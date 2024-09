Để ý mới thấy Hà Tăng trung thành với 1 loại hạt "bình dân", bảo sao U40 vẫn giữ eo thon, da đẹp mê

"Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà sinh năm 1986. Ở tuổi 38, làm mẹ của 3 em bé, nhưng thần sắc và gu thời trang đỉnh cao của cô vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bí quyết giúp Hà Tăng giữ gìn vẻ đẹp thanh xuân không chỉ nằm ở cách chăm sóc da, mà còn là chế độ ăn uống.

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên đăng tải hình ảnh các bữa ăn và thức uống do chính tay cô chuẩn bị. Điều này cho thấy cô luôn chú trọng vào việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.

Trước đây, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ rằng cô mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Vì vậy, việc duy trì một chế độ ăn uống hợp lý là điều quan trọng giúp cô cải thiện sức khỏe. Dù nổi tiếng với những bữa ăn đa dạng, mới mẻ, song Hà Tăng vẫn trung thành với một loại hạt, đó chính là hạt chia.

Đây là nguồn dinh dưỡng dồi dào với chất xơ, protein, omega-3 và các chất chống oxy hóa. Cô thường sử dụng hạt chia trong các bữa sáng, pha cùng nước ép hoặc sinh tố, giúp cơ thể nạp đầy năng lượng một cách lành mạnh.

Bên cạnh đó, Tăng Thanh Hà còn duy trì lối sống lành mạnh thông qua việc tập luyện yoga, chạy bộ và dành thời gian tận hưởng thiên nhiên. Tất cả những yếu tố này đã giúp cô giữ được vóc dáng cân đối, làn da rạng rỡ và tinh thần tươi trẻ dù đã ở tuổi U40.

Hạt chia chính là siêu thực phẩm được nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới yêu thích và sử dụng, bao gồm Miranda Kerr, Gwyneth Paltrow, Selena Gomez.

Phụ nữ ăn hạt chia, cơ thể thay đổi thế nào?

Chức năng tiêu hóa sẽ khỏe hơn

Hạt chia chứa khoảng 34.4g chất xơ trong 100g, tương đương gần 80% nhu cầu chất xơ hàng ngày của một người trưởng thành. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition Research and Practice, bổ sung chất xơ từ hạt chia giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm táo bón và hỗ trợ giảm cân bằng cách tạo cảm giác no lâu hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Hạt chia chứa hàm lượng omega-3 cao gấp 8 lần so với cá hồi, theo một bài báo của Journal of Food Science and Technology. Omega-3 giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ chức năng não bộ. Một nghiên cứu từ Circulation cho thấy việc tăng cường omega-3 trong chế độ ăn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Chống lại lão hóa

Hạt chia chứa nhiều chất chống oxy hóa như quercetin và kaempferol. Các chất này giúp ngăn chặn tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra, từ đó giúp chống lão hóa, bảo vệ làn da và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Một nghiên cứu đăng trên Nutrition Journal khẳng định việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Clinical Nutrition đã chỉ ra rằng việc bổ sung hạt chia vào chế độ ăn uống giúp giảm đáng kể mức đường huyết sau bữa ăn, hỗ trợ ổn định đường huyết và ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2.

Tăng cơ bắp

Với khoảng 17g protein trong 100g, hạt chia là nguồn protein thực vật lý tưởng cho người ăn chay và ăn kiêng. Theo American Journal of Clinical Nutrition, việc bổ sung đủ protein giúp tăng cường cơ bắp, hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì sức khỏe.

Hạt chia thực sự là một siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp duy trì vóc dáng, trẻ lâu và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lưu ý:

- Để đảm bảo an toàn và giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, nên ngâm hạt chia trong nước, sữa, nước ép trái cây, hoặc sữa chua ít nhất 10-15 phút trước khi sử dụng.

- Mặc dù hạt chia có nhiều lợi ích, nhưng ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc ảnh hưởng đến hấp thu các chất dinh dưỡng khác. Lượng hạt chia lý tưởng mỗi ngày nên giới hạn từ 1-2 muỗng canh (khoảng 20-30g) cho người lớn.

- Nếu bạn bị hội chứng ruột kích thích, dạ dày yếu hoặc các vấn đề về tiêu hóa khác, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng hạt chia, vì hàm lượng chất xơ cao có thể làm tình trạng trở nên trầm trọng hơn.