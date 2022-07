Đề phòng CĐV Hải Phòng làm loạn, sân Thống Nhất tăng cường chó nghiệp vụ

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu giữa TP. HCM và Hải Phòng thuộc khuôn khổ vòng 10 V-League 2022, BTC quyết định điều động gấp đôi lực lượng an ninh so với mọi khi để bảo vệ trận đấu.

Theo đó, có khoảng 150 đến 200 người làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trận đấu. Bên cạnh đó, BTC cũng tăng cường chó nghiệp vụ và nhân viên an ninh nữ để kiểm soát các CĐV nữ của đội khách Hải Phòng. Đây có thể là cách để tránh việc các phần tử quá khích lợi dụng CĐV nữ để đưa pháo sáng vào sân.

Tối 23/7, SLNA tiếp đón CLB Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2022. Sau các sự cố gần đây liên quan đến cổ động viên CLB Hải Phòng, SLNA đã tăng cường lực lượng an ninh kiểm soát người hâm mộ vào sân Vinh.

Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ sân Vinh vẫn bỏ sót một số cổ động viên của đội khách cố ý mang pháo sáng vào sân. Phút 67, một quả pháo sáng đã được đốt sáng rực ở góc khán đài dành riêng cho cổ động viên đội khách.

Ban kỷ luật VFF đã chính thức đưa ra phán quyết ở trường hợp này. Theo đó, cả SLNA và CLB Hải Phòng đều bị phạt tiền theo quy định. Ban tổ chức sân Vinh của SLNA bị phạt 15 triệu đồng vì để cổ động viên đốt pháo sáng.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng vì có cổ động viên vi phạm. Trước đó, VFF cũng bác đơn đơn khiếu nại của CLB Hải Phòng liên quan đến án phạt cấm thi đấu 1 trận không khán giả ở V-League 2022 do những lùm xùm liên quan đến việc xúc phạm trọng tài.