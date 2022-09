Tài tử Gia Đình Là Số 1 sau 16 năm: Nghỉ đóng phim gây tiếc nuối, cuộc sống bí ẩn ở tuổi U50

Gia Đình Là Số 1 phần 1 đến nay vẫn là tựa phim sitcom hàng đầu màn ảnh Hàn, được khán giả yêu thích và xem lại nhiều lần dù phim đã lên sóng được 16 năm. So với phần 2, khá đáng tiếc khi rất nhiều diễn viên của phần 1 hiện tại đã nghỉ đóng phim hoặc hiếm lắm mới tái xuất trở lại. Trong số đó, sự vắng bóng của "thầy thể dục" Choi Min Yong là khiến nhiều người nuối tiếc nhất.

Trong phim, Choi Min Yong vào vai con trai út nhà họ Lee, là thầy giáo thể dục đã từng ly dị vợ, sau đó quen biết với đồng nghiệp cũng là bạn thân của vợ cũ. Nhân vật này được nhiều khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài điển trai, vóc dáng đúng chuẩn người mẫu cùng nét diễn hài hước, vô cùng duyên dáng.

Thời điểm đóng Gia Đình Là Số 1, Choi Min Yong đã vào nghề tròn 10 năm nhưng số phim góp mặt không nhiều cũng không có tác phẩm ấn tượng. Sau bộ phim này, tên tuổi của tài tử họ Choi được quan tâm, chú ý hơn bao giờ hết. Thế nhưng, anh lại chẳng thể thừa thắng xông lên. Vì rất nhiều lý do, trong đó có mâu thuẫn với công ty chủ quản, Choi Min Yong quyết định nghỉ đóng phim. Từ năm 2007, 1 năm sau khi nổi danh, số phim mà tài tử họ Choi góp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Không đóng phim, Choi Min Yong cũng gần như rời bỏ làng giải trí. Tên tuổi của anh chỉ được chú ý lại vào năm 2014, khi anh tham gia chương trình We Got Married. Nhờ những tương tác ngọt ngào như thể cặp đôi thật với danh hài Jang Do Yeon, Choi Min Yong nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ khán giả. Nhiều người còn mong mỏi anh và Jang Do Yeon sẽ thành đôi, đáng tiếc sau chương trình này, họ lại chỉ giữ mối quan hệ bạn bè.

Từ đó cho đến nay, thỉnh thoảng Choi Min Yong vẫn tham gia các show thực tế, talk show, lần gần nhất là ở chương trình Burning Youth của đài SBS. Sự xuất hiện của anh ở chương trình này khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ bề ngoài của anh thay đổi rất nhiều, không còn là nam thần điển trai với thân hình "chuẩn người mẫu" một thời. Từ đó cho đến nay, Choi Min Yong tiếp tục ở ẩn, thậm chí ngay cả trong chương trình kỷ niệm quy tụ gần như đầy đủ dàn diễn viên Gia Đình Là Số 1, tài tử họ Choi cũng không xuất hiện. Khán giả rất mong mỏi ngày Choi Min Yong có thể trở lại với một dự án phim để một lần nữa được thấy "thầy thể dục" trên màn ảnh nhưng có vẻ điều này không hề khả quan.

Choi Min Yong ở Burning Youth

Về đời tư, Choi Min Yong từng công bố yêu đương với Heo Young Ran vào hồi năm 2002 nhưng cặp đôi chia tay chỉ sau vài năm ngắn ngủi. Đến nay, Choi Min Yong được cho là vẫn độc thân ở tuổi ngoài 40

Nguồn ảnh: Hancinema, Naver