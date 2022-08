Để có một mùa tựu trường an toàn cho con, giảm bớt gánh lo cho bố mẹ

Khi tựu trường không chỉ là nỗi lo sách vở



Theo thông báo chính thức, thời điểm tựu trường năm nay sẽ diễn ra trước ngày khai giảng khoảng 1 tuần. Hiện tại cũng là thời điểm các bậc phụ huynh tất bật sắm sửa sách vở, quần áo mới cho con trước thềm năm học mới.

Diễn ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều biến động của dịch bệnh, từ các loại bệnh chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm đến bệnh hô hấp, mùa tựu trường năm nay cũng cũng không tránh khỏi ít nhiều lo lắng. Bên cạnh các chỉ tiêu về học tập, hoạt động ngoại khóa, có lẽ điều khiến phụ huynh quan ngại nhất lúc này chính là môi trường an toàn, đảm bảo vệ sinh cho con.

Mùa tựu trường tại nước ta rơi vào giai đoạn chuyển mùa, thời điểm thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm, bệnh đường hô hấp được dịp bùng phát.

Sau thời gian tạm lắng, tỉ lệ mắc các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa, thậm chí là Covid-19… được dự báo sẽ gia tăng trở lại. Điều này một phần do học sinh các cấp quay trở lại trường học, tiếp xúc với nhau nhiều hơn, một phần do các em dần lơ là cảnh giác với các nguy cơ nhiễm bệnh.



Bỏ túi "bảo bối" để giúp con an toàn trở lại lớp học

Theo chân anh Tú Thanh, một phụ huynh đang cùng con mua sắm dụng cụ học tập tại nhà sách Hải An, chúng tôi được nghe chia sẻ: "Tựu trường năm nay ngoài sách vở, bút viết, tôi cũng đã chuẩn bị cho con một số sản phẩm gel diệt khuẩn cá nhân size nhỏ, để con luôn mang theo sử dụng khi cần". Bởi không thể theo chân con mọi lúc mọi nơi, nên nhiều bậc phụ huynh ngày càng quan tâm hơn đến việc trang bị những "bảo bối" bất ly thân để giúp con bước vào mùa tựu trường mới một cách an toàn, an tâm sạch khuẩn.

Thay vì nơm nớp lo ngại, trẻ nhỏ nên được hướng dẫn cách tự vệ trước sự vi khuẩn, virus cơ ở khắp mọi nơi.

Để giúp các bé hình thành ý thức về việc phòng chống bệnh, bố mẹ cần giải thích cặn kẽ cho con hiểu về các nguy cơ lây lan và tác hại của dịch bệnh. Bởi các loại vi khuẩn, virus gây bệnh này sẽ tồn tại ở mọi nơi mà con tiếp xúc như dụng cụ học tập, bàn ghế, đồ chơi… trong nhiều môi trường khác nhau, từ nhà đến lớp, cả những khu vực ngoài trời như công viên, khu vui chơi…

Bố mẹ có thể khéo léo giải thích cho con về nguy cơ gây bệnh từ các loại vi khuẩn thông qua các bài hát, sách, truyện…

Trước thềm khai giảng, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị cho con các vật dụng cá nhân để dùng khi ở trường, tuyệt đối hạn chế việc sử dụng chung khăn mặt, bàn chải đánh răng… Đặc biệt, những chai nước rửa tay dạng xịt hay gel diệt khuẩn sẽ là món "bảo bối" hữu hiệu để giúp con luôn sạch khuẩn mọi lúc mọi nơi.

Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh là những bước cơ bản để bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ ở trường.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng nên phối hợp cùng nhà trường thường xuyên động viên các con tự giác giữ gìn vệ sinh cá nhân và nhắc nhở lẫn nhau để luôn an toàn, sạch khuẩn. Nhìn chung, dù là trong học tập, vui chơi hay giữ gìn sức khoẻ, tinh thần tự giác vẫn luôn cần được đề cao.

Rèn cho trẻ tự chăm sóc bản thân cũng là cách giúp trẻ tự lập sớm.

Vào mùa tựu trường, mật độ tiếp xúc của trẻ với các loại mầm bệnh càng khó kiểm soát. Nếu mắc bệnh trong thời điểm tựu trường, việc học và tâm lý của trẻ bị ảnh hưởng đáng kể. Thay vì răn đe, bố mẹ cần kiên nhẫn với con để giúp trẻ hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, sạch khuẩn là bảo vệ cho sức khỏe bản thân và cho cả bạn bè, thầy cô, để luôn là những "siêu anh hùng học đường" thông thái, sạch khuẩn.