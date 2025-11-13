Đi làm 1 năm tiết kiệm hơn trăm triệu

Từ 0 đồng đến 100 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm, với nhiều người, đây là hành trình “khó nhằn” nhất. Bởi mới đi làm, thu nhập chưa cao vốn đã là 1 cái khó, tiếp đó là phải tiết chế chi tiêu, kiểm soát nhu cầu của bản thân. Thế nên 100 triệu đầu tiên không chỉ đơn thuần là khoản tiền “tròn trĩnh” trong sổ tiết kiệm, mà còn là sự kỷ luật, bền bỉ.

Mới đây trên MXH Thread, một cô gái 22 tuổi đã trải lòng về hành trình tiết kiệm 100 triệu sau 1 năm đi làm của mình. Bài đăng của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm, phần lớn mọi người đều chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ cho nỗ lực này.

Bài đăng khoe thành quả tiết kiệm của cô (Ảnh chụp màn hình)

Bức ảnh cô đính kèm bài đăng

1 năm tiết kiệm được 101 triệu đồng, tính ra trung bình mỗi tháng, cô gái này cất được khoảng 8,4 triệu đồng - Một số tiền không nhỏ, đặc biệt là với người mới đi làm.

“100 triệu đầu tiên là khó nhất vì ai cũng hay nghĩ bao giờ mới được 100 triệu, thôi cứ ăn tiêu đã nên thành ra mãi không dư. Cho shop 10 điểm nhé, mới 22 tuổi mà thế này là hơn khối người rồi” - Một người khen.

“Từ 100 triệu đến 500 triệu và 1 tỷ đầu tiên luôn dễ hơn từ 0 lên 100 triệu vì có động lực với cũng quen tiết kiệm rồi. Giờ em chỉ cần học đầu tư nữa là yên tâm, nhưng phải học nhé đừng đầu tư mò kẻo mất hết. Mua vàng rồi giữ vàng cũng là 1 cách” - Một người khuyên.

“Nghĩ lại cũng không hiểu sao mình qua được cái quãng lương 5 triệu rồi 7 triệu để mà có 100 triệu. Hồi đó thấy tài khoản dư 5 triệu là nhiều kinh khủng vì nó bằng hẳn 1 tháng lương, cứ túc tắc cũng dư được 9 con số, mà mình mất tận gần 3 năm cơ. Đúng là ai cũng có cột mốc của riêng mình” - Một người chia sẻ.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm?

Rèn được thói quen và kỷ luật tiết kiệm mới chỉ là bước đầu, bước tiếp theo nên là phân bổ khoản tiết kiệm ra sao để tối ưu tỷ suất sinh lời và hạn chế tình trạng phải rút ra tiêu dần.

1. Đặt mục tiêu rõ ràng cho từng khoản tiết kiệm

Tiền tiết kiệm không chỉ nên là con số nằm yên trong tài khoản, mà cần có mục tiêu cụ thể đi kèm. Không ít người có thói quen để tiền “nằm chờ” mà không biết mình đang tiết kiệm cho điều gì, khiến khoản đó dễ bị sử dụng tùy hứng.

Ảnh minh họa

Cách hiệu quả hơn là chia nhỏ khoản tiền tiết kiệm thành từng mục tiêu: Tiết kiệm mua nhà, tiết kiệm nghỉ hưu,... Khi gắn tiền với một đích đến rõ ràng, chúng ta sẽ có động lực duy trì thói quen tiết kiệm đều đặn và tránh chi tiêu bốc đồng. Ngoài ra, mỗi khoản tiết kiệm cũng nên có thời hạn và kế hoạch cụ thể. Chẳng hạn mỗi tháng dành 10% thu nhập cho quỹ tiết kiệm dài hạn, 5% thu nhập cho quỹ tiết kiệm ngắn hạn. Việc “gắn nhãn” cho từng khoản tiết kiệm giúp bạn kiểm soát dòng tiền tốt hơn và cảm thấy rõ ràng về hành trình tài chính của mình.

2. Thường xuyên rà soát và điều chỉnh chiến lược tiết kiệm

Tiết kiệm tiền không đơn giản chỉ là việc gửi tiền vào ngân hàng rồi để đó, mà nên là một quá trình cần được theo dõi định kỳ. Cuộc sống thay đổi, thu nhập thay đổi, mục tiêu tài chính cũng thay đổi và chiến lược tiết kiệm phải đi theo nhịp đó.

Định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm, hãy xem lại toàn bộ danh mục tiết kiệm: Khoản nào đang sinh lời tốt, khoản nào kém hiệu quả, khoản nào cần điều chỉnh. Nếu lãi suất ngân hàng giảm, bạn có thể cân nhắc chuyển sang kênh đầu tư khác. Nếu thu nhập tăng, hãy nâng tỷ lệ tiết kiệm để tăng tốc đạt mục tiêu.

3. Đừng quên đầu tư phát triển bản thân

Ưu tiên tiết kiệm là tốt, nhưng cũng không nên vì thế mà bỏ qua việc tái đầu tư vào bản thân để mở mang vốn hiểu biết, phát triển kỹ năng chuyên môn. Không phải tự nhiên mà người ta lại bảo: Đầu tư vào chính mình là khoản đầu tư không bao giờ lỗ vốn.

Dành một phần tiền tiết kiệm để học thêm kỹ năng mới, nâng cao trình độ chuyên môn hoặc mở rộng mối quan hệ,... giúp chúng ta có cơ hội được tăng lương, tiếp cận được với những cơ hội phát triển nghề nghiệp mới,... Kiến thức, kinh nghiệm và khả năng kiếm tiền là những thứ luôn song hành cùng nhau, đừng quên điều đó.