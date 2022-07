CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, BTC sân Vinh đứng trước án phạt

Trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng vòng 9 V.League 2022 có nhiều diễn biến bất ngờ, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 3-0 trước đội khách. Dù vậy, trận đấu lại không trọn vẹn khi pháo sáng đã xuất hiện trên khán đài.

Phút 67 của trận đấu, pháo sáng đã được đốt ở khu vực có CĐV Hải Phòng khi CLB Hải Phòng đang bị SLNA dẫn trước 2-0.

Pháo sáng đỏ rực khán đài (Ảnh: Hiếu Lương)

Lực lượng an ninh đã bắt được CĐV gây ảnh hưởng trận đấu (Ảnh: Hiếu Lương)

Với việc để pháo sáng xuất hiện, BTC sân Vinh của SLNA đang đối diện với án phạt của ban tổ chức giải đấu.

Trước đó, CLB SLNA cũng đã lên phương án triển khai bảo vệ trận đấu, thắt chặt an ninh. Có lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Vinh dùng xe mô tô dẫn đoàn xe chở cổ động viên Hải Phòngvào thành phố và xuống xe theo thứ tự tại cổng A5.

Lực lượng an ninh được huy động cả nam và nữ để kiểm soát chặt chẽ từng người, dụng cụ cổ vũ và đồ thiết yếu khi vào cổng (theo kế hoạch đảm bảo an toàn của Công an tỉnh Nghệ An phê duyệt), dù vậy, vẫn để xảy ra sự cố đáng tiếc.

