Đi nhổ răng khôn, cụ bà 83 tuổi suýt tử vong

Ba ngày sau khi nhổ răng khôn, cụ bà 83 tuổi xuất hiện dấu hiệu sưng đau ở mặt. Ít ai ngờ, đó lại là khởi đầu của biến chứng nguy hiểm khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê.

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân nữ 83 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn nặng sau nhổ răng khôn.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nhưng kiểm soát chưa tốt. Sau khi nhổ răng số 8 do đau răng, khoảng ba ngày sau, vùng má trái sưng đau dữ dội và lan rộng. Dù đã được điều trị tại cơ sở y tế khác, tình trạng vẫn tiến triển nặng.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, sốt 40 độ C, tụt huyết áp do sốc nhiễm khuẩn. Vùng má trái có ổ áp xe lớn, hoại tử và chảy nhiều dịch mủ. Kết quả cấy máu và cấy dịch mủ phát hiện vi khuẩn Streptococcus constellatus, loại vi khuẩn thường cư trú trong khoang miệng.

Ảnh minh họa

Tại viện hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy ổ áp xe lan rộng vào vòm họng, tuyến mang tai và các khoang phần mềm vùng mặt, đồng thời xuất hiện nhiều ổ áp xe ở phổi. Người bệnh được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô bào, áp xe hoại tử vùng hàm mặt và suy đa tạng.

Các bác sĩ đã điều trị tích cực bằng kháng sinh, hồi sức, dẫn lưu ổ áp xe và cắt lọc mô hoại tử. Sau khi vượt qua giai đoạn sốc nhiễm khuẩn, người bệnh tiếp tục được phẫu thuật, chăm sóc vết thương bằng hệ thống hút áp lực âm. Quá trình điều trị kéo dài hơn một tháng do xuất hiện thêm biến chứng tràn khí màng phổi.

Khuyến cáo của bác sỹ

Các chuyên gia y tế khuyến cáo mạnh mẽ rằng, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị để kiểm soát tốt chỉ số đường huyết, huyết áp và bắt buộc phải thông báo đầy đủ tiền sử bệnh lý cho bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nha khoa nào.

Sau khi can thiệp nhổ răng, nếu người bệnh nhận thấy các triệu chứng bất thường như sưng đau có xu hướng tăng dần, sốt cao, chảy mủ, khoang miệng có mùi hôi hoặc gặp khó khăn khi há miệng, cần lập tức đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám.

Việc tự ý điều trị tại nhà hoặc chủ quan chậm trễ đến viện có thể tạo điều kiện cho tình trạng nhiễm trùng lan sâu vào các vùng đầu, mặt, cổ, thậm chí xâm nhập vào máu và gây ra nhiều biến chứng khôn lường.

(t/h VTV, Lao Động)