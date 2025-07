Đêm kinh hoàng khiến một nữ giám đốc cấp cao bị bắn tại chỗ, hàng nghìn nhân viên tại tòa tháp văn phòng nổi tiếng hoảng loạn

Jon Ferrer làm việc đến tận khuya thứ Hai, bận rộn xem xét các tờ khai thuế. Vị chuyên viên thuế cấp cao của KPMG này cho biết ông có nghe được tiếng chuông báo động yếu ớt, song không thực sự để tâm.

Thế rồi, rồi một cộng sự bước đến bàn làm việc của anh và báo một tin kinh hoàng: Một tay súng đang bên trong tòa nhà văn phòng của họ.

“Tôi như chết lặng”, Ferrer nói.

Anh được dẫn vào một căn phòng cùng khoảng 15 đồng nghiệp. Họ chắn bàn ngang cửa, phủ chăn lên cửa sổ phòng và ngồi thành vòng tròn với nhau.

Cơn ác mộng không thể tưởng tượng đã xảy ra với hàng nghìn nhân viên làm việc tại tòa tháp văn phòng nổi tiếng ở New York, nơi đặt trụ sở của NFL (Hiệp hội Bóng bầu dục Chuyên nghiệp Mỹ), Blackstone và KPMG. Bốn người đã thiệt mạng, bao gồm một cảnh sát, một nhân viên bảo vệ, một giám đốc điều hành cấp cao của Blackstone và một nhân viên công ty bất động sản. Một số khác phải nhập viện vì thương tích.

Tay súng, Shane Tamura, 27 tuổi, đến từ Las Vegas, đã để lại thư tuyệt mệnh thừa nhận bản thân mắc chứng bệnh não mãn tính. Anh đổ lỗi cho NFL.

Trung tâm Manhattan tập trung nhiều khách sạn và tòa nhà văn phòng sang trọng, trong đó có tòa nhà 345 Park Avenue, nơi đặt trụ sở của các ngân hàng, quỹ đầu cơ, công ty luật và kế toán. Hầu hết đều được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, hạn chế ra vào tòa nhà.

Thế nhưng, bất bình có thể biến thành bạo lực nhắm vào các tập đoàn Mỹ vốn được cho là được bảo mật an toàn. Năm ngoái, một vụ tấn công tàn bạo đã xảy ra cách đó chưa đầy 15 phút đi bộ, khi giám đốc điều hành UnitedHealthcare bị bắn ngay bên ngoài một khách sạn Hilton.

Thời khắc Tamura bước vào sảnh tòa nhà 345 Park vào khoảng 6:30 chiều, mang theo khẩu súng trường M4, giám đốc điều hành của Blackstone, Wesley LePatner, 43 tuổi, đang trên đường ra ngoài gặp một đồng nghiệp. Cô đã cố gắng nấp sau một cây cột nhưng vẫn dính đạn.

Cái chết của cô được Blackstone chính thức xác nhận và bày tỏ tiếc thương sâu sắc, gọi cô là “một nhà lãnh đạo tài năng, tận tụy và được mọi người yêu quý”. Cô từng xuất hiện trong danh sách "Women to Watch in Real Estate" do các tạp chí tài chính bình chọn, thường xuyên được mời phát biểu tại các diễn đàn về đầu tư và quản trị tài sản.

Tin tức nhanh chóng lan truyền đến các nhân viên vẫn còn trong văn phòng, trải dài khoảng 20 tầng. Nhân viên Blackstone nhận được hai tin nhắn tự động liên tiếp — tin nhắn đầu tiên yêu cầu sơ tán khỏi tòa nhà; tin nhắn thứ hai yêu cầu trú ẩn tại chỗ và chờ cảnh sát đến.

Blackstone thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện phòng chống xả súng cho nhân viên, nhấn mạnh tầm quan trọng của “ABC”, một thuật ngữ viết tắt hướng dẫn mọi người khi đối mặt với mối nguy hiểm phải tránh. Chủ tịch Blackstone, Jonathan Gray, đang ở trên tầng 44 khi các đồng nghiệp báo tin LePatner thiệt mạng. Tổng giám đốc điều hành Stephen Schwarzman không có mặt tại tòa nhà.

Thông tin điều tra ban đầu xác nhận Tamura đã lái xe liên bang từ Las Vegas tới New York, đi qua Colorado, Nebraska, Iowa rồi New Jersey trước khi tới Manhattan vào khoảng 4:24 chiều ngày hôm đó. Trong xe của hắn, cảnh sát tìm thấy thêm nhiều súng, đạn và một số loại thuốc theo đơn. Tamura được cấp giấy phép mang súng tại bang Nevada và có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Thị trưởng New York Eric Adams gọi vụ tấn công là một “hành động bạo lực bệnh hoạn, có chủ ý” và ca ngợi nỗ lực cứu sống người dân của các lực lượng bảo vệ tòa nhà. Ông cho biết hệ thống an ninh nội bộ, bao gồm các nhân viên bảo vệ được vũ trang và quy trình tập luyện xử lý tình huống khẩn cấp đã góp phần cứu sống nhiều nhân viên tòa nhà. Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã tuyên bố hạ cờ tại các công trình công cộng trong thời gian diễn ra lễ tưởng niệm các nạn nhân.

Cảnh sát thành phố New York hiện vẫn đang mở rộng điều tra để xác định chi tiết về hành trình di chuyển của Tamura, mối liên hệ với các tổ chức hoặc cá nhân khác dù đã thu thập được lá thư tuyệt mệnh. Hiện chưa thể khẳng định liệu đây có phải là hành động cá nhân hoàn toàn đơn độc hay không.

Vụ xả súng tại 345 Park Avenue làm lộ ra nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng: từ an ninh cơ sở tại các trung tâm tài chính lớn, quản lý vũ khí cá nhân, đến các mối lo ngại về sức khỏe tâm thần và bệnh lý thần kinh liên quan đến chấn thương thể thao. Lá thư tuyệt mệnh của Tamura tạo nên một luồng tranh luận mới về trách nhiệm của tổ chức thể thao trong việc bảo vệ sức khỏe của những người từng chơi bóng bầu dục.

Quay trở lại với câu chuyện của Ferrer.

Ferrer cho biết anh và các đồng nghiệp đã dành 2-3 giờ ẩn náu trong văn phòng của đối tác, gọi điện cho người thân và theo dõi tin tức cập nhật từ các lãnh đạo.

“Chúng tôi gần như hoảng loạn cho đến khi ra khỏi đó”, anh nói.

Khi màn đêm buông xuống, cảnh sát bắt đầu dẫn nhân viên các văn phòng rời khỏi từng tầng. Khoảng 10 giờ tối, công cuộc giải cứu vẫn tiếp diễn.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi đến nhân viên vào sáng thứ Ba, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành KPMG Tim Walsh cho biết công ty có kế hoạch cung cấp tư vấn viên và các nguồn lực khác tại chỗ trực tuyến cho nhân viên. Bản ghi nhớ cũng nhắc nhở nhân viên về đường dây nóng hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

“Hãy giữ an toàn và hỗ trợ lẫn nhau”, bản ghi nhớ nêu rõ.

Theo: WSJ, CBS News