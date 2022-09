Đây là mỹ nhân từng từ chối vai My Sói: Vẻ ngoài phù hợp nhưng diễn xuất ra sao?

My Sói ở bộ phim Quỳnh Búp Bê là một trong số những vai diễn kinh điển nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên Thu Quỳnh. Trong phim, My Sói thuộc tuyến nhân vật phản diện nhưng lại được nhiều khán giả yêu thích bởi nét diễn quá xuất sắc cùng tạo hình ấn tượng, rất sắc sảo, cá tính.

Với màn thể hiện quá xuất sắc vai My Sói, hoàn hảo từ tạo hình đến lối diễn xuất, Thu Quỳnh khiến khán giả tưởng đâu cô được đo ni đóng giày cho nhân vật. Thế nhưng được biết, trước khi vai My Sói đến tay Thu Quỳnh, một nữ diễn viên khác đã được mời đóng vai diễn này. Người đó là mỹ nhân trẻ Thùy Anh.

Trong một cuộc phỏng vấn báo chí, Thùy Anh từng chia sẻ sự lý do từ chối vai diễn này: "Cá nhân tôi cũng nhận được lời mời vào vai My Sói trong Quỳnh Búp Bê nhưng đành từ chối vì thời điểm đó tôi vừa nhận một phim điện ảnh và nội dung của bộ phim khác với hình tượng tôi đang xây dựng, nên không tham gia. Khi bộ phim lên sóng tôi thấy Thu Quỳnh vào vai My Sói đóng rất hay và hợp vai hơn tôi nhiều. Bản thân tôi cũng thấy mình chưa đủ độ chín so với nhân vật cần nhiều vốn sống."

Vốn sở hữu vẻ ngoài cá tính, sắc sảo lại thường xuyên xuất hiện với hình tượng gợi cảm, Thùy Anh dường như khá giống với hình tượng My Sói trong Quỳnh Búp Bê. Đây có lẽ là lý do khiến cô được mời vào vai diễn. Thế nhưng so về diễn xuất, quả là Thùy Anh ở thời điểm đó có phần non nớt hơn Thu Quỳnh. Đáng mừng là dù từ chối một vai diễn nổi danh nhưng sau đó Thùy Anh cũng có nhiều cơ hội thử sức với nhiều bộ phim khác nhau và ít nhiều có được thành tựu trong nghề.

Về sự nghiệp diễn xuất, Thùy Anh sinh năm 1995, đóng phim từ khi còn là một học sinh. Cô lần đầu được công chúng biết tới khi vào vai Phan Linh trong bộ sitcom nổi danh Bộ Tứ 10A8. Năm 18 tuổi, cô được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao với màn thể hiện ấn tượng trong Đập Cánh Giữa Không Trung. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cô thường xuyên vào Nam ra Bắc để có thể tham gia cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Một số bộ phim nổi tiếng của Thùy Anh phải kể đến như Cả Một Đời Ân Oán, Gái Già Lắm Chiêu,...

Thùy Anh ở Cả Một Đời Ân Oán

Nguồn ảnh: VTV