Đi đu đưa đi tại công viên nước Lốc Xoáy Sun World Ha Long chỉ 100.000 đồng cho mọi du khách

Dịp cuối tháng 9 là giai đoạn chuyển giao sang thu – thời tiết tại Hạ Long vẫn đủ ấm áp để vui chơi dưới nước nhưng không còn cái nắng gay gắt của những ngày hè cao điểm. Nhiệt độ trung bình dao động từ 28–31 độ C, lý tưởng để ngâm mình thư giãn, tận hưởng những làn nước mát lành và nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc, học tập bận rộn.

Công viên nước tại Sun World Ha Long áp dụng mức giá 100.000 đồng cho cả người lớn và trẻ em

Với mức giá chỉ 100.000 đồng cho cả người lớn và trẻ em, miễn phí cho trẻ em cao dưới 1 mét - ưu đãi tới 50% so với giá thông thường, đây là cơ hội đặc biệt để mọi người dân và du khách tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm tại công viên nước quy mô bậc nhất miền Bắc, với chi phí tiết kiệm đáng kể.

Với lợi thế vị trí và quy mô đầu tư hiện đại, công viên nước Lốc Xoáy được ví như "thỏi nam châm" hút khách nhờ khả năng giải nhiệt hiệu quả cùng trải nghiệm đa dạng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Công viên được chia thành ba phân khu riêng biệt, quy tụ 11 hạng mục trò chơi dưới nước lớn nhỏ, đáp ứng nhu cầu từ thư giãn nhẹ nhàng đến chinh phục cảm giác mạnh.

Phân khu cảm giác mạnh giúp du khách giải nhiệt lẫn xả stress

Phân khu cảm giác mạnh là nơi mang đến loạt trò chơi mang tính thử thách cao, phù hợp với những ai muốn "giải nhiệt" lẫn xả stress hiệu quả. Một số trò nổi bật có thể kể đến như "Cưỡi Rồng Vượt Thác" với máng trượt uốn lượn liên tục, tạo cảm giác rơi tự do mạnh mẽ; "Sóng Thần" với các đợt sóng nhân tạo bất ngờ khiến người chơi liên tục thay đổi trạng thái thăng bằng; hay "Cơn Bão Nhiệt Đới" – tổ hợp máng trượt xoắn ốc cho phép trải nghiệm chuyển động 360 độ ở tốc độ cao. Ngoài ra, các trò chơi như "Cuồng Phong Lốc Xoáy", "Đảo Hải Tặc" hay "Tia Chớp Khổng Lồ" cũng thu hút lượng lớn du khách nhờ thiết kế đường trượt phức tạp với độ cao và dốc ấn tượng.

Công viên mang đến cả những trải nghiệm nhẹ nhàng, gắn kết và thư giãn

Bên cạnh khu vực cảm giác mạnh, hai phân khu còn lại dành riêng cho gia đình và trẻ nhỏ, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng, gắn kết và thư giãn. "Quốc Đảo Kỳ Diệu" là không gian sinh động với các mô hình đảo, cầu trượt mini, vòi phun nước cùng tiểu cảnh thân thiện cho trẻ em. Trong khi đó, "Dòng Sông Lơ Đãng" là lựa chọn lý tưởng để cả gia đình nằm thư giãn trên phao, trôi nhẹ nhàng theo dòng nước mát quanh công viên.

Công viên Rồng đang áp dụng mức giá chỉ 150.000 đồng đến hết 30/9/2025

Sau khi thỏa sức trong làn nước mát, nhiều du khách chọn tiếp tục hành trình vui chơi tại công viên Rồng, cùng trong tổ hợp Sun World Ha Long. Công viên Rồng đang là "cơn sốt" giải trí miền Bắc không thể bỏ qua dịp này, đặc biệt khi giá vé đang được áp dụng chỉ 150.000 đồng/người cho cả người lớn và trẻ em, miễn phí cho trẻ em cao dưới 1 mét đến hết 30/9/2025. Tại Công viên Rồng, mọi cung bậc cảm xúc hứa hẹn được khơi dậy với hệ thống trò chơi đa dạng, hiện đại bậc nhất thế giới như Phi Long Thần Tốc, Theo Dấu Chân Rồng hay Tàu Hải Tặc. Không chỉ có những trải nghiệm bùng nổ "adrenaline", Công viên Rồng còn mang đến cho du khách, đặc biệt là các gia đình những phút giây thư giãn trong khu trò chơi dành cho gia đình và trẻ nhỏ như Du Thuyền Nhiệt Đới, Đu Quay Diệu Kỳ.

Một ngày tại Sun World Ha Long là hành trình từ làn nước mát đến những vòng xoáy phấn khích, từ tiếng cười giòn tan đến những phút giây thật "chill" – đủ để những ngày hè cuối cùng trở thành ký ức khó quên.