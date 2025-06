Đến 'Thành phố ánh sáng' Perth ngắm trời sao trên sa mạc

Trải nghiệm đêm huyền bí tại "Thành phố ánh sáng"

Biệt danh "Thành phố ánh sáng" (City of light) của Perth không chỉ là một mỹ từ, mà được bắt nguồn từ sự kiện lịch sử có thật diễn ra vào năm 1962. Khi thực hiện chuyến bay vòng quanh Trái Đất trên tàu vũ trụ Friendship 7, phi hành gia người Mỹ John Glenn bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh thành phố Perth tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm. Trước đó, khi biết tin Glenn sẽ xuất hiện trên bầu trời, cư dân thành phố đồng loạt thắp sáng những ngọn đèn trong nhà, trên mọi góc phố, toàn bộ con đường. Vẻ đẹp lung linh khiến Perth trở thành một trong những điểm sáng dễ nhận diện nhất khi nhìn từ không gian, cũng in dấu trong tâm trí Glenn. Kể từ đó, cái tên "City of light" gắn liền với Perth như nét đặc trưng về cảnh quan đô thị rực rỡ cùng tinh thần nồng hậu, hiếu khách của người dân Tây Australia.

Hành trình trải nghiệm sa mạc Pinnacles bắt đầu khi hoàng hôn buông xuống đến đêm muộn. Ảnh: Lumineer Adventure Tours.

Ngày nay, ánh sáng rực rỡ của Perth không chỉ đến từ những tòa nhà lung linh về đêm, mà còn là bầu trời sao tỏa sáng ngoạn mục trên sa mạc - một trong những kỳ quan thiên văn hiếm có trên thế giới. Rời đô thị nhộn nhịp, chỉ cần lái xe khoảng hai tiếng từ trung tâm thành phố Perth, du khách có thể đắm chìm trong không gian huyền bí của sa mạc Pinnacles. Đây cũng là điểm ngắm sao tuyệt vời nhất tại Australia.

Khi mặt trời khuất dần sau những cột đá vôi, màn đêm sâu thẳm bao trùm sa mạc Pinnacles, tạo nên khung cảnh huyền bí và tĩnh lặng. Dải ngân hà hiện ra rõ nét như tấm lụa huyền ảo vắt ngang bầu trời, điểm xuyết bởi hàng triệu ngôi sao lấp lánh. Vào những đêm quang mây, du khách có thể thấy chòm sao Thập Tự Phương Nam (Crux), cụm sao Pleiades (Thất Nữ), cụm Centaurus, Carina và những thiên thể xa xôi bằng mắt thường.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, hàng nghìn cột đá vôi kỳ bí của sa mạc Pinnacles vươn lên từ những bãi cát vàng tạo nên khung cảnh mê hoặc, lộng lẫy.

Đây cũng là một trong những lý do hàng triệu du khách tìm đến Perth để khám phá bức tranh thiên văn kỳ vĩ của vùng đất phía tây Australia. Dù ngồi ngắm sao trên những cồn cát mịn, tham gia tour khám phá vũ trụ cùng các chuyên gia thiên văn hay lặng lẽ hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng giữa sa mạc, mỗi khoảnh khắc đều mang đến trải nghiệm kỳ diệu, để lại dấu ấn khó phai trong lòng du khách.

Tận hưởng trọn vẹn vùng đất phía tây Australia

Không chỉ nổi tiếng với bầu trời đêm huyền ảo, Perth còn mang đến vô vàn hoạt động khám phá thiên nhiên và văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.

Với hơn 19 bãi biển cát trắng trải dọc theo 76 dặm bờ biển Ấn Độ Dương, Perth là thiên đường cho những ai yêu thích nắng vàng biển xanh. Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất là Cottesloe Beach, với nhiều hoạt động thú vị như bơi lội, lướt sóng và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Nếu bạn muốn đổi gió với không khí sôi động, Scarborough Beach là địa điểm hoàn hảo với quán bar, nhà hàng ven biển và chuỗi hoạt động thể thao dưới nước thú vị. Dành cho du khách yêu nét đẹp nguyên sơ, Pinky Beach trên đảo Rottnest là thiên đường nhiệt đới "must-try" với làn nước xanh ngọc và những bãi cát mịn màng.

Màu nước xanh ngọc cùng bãi cát trắng bất tận tại bãi biển Cottesloe Beach và Pinky Beach.

Với những ai yêu thiên nhiên và sinh vật biển, hoạt động ngắm cá voi và bơi cùng cá heo là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, bờ biển Perth trở thành điểm dừng chân của những đàn cá voi lưng gù trong hành trình di cư từ Nam Cực đến những vùng biển ấm hơn. Các tour du thuyền xuất phát từ Fremantle, Hillarys Boat Harbour hoặc Augusta sẽ đưa du khách ra khơi, tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng những chú cá voi khổng lồ phô diễn cú nhảy ấn tượng trên mặt nước.

Còn khi đến với vịnh Rockingham, cách trung tâm Perth khoảng 45 phút lái xe về phía nam, du khách sẽ "lạc" vào nơi sinh sống của đàn cá heo hoang dã và nhiều loài sinh vật biển. Đắm mình trong làn nước trong xanh, bạn sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng những chú cá heo tinh nghịch bơi lội xung quanh.

Công viên quốc gia John Forrest luôn là lựa chọn "hợp ý" của nhiều du khách yêu thích động vật hoang dã.

Công viên quốc gia John Forrest, cách trung tâm Perth khoảng 24 km, là nơi lý tưởng để du khách trekking giữa những khu rừng bạch đàn bao la và thác nước hùng vĩ. Ngoài ra, Công viên động vật hoang dã Caversham trong thung lũng Swan cho phép du khách tiếp xúc gần gũi với các loài động vật bản địa như kangaroo, koal... Nếu muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ trên cao, Công viên Kings nằm ngay trung tâm Perth sẽ mang đến những góc nhìn ngoạn mục cùng không gian xanh mát để thư giãn.

Perth không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là trung tâm nghệ thuật và văn hóa sôi động của Tây Australia. Nếu yêu thích các buổi biểu diễn sân khấu, Nhà hát bang Tây Australia (State Theatre Centre of Western Australia) là địa điểm lý tưởng để bạn thưởng thức những vở kịch, nhạc kịch và hòa nhạc đẳng cấp. Ngoài ra, thành phố còn thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn như Lễ hội Perth (Perth Festival), diễn ra vào mùa hè hàng năm, quy tụ đông đảo nghệ sĩ quốc tế và mang đến không khí lễ hội sôi động.

Nằm cách Perth chỉ 25 phút lái xe, thung lũng Swan là vùng sản xuất rượu vang lâu đời nhất Tây Australia. Với hơn 40 nhà máy rượu, du khách có thể tham gia tour khám phá quy trình sản xuất rượu vang và thưởng thức những dòng vang nổi tiếng như Shiraz hay Chenin Blanc. Nếu muốn trải nghiệm một ngày thư giãn, bạn có thể đạp xe qua những cánh đồng nho xanh mướt hoặc tận hưởng bữa trưa ngoài trời tại các nhà hàng địa phương.

Perth không chỉ mang đến những giây phút thư giãn yên bình mà còn mở ra cơ hội để du khách khám phá những điều kỳ diệu của vùng đất Tây Australia.

Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và những hoạt động đa dạng, Perth sẽ không làm bạn thất vọng. Dù là khám phá thiên nhiên hoang dã, tận hưởng ẩm thực hảo hạng hay trải nghiệm văn hóa nghệ thuật, Perth luôn có điều gì đó hấp dẫn cho mọi du khách. Sa mạc kỳ bí, những bãi biển trải dài, thung lũng rượu vang trù phú tạo nên "thành phố ánh sáng" Perth đầy cuốn hút.

Hành trình đến Perth giờ đây thuận tiện hơn bao giờ hết với đường bay do Vietjet khai thác, bạn chỉ mất khoảng 6 giờ để đến với "Thành phố ánh sáng" Perth từ Việt Nam. Với 3 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, việc lựa chọn thời gian phù hợp cho kỳ nghỉ mơ ước chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

