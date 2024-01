Denis Đặng từng nhiều lần bị tố "đạo nhái" trong quá khứ khiến 1 sao nam thân thiết cũng bị "dính chưởng"!

Drama nhất nhì showbiz Việt hiện tại có lẽ là sự việc giám đốc sáng tạo Denis Đặng bị loạt stylist có tiếng tố "nhận vơ" công sức. Dù đã lên tiếng thanh minh nhưng có vẻ như lời bào chữa của Denis Đặng vẫn chưa làm thoả mãn người xem.

Giữa ồn ào "nhận vơ", Denis bất ngờ bị netizen đào lại chuyện xưa không mấy hay ho. Ở loạt sản phẩm mà anh chàng kết hợp cùng bạn thân Nguyễn Trần Trung Quân, nhiều người nhanh chóng phát hiện ra những poster quảng bá đều hao hao các sản phẩm nước ngoài, đặc biệt là MV Màu nước mắt. Điều này vô tình cũng khiến tên tuổi của Nguyễn Trần Trung Quân bị vạ lây.

Denis Đặng nhiều lần bị soi poster giống với các sản phẩm nước ngoài

Không quá khó để nhận ra điểm tương đồng

Năm 2020, MXH dậy sóng mạng khi Denis Đặng bị tố đạo nhái ý tưởng từ một tài khoản Instagram đình đám khác. Ngọn nguồn sự việc xuất phát từ một bức ảnh khỏa thân được Denis Đặng đăng trên Instagram ghi lại cảnh một người đàn ông té trong bồn tắm.

Điều đáng nói là người hâm mộ vô tình phát hiện ra bức ảnh này hoàn toàn giống với bức ảnh của một tài khoản Instagram đã đăng tải khá lâu về trước. Ngoài ra trong bài đăng của mình, Denis Đặng còn vui vẻ ghi caption, bình luận như thể bức ảnh là của bản thân, thậm chí còn không ghi nguồn.

Sau đó, nhiều fan lục lại trang Instagram của Denis Đặng và phát hiện ra rằng anh chàng đã từng đăng tải rất nhiều bức ảnh có ý tưởng na ná một nhiếp ảnh gia người Nga. Tuy nhiên, mỗi bức ảnh được Denis remake lại đều không ghi nguồn, hoặc ít nhất là điền tên chính chủ.

Loạt sản phẩm bị tố đạo nhái của Denis

Đích thân Andrey - tác giả chính chủ của những ý tưởng cũng đã up một chiếc story được cho là đòi lại công bằng cho chính mình: "The person who copies my work has a checkmark on Instagram, but i still don't have it and how do i understand this, @Instagram?" (Tạm dịch: Người sao chép tác phẩm của tôi có tích xanh trên Instagram, nhưng tôi vẫn không có nó và tôi cũng không hiểu chuyện này là thế nào, @Instagram). Bài đăng thậm chí còn tag thẳng tên Denis Đặng.

Sau những ồn ào, Denis Đặng đã chính thức lên tiếng phản hồi về việc này. Anh thừa nhận cố tình copy 100% ý tưởng của nước ngoài : "Chính xác là Denis cố gắng copy 100% sao cho giống nhất có thể những tác phẩm của thần tượng vào thời điểm đó - những người làm hình ảnh siêu thực trên toàn thế giới...".

Đích thân anh chàng phải thừa nhận lỗi sai

Denis Đặng thừa nhận lỗi sai và cho biết đã chủ động liên lạc với chính chủ tài khoản Instagram để gửi lời xin lỗi. Anh tiết lộ: "Denis của hiện tại giờ đã hoạt động trong giới sáng tạo chuyên nghiệp 2 năm, đã được hoàn thiện và ý thức được tầm quan trọng của việc không tôn trọng chất xám của người khác chắc chắn sẽ chỉ trích. Tôi nhận sai về cậu bé năm xưa khi không để credit thần tượng trong những bức ảnh đó.

Denis đã liên lạc với chủ nhân để gửi lời xin lỗi chân thành nhất và mong muốn trong tương lai sẽ có dịp được gặp gỡ và kết hợp trong một dự án đặc biệt. Denis còn gửi thêm những link MV Denis mà đã làm trong năm qua và cảm ơn bạn ấy đã truyền cảm hứng cho Denis rất nhiều".