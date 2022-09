Demi Lovato hối hận vì ghi lại hành trình cai nghiện

Mới đây, Demi Lovato đã có buổi phỏng vấn với Alternative Press nhằm quảng bá cho album phòng thu mới nhất của mình. Trong đó, cựu ngôi sao Disney đã chia sẻ về những bộ phim tài liệu ghi lại quá trình cai nghiện của mình, cô tỏ ra vô cùng hối hận khi những bộ phim này được thực hiện khi cô chưa hoàn toàn hết nghiện.

Ngoài ra, việc sản xuất quá nhiều phim tài liệu về vấn đề này khiến Demi cảm thấy vô cùng chán nản. "Thật lòng thì tôi quá mệt mỏi khi phải nhìn thấy bản thân như vậy rồi. Tôi nghĩ rằng những người khác cũng nghĩ giống tôi đấy. Và nếu như họ vẫn chưa chán thì họ vẫn có thể xem các MV của tôi", Demi chia sẻ.

Nữ ca sĩ 29 tuổi đã từng trải qua một thời gian dài cai nghiện, tái nghiện rồi lại cai nghiện liên tục. Thậm chí, cô cũng gặp phải nhiều vấn đề liên quan tới rối loạn ăn uống và sức khỏe tinh thần. Bộ phim tài liệu mới nhất về Demi mang tên Dancing with the Devil phát hành vào tháng 3/2021 cho thấy hình ảnh một Demi hoàn toàn tỉnh táo và cai nghiện. Tuy nhiên, ngay vào tháng 12 cùng năm, ngôi sao Camp Rock một lần nữa phải tới trung tâm cai nghiện.

(Ảnh: ELLE)

"Tôi ước là tôi chờ đợi thêm một thời gian nữa để tôi có thể thực sự tìm hiểu kĩ hơn, bởi vì bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi", nữ ca sĩ nói tiếp, "Việc cai nghiện hoàn toàn thực sự là điều tôi cần. Tôi không cần gì hơn nữa cả".

Mặc dù khẳng định sẽ không ghi hình thêm bất kì phim tài liệu nào vào thời điểm này nữa nhưng Demi Lovato vẫn mong muốn chia sẻ hành trình của mình với người hâm mộ, thông qua những buổi phỏng vấn hoặc một cuốn hồi ký. "Câu chuyện của tôi vẫn chưa hoàn thành. Do vậy, tôi muốn đến lúc tôi viết một cuốn sách, tôi có thể nói rằng đây là tôi khi trưởng thành", Demi nói thêm.

Demi Lovato lần đầu tiên bước chân vào showbiz khi xuất hiện trong chương trình Barney & Friends cùng người bạn thân Selena Gomez. Lúc này, Demi mới chỉ 7 tuổi. Năm 2007, Demi Lovato gia nhập gia đình Disney và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn Charlotte Adams trong loạt phim ngắn As the Bell Rings. Tuy nhiên, bộ phim chưa nhận được nhiều sự chú ý của khán giả như mong đợi.

Một năm sau đó, cựu ngôi sao Disney bất ngờ nổi lên như một hiện tượng sau khi tham gia trong dự án phim Camp Rock cùng nhóm nhạc đình đám thời bấy giờ Jonas Brothers. Thành công của bộ phim đã mở đường cho sự nghiệp của cô với tư cách ca sĩ sau này.

Theo People