clip ôm hôn tình tứ, mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non cũng đã có câu trả lời.

Xoài Non và Gil Lê ôm hôn tình tứ trên sân pickleball! (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Hậu bị bắt gặp hôn nhau, cả Gil Lê và Xoài Non đều không lên tiếng. Cả hai vẫn cập nhật MXH những bài đăng nhưng không đả động gì về chuyện hẹn hò ở sân bóng pickleball. Mới nhất là trong phiên livestream ngày 11/8, Gil Lê và Xoài Non lần đầu lộ diện chung. Không chỉ trao nhau ánh mắt tình tứ, hành động ân cần mà Gil Lê và Xoài Non đã có phản ứng gây chú ý khi nhắc đến chuyện đi chơi pickleball.

Trong lúc Gil Lê đang chăm chú tư vấn bán nước hoa thì Xoài Non nói thì thầm: "Mọi người hỏi đi chơi pickleball dùng mùi nào kìa?". Ngay khi nghe đến cụm pickleball, Gil Lê bật cười lớn và còn dùng tay che mặt để che biểu cảm ngại ngùng. Xoài Non cũng đáp lại cực đáng yêu: "Anh sao vậy, em đang đọc bình luận của mọi người thôi mà". Sau khi lấy lại bình tĩnh, Gil Lê "đánh trống lảng" cho biết pickleball là một môn thể thao, nên chọn mùi nước hoa tươi mát.

Khoảnh khắc Gil Lê và Xoài Non khóa môi trên sân bóng pickleball

Phản ứng ngượng ngùng của cặp đôi khi netizen nhắc về chuyện hẹn hò

Trước Gil Lê và Xoài Non, sân bóng pickleball từng chứng kiến 2 cặp đôi hẹn hò kép. Theo đó, vào đầu tháng 4 vừa qua, chúng tôi bắt gặp hội bạn của Andree dành thời gian cuối tuần kéo nhau ra sân bóng tranh tài. Andree - Phương Ly diện đồ thể thao năng động, cả hai tổ hợp thành đội để thi đấu với nhóm khác. Những giây phút cặp đôi nghiêm túc bàn bạc chiến thuật khi chơi bóng rồi sau đó kè kè nhau cùng nghỉ ngơi khiến dân mạng không khỏi thích thú.

SOOBIN cũng gia nhập hội mê pickleball khi dẫn bạn gái mới chơi cùng. Nam ca sĩ vui vẻ chơi bóng cùng bạn bè và mỗi khi nghỉ giữa trận, giọng ca Tháng Năm đều về chỗ ngồi của bạn ghế. Dù không ra sân đấu nhưng xuyên suốt buổi, bạn gái SOOBIN chăm chú theo dõi trận đấu.

Bắt gặp Andree - Phương Ly cùng SOOBIN và bạn gái mới "hẹn hò kép" tại sân bóng pickleball (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Sân bóng pickleball chính là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi đó chứ

Sao đình đám đua nhau check-in sân pickleball

Trên các nền tảng số, bộ môn pickleball trở thành cụm từ có mức độ tìm kiếm tăng đột biến. Sức nóng của môn thể thao này đến từ việc các sao đình đám liên tục check-in trên sân pickleball. Không chỉ là môn thể thao dành cho gia đình, pickleball còn "kết nạp" nhiều hội bạn nhóm đa dạng đến trải nghiệm, từ dàn Hoa hậu cho đến hội bỉm sữa... tất cả góp phần khiến sân pickleball trở thành địa điểm sốt xình xịch.

Nhiều sao Vbiz như Tăng Thanh Hà, gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, Tiểu Vy, Thùy Tiên, Linh Rin, Châu Bùi, MC Thanh Thanh Huyền, hội bạn Hạt Mít - Gigi Hương Giang, vợ chồng Rhymastic, hội bạn Việt Anh - Huyền Lizze... là những tín đồ của bộ môn pickleball. Những khoảnh khắc vui vẻ của dàn sao trên sân khiến nhiều người không khỏi "ngứa chân ngứa tay" muốn ra sân trải nghiệm môn thể thao hot nhất hiện nay này.

Các nàng dâu hào môn dành sự hứng thú đặc biệt cho bộ môn thể thao hot nhất hiện nay

Sân pickleball còn hấp dẫn nhiều "bóng hồng" đến chơi

Bộ môn thể thao còn là lựa chọn của các gia đình sao Việt

Từ Bắc vào Nam, các nghệ sĩ đều trở thành "dân chơi" của bộ môn pickleball

Pickleball ra đời vào năm 1965 tại đảo Bainbridge, Washington (Mỹ). Đây là một môn thể thao kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn, phù hợp với người có sự khéo léo và nhanh nhẹn trong không gian nhỏ. Pickleball du nhập vào Việt Nam từ năm 2018 và người chơi môn thể thao này đang ngày càng mở rộng trong những năm trở lại đây. Hiện Việt Nam có khoảng 25 CLB pickleball hoạt động quy mô trải dài cả nước, chưa kể các hội nhóm nhỏ ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành.

Đây là bộ môn khá dễ tiếp cận, dù là người mới chơi ở các lứa tuổi, giới tính khác nhau. Người chơi sẽ sử dụng một loại vợt đặc biệt, đánh bóng với đối thủ qua lưới. Bộ môn pickleball có thể chơi trong nhà hoặc ngoài trời trên sân. Tuy nhiên để bắt đầu thử sức với pickleball, người phải bỏ ra chi phí khá cao so với các môn phong trào khác. Nếu như để chơi cầu lông bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 2-3 triệu đồng cho tất cả các chi phí, bóng đá phong trào chi phí còn rẻ bất ngờ hơn với khoảng hơn 1 triệu đồng. Trong khi đó để chơi pickleball bạn sẽ phải bỏ ra số tiền từ 4 triệu đồng trở lên.