Tài tử Thế Giới Hôn Nhân thay đổi ngoạn mục, có tin vui giữa lúc sự nghiệp nở rộ

Vào năm 2020, Thế Giới Hôn Nhân ra mắt như một "cơn sốt" khiến màn ảnh nhỏ Hàn Quốc lẫn khắp châu Á phải chao đảo. Bộ phim ghi hàng loạt kỷ lục, đạt thành tích tỷ suất người xem cao nhất năm 2020 và đặt nền móng cho nhiều diễn viên "một bước thành sao". Trong số đó, cái tên Lee Hak Joo chắc chắn có sự nghiệp phát triển bậc nhất.

"Bạn trai bạo lực" In Gyu của Thế Giới Hôn Nhân giờ ra sao?

Thực chất Lee Hak Joo đã bắt đầu diễn xuất điện ảnh lẫn truyền hình kể từ năm 2012. Tuy nhiên phải đến khi tham gia phim Thế Giới Hôn Nhân, danh tiếng của sao nam sinh năm 1989 mới bùng nổ. Trong phim Lee Hak Joo vào vai In Gyu - người bạn trai "vũ phu" của nhân vật Hyun Seo (do Shim Eun Woo thủ vai). Cả hai có mối quan hệ "độc hại", trong đó Hyun Seo liên tục bị In Gyu hành hạ. Y thậm chí còn ra tay với nữ chính Sun Woo vì muốn kéo cô bạn thân ra khỏi y.

Là sao mới, Lee Hak Joo lại gây ấn tượng mạnh bởi nét diễn xuất có phần ám ảnh, trở thành cái tên đáng nhớ ở giai đoạn về sau của Thế Giới Hôn Nhân dù chỉ là nhân vật phụ. Nhờ Thế Giới Hôn Nhân, Lee Hak Joo đã được đề cử hạng mục tân binh tại APAN Star Awards, cũng như giành chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc tại Korea Culture Entertainment Awards.

Lee Hak Joo khiến khán giả "nổi da gà" trong phim

Thành công của vai In Gyu đã giúp Lee Hak Joo có nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực phim ảnh. Anh tiếp tục góp mặt trong các dự án như My Name (tái hợp bạn diễn Han So Hee), Sweet Munchies cùng Choi Il Woo, Private Lives cùng Seohyun - Go Kyung Pyo, hay gần đây nhất là tác phẩm điện ảnh Decision to Leave của đạo diễn Park Chan Wook.

Lee Hak Joo góp mặt trong nhiều siêu phẩm sau Thế Giới Hôn Nhân...

... và thắng cả giải truyền hình Rồng Xanh ở hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất

Chỉ trong 2 năm hoạt động gần đây, Lee Hak Joo đã tự mình gặt hái được hàng loạt thành công, tỏa sáng vượt bậc so với khi mới ra mắt. Tuy nhiên ngay khi sự nghiệp đang có nhiều triển vọng, Lee Hak Joo đã đưa ra quyết định đầy bất ngờ vào ngày 13/9 qua, đó là kết hôn. Theo Osen, nam tài tử sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 cùng bạn gái ngoài ngành giải trí. Sau 10 năm nỗ lực, nam diễn viên càng ngày càng điển trai, rũ bỏ được hình tượng "nguy hiểm" của Thế Giới Hôn Nhân, có được thành công và hạnh phúc ở sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Nhan sắc ngày càng điển trai, trẻ ra của Lee Hak Joo ở tuổi ngoài 30

Nguồn ảnh: jTBC