Trong làng giải trí, ngoại hình đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để giữ gìn nhan sắc, không ít ngôi sao đã tìm đến các phương pháp thẩm mỹ hiện đại. Tuy nhiên, cũng có những nghệ sĩ lựa chọn phương pháp làm đẹp tự nhiên, chỉ tập trung vào chăm sóc da và duy trì vóc dáng thay vì can thiệp dao kéo.

Sự khác biệt giữa "công nghệ làm đẹp" và "vẻ đẹp tự nhiên" ngày càng rõ rệt, đặc biệt là khi đặt hai nghệ sĩ cùng tuổi cạnh nhau.

Tần Lam và Ân Đào là hai nữ diễn viên cùng độ tuổi. Theo thông tin được công khai, Ân Đào sinh năm 1979, năm nay đã tròn 46 tuổi. Về phía Tần Lam, có nhiều tài liệu khác nhau về độ tuổi của người đẹp. Nhiều thông tin cho biết Tần Lam sinh năm 1979, tuy nhiên cũng có tài liệu ghi nhận người đẹp sinh năm 1981. Tuy không có con số thống nhất về độ tuổi của Tần Lam nhưng rõ ràng cô và Ân Đào cùng đều đã bước vào độ tuổi trung niên.

Ngoài vấn đề tuổi tác, Tần Lam và Ân Đào đều là 2 ngôi sao nữ sở hữu ngoại hình nổi bật và được mệnh danh là "đỉnh cao sắc vóc của sao nữ trung niên". Tuy nhiên, qua thời gian, sự khác biệt về phương pháp làm đẹp của họ ngày càng trở nên rõ rệt.

Tần Lam: Giữ gìn nhan sắc nhờ can thiệp thẩm mỹ

Tần Lam nổi tiếng với vẻ đẹp thanh tú và vóc dáng quyến rũ. Năm 2023 cô tham gia bộ phim "Cô ấy toả sáng" cùng nam diễn viên Vương Dương.

Theo đó, trong một cảnh quay, khán giả chú ý tới vóc dáng quyến rũ của Tần Lam ở tuổi 44, những đường cong cơ thể nữ tính, đôi chân dài, eo thon hông nở trở thành niềm khát khao của nhiều khán giả nữ. Chủ đề "tỷ lệ eo hông của Tần Lam" cũng thu hút tới gần 50 triệu lượt đọc với hơn 4.000 bình luận trên mạng xã hội Weibo.

Theo tiết lộ, Tần Lam cao 1m64 với cân nặng khoảng 45-46kg cùng vòng eo 59cm. Để giữ được vòng bụng phẳng lì không ngấn mỡ, Tần Lam giữ chế độ luyện tập nghiêm ngặt, siết cơ bụng ở mọi lúc, luôn đứng thẳng lưng và thường xuyên đi bộ. Ngôi sao Diên Hi công lược cũng thường uống sinh tố và chỉ ăn no khoảng 6-7 phần.

Bên cạnh body cuốn hút, Tần Lam còn nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung hơn so với tuổi của mình. Tuy nhiên, một vài năm gần đây, Tần Lam lộ rõ dấu hiệu mặt sưng phồng, làn da căng bóng một cách bất thường. Những dấu hiệu này cho thấy cô có thể đã can thiệp nhiều vào thẩm mỹ, điển hình là tiêm filler hoặc Botox. Khi tham gia một số sự kiện, khuôn mặt của Tần Lam khá đơ, điều này làm mất đi nét tự nhiên vốn có của cô.

Trong vài năm qua, gương mặt của Tần Lam đã có dấu hiệu cứng và mất đi độ mềm mại tự nhiên. Có lần, cô tham gia một sự kiện và người hâm mộ nhận ra phần cằm của cô không đều, thậm chí trông hơi gồ ghề, tạo cảm giác thiếu tự nhiên.

Ở độ tuổi trung niên, nhiều sao nữ lựa chọn cách giữ gìn nhan sắc của mình bằng cách can thiệp thẩm mỹ và dường như Tần Lam cũng là một trong số những nghệ sĩ này. Dù phải đối diện với một số nguy cơ như mất đi sự linh hoạt và tự nhiên của khuôn mặt nhưng dù sao đây cũng là những phương pháp bảo dưỡng nhan sắc mà nhiều người lựa chọn hiện nay.

Bỏ qua những yếu tố cơ địa từng người cũng như nếu quá lạm dụng sẽ có ảnh hưởng xấu thì phải thừa nhận rằng việc can thiệp thẩm mỹ giúp Tần Lam trẻ trung nhiều hơn so với tuổi. Làn da của cô căng bóng và khá ít vết nhăn so với nhiều đồng nghiệp cùng tuổi.

Tần Lam được cho là đã áp dụng nhiều phương pháp thẩm mỹ như:

- Tiêm Botox để làm căng da, xóa nếp nhăn

- Tiêm filler ở má và cằm để tạo đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn

- Căng chỉ hoặc các phương pháp nâng cơ để duy trì vẻ ngoài trẻ trung…

Những phương pháp thẩm mỹ hiện nay giúp duy trì nhan sắc một cách tự nhiên, không cần can thiệp dao kéo mạnh. Đối với những người nổi tiếng như Tần Lam, việc áp dụng nhiều công nghệ như tiêm Botox, filler, căng chỉ, HIFU… là bí quyết giúp họ giữ vẻ ngoài trẻ trung qua thời gian.

Hiện tại có rất nhiều phương pháp thẩm mỹ trên thị trường như: Tiêm Mesotherapy căng bóng da, dưỡng chất trẻ hoá; Thermage & Sóng RF – trẻ hoá không xâm lấn; Công nghệ HIFU & Ultherapy – nâng cơ không phẫu thuật; Căng chỉ Collagen – nâng cơ, chống chảy xệ; Tiêm Botox – giảm nhăn, thon gọn mặt;Tiêm Filler định hình đường nét khuôn mặt...

Tuy nhiên, để đạt kết quả tốt nhất, việc lựa chọn bác sĩ có chuyên môn và phương pháp phù hợp với từng gương mặt là rất quan trọng.

Ân Đào: Lựa chọn vẻ đẹp tự nhiên, già theo năm tháng

Ngược lại với Tần Lam, Ân Đào vẫn duy trì nét đẹp tự nhiên. Ở tuổi 46, cô không cố gắng níu kéo tuổi trẻ bằng dao kéo mà tập trung vào chăm sóc da, giữ gìn sức khỏe và tinh thần thoải mái.

Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, Ân Đào luôn nhận được lời khen vì nhan sắc trẻ trung, gương mặt đầy sức sống và rất có thần thái. Dù không sử dụng các biện pháp thẩm mỹ, nhưng làn da của cô vẫn trắng sáng, mịn màng.

Khi nhìn ảnh chưa qua chỉnh sửa, có thể thấy gương mặt Ân Đào có chút dấu hiệu lão hóa, hơi chùng xuống ở một số vùng da, nhưng điều này lại giúp cô trở nên tự nhiên, quyến rũ và mang nét đẹp mặn mà.

Ân Đào chọn cách chăm sóc da và duy trì cơ thể khỏe mạnh thay vì thẩm mỹ.

Cụ thể:

Dưỡng da bằng phương pháp tự nhiên: Cô tập trung vào cấp ẩm, chống lão hóa với các sản phẩm chứa vitamin C, collagen và retinol.

Tập thể dục đều đặn: Yoga, chạy bộ và các bài tập giãn cơ giúp duy trì vóc dáng săn chắc.

Chế độ ăn uống lành mạnh: Hạn chế đường, dầu mỡ, ưu tiên rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu collagen để giữ làn da trẻ trung.

Thường xuyên massage da mặt: Giúp lưu thông máu, giữ cho da luôn căng bóng tự nhiên.

Trong bài phỏng vấn trên Sina, khi xuất hiện tại chuyên mục "Ngôi sao trang điểm", Ân Đào cũng lần đầu tiết lộ về những sản phẩm mà cô yêu thích. Theo Ân Đào chia sẻ: "Tẩy trang là quan trọng nhất! Đối với tôi, tẩy trang giống như đưa tôi từ nhân vật trong phim trở về với thực tại.

Nếu dùng sản phẩm tẩy trang không phù hợp, tôi sẽ cảm thấy như mất đi một phần bản thân". Cô cũng gợi ý những sản phẩm tẩy trang mà mình yêu thích như: Lancome Bi-Facil để tẩy trang mắt môi; La Mer Cleansing Oil để tẩy trang hàng ngày; Sisley Eye & Lip Makeup Remover tẩy trang nhẹ nhàng cho những ngày da nhạy cảm; Bobbi Brown Extra Balm Rinse tẩy trang khi phải trang điểm đậm.

Thường xuyên tham gia các sự kiện và phải đóng phim muộn, nên thức khuya trở thành "con dao" huỷ hoại nhan sắc với phụ nữ ở độ tuổi trung niên như Ân Đào. Người đẹp cho biết: Thức khuya đã trở thành thói quen, nhưng điều đó làm da tôi khô, lỗ chân lông to và dễ nhạy cảm. Vì vậy, tôi đã tự chọn một số sản phẩm chăm sóc da phù hợp và đạt hiệu quả tốt như Mặt nạ cấp ẩm: Vichy Aqualia Thermal Spa Sleeping Mask; Sisley Eye & Lip Contour Cream dùng kem mắt bôi mặt khi da quá mệt mỏi và mất độ đàn hồi; dùng Vichy Mineral 89 cho những "ngày nghỉ" cho da...".

Trong bài phỏng vấn của mình, Ân Đào cũng cho biết bình thường cô là người thích thử sản phẩm mới, nhưng có một số sản phẩm cô cực kỳ trung thành chính là kem mắt La Mer The Eye Concentrate và bộ dưỡng thể La Mer The Body Serum & The Body Lotion.

Sự khác biệt giữa gương mặt qua can thiệp thẩm mỹ và gương mặt tự nhiên thể hiện rõ trên hai nữ nghệ sĩ cùng tuổi này.

Tần Lam lựa chọn công nghệ làm đẹp để duy trì tuổi trẻ, nhưng lại mất đi sự mềm mại và linh hoạt trên khuôn mặt. Ân Đào không can thiệp dao kéo, chấp nhận dấu hiệu tuổi tác là sự lão hoá và những nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh lịch, quyến rũ.

Cả hai phương pháp làm đẹp đều có ưu và nhược điểm riêng. Quan trọng nhất là lựa chọn phương pháp phù hợp với bản thân và không quá lạm dụng công nghệ thẩm mỹ, để giữ được vẻ đẹp tự nhiên và hài hòa.