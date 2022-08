Đi bộ càng nhiều càng dễ kiếm tiền và hạnh phúc: Đó là cách tư duy của người thành công

Ai cũng muốn làm giàu cho bản thân, nhưng không phải ai cũng biết cách kiếm tiền hiệu quả nhất. Nhiều người nghĩ rằng có nhiều tiền, nhà to, xe sang thì mới được gọi là giàu có. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Trong cuốn sách "Why We Walk", tác giả Shane O'Mara cho rằng việc đi bộ đều đặn và thường xuyên có thể ngăn ngừa nhiều tác động tiêu cực của lão hóa, cũng như kích thích sự sáng tạo, nâng cao tinh thần và rèn giũa tư duy.

Đi bộ không chỉ là một phong trào, mà còn là một cuộc đổi đời, làm giàu thực sự.

01

Khi còn trẻ, đi để rèn giũa bản thân

Người hiện đại phần lớn không thích vận động, họ lấy lý do bận để bao biện cho việc bỏ bê tập luyện. Có người cho rằng đi làm đã đủ mệt nên không có thời gian để đi bộ hoặc là cảm thấy cơ thể mình không thích hợp.

Trên thực tế, chạy bộ là môn thể thao mà bất cứ ai cũng nên tham gia, hình thức vận động này sử dụng cơ thể, chức năng thể thao cơ bản nhất để rèn luyện cơ thể, giúp cơ thể trở nên mạnh mẽ, tăng sức đề kháng, nâng cao năng lực vận động và sự linh hoạt.

Hầu hết những lợi ích mà việc chạy mang lại cho cơ thể chúng ta là vô hình, đó là những lợi ích mà bạn không thể trông thấy. Những thay đổi vật lý mà chúng ta thấy trên bề mặt chỉ là những thứ cơ bản nhất, chúng chỉ là sản phẩm phụ mà việc chạy mang tới.

Hình minh họa. Ảnh: Super Budowlani

Đi bộ nói riêng và vận động nói chung rất đơn giản, nhưng để kiên trì lại không phải chuyện giản đơn. Duy trì thói quen này sẽ giúp chúng ta hiểu ra một đạo lý, chỉ cần kiên trì, bạn sẽ đạt được tất cả.

02

Tuổi trung niên, đi bộ để minh mẫn hơn

Trách nhiệm của người trung niên là lập gia đình, lập nghiệp. Vì vậy, nhiều người coi tiền là mục tiêu duy nhất của mình, nghĩ rằng chỉ cần có tiền là sẽ thành công trong cuộc sống.

Trên thực tế, tiền có thể mang lại cuộc sống ổn định, còn muốn trọn vẹn thì phải có cả đời sống tinh thần. Muốn thay đổi hoàn cảnh của bản thân và gia đình thì bạn phải làm giàu tinh thần thay vì đầu tư mù quáng.

Có một sự thật bất ngờ là những doanh nhân, tỷ phú giàu có, họ sở hữu một điểm chung. Kể cả khi phong cách làm việc, lãnh đạo nhân viên khác nhau, mang cá tính riêng thì điểm chung này vẫn luôn tồn tại. Đó chính là tập thể dục mỗi ngày, mà cụ thể hơn là đi bộ.

Mỗi ngày tỷ phú Richard Branson thường thức dậy vào lúc 5h sáng để luyện tập. Ông có thể chơi được nhiều môn thể thao khác nhau như chạy bộ, tennis và đạp xe. Chia sẻ trên tạp chí Four Your Body Press, Branson cho biết ông có thể gia tăng hiệu quả làm việc gấp đôi nhờ luyện tập thể dục vì nó giúp cho não bộ luôn minh mẫn.

Tập thể dục cũng là một cách tốt để thúc đẩy tư duy vượt giới hạn (think outside the box). Các nhà nghiên cứu ở Stanford nhận thấy rằng hoạt động đi bộ có thể thúc đẩy sự sáng tạo của một người tăng trung bình 60%.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy rằng đi bộ giúp loại bỏ cortisol - hoóc môn căng thẳng trong cơ thể. Ngoài ra nó cũng loại bỏ sự lo lắng kéo dài trong não của bạn. Đặc biệt là khi bộ vui vẻ cùng bạn bè hay người thân, bạn sẽ được cải thiện tâm trạng đáng kể.

Tỷ phú Richard Branson. Ảnh: Yahoo

03

Khi về già, đi bộ để nâng cao tuổi thọ

Người đi trước có câu: "Đi 100 bước sau bữa ăn, sống thọ 99 tuổi".

Đi bộ được biết đến là một trong những phương pháp rèn luyện sức khỏe dễ dàng, lành mạnh bậc nhất. Phương pháp tập luyện này có nhiều ưu điểm như là không bị giới hạn không gian và thời gian, tốc độ vận động có thể nhanh hoặc chậm tùy thuộc vào thể trạng và mục đích rèn luyện của người tập.

Ngay từ cách đây hơn 1000 năm, người được mệnh danh là "Dược vương" Tôn Tư Mạo thọ 101 tuổi dưới triều đại nhà Đường (Trung Quốc) đã dùng cụm từ "bách bộ trường sinh" để nói về ý nghĩa tuyệt vời của đi bộ với sức khỏe.

Hầu hết các hình thức vận động đều làm tăng sự lưu thông khí huyết, trong đó, đi bộ là bộ môn nên được ưu tiên lựa chọn vì dễ thực hiện và không tốn kém tiền bạc đối với mọi người.

Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày sẽ làm cho khí huyết lưu thông tốt hơn, tăng tuần hoàn máu, tăng dẻo dai thành mạch, điều hòa huyết áp. Từ đó giúp giảm thiểu tối đa các triệu chứng đau nhức, mệt mỏi, choáng váng… do tình trạng máu lưu thông kém gây ra.

Bên cạnh đó, việc đi bộ thường xuyên giúp bạn ngăn ngừa việc hình thành các mảnh xơ vữa động mạch, từ đó ngăn chặn được các biến chứng từ căn bệnh này gây ra như đột quỵ não.

Trong thời đại Internet phát triển như hiện tại, chúng ta tiếp cận và kết nối dễ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đó cũng chính là nhược điểm khiến con người quên đi rằng phải vận động. Dần dần, thói quen đó đã "ăn" vào lối sống và tư duy.

Cuộc sống lý tưởng nhất không phải là dừng lại và hưởng thụ mà là tiếp tục bước đi. Cách tốt nhất để làm giàu không phải là kiếm thật nhiều tiền, mà là sống và phát triển theo cách của riêng bạn.

Theo Aboluowang

https://cafef.vn/di-bo-cang-nhieu-cang-de-kiem-tien-va-hanh-phuc-do-la-cach-tu-duy-cua-nguoi-thanh-cong-20220807003531627.chn